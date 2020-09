Kada vam prijatelj dobije otkaz pomozite mu koliko god možete

Pronalaženje novog posla uvijek je teško, a ako imate kontakte u industriji vašeg nezaposlenog prijatelja, onda je prosljeđivanje njihovog životopisa najmanje što možete učiniti

<p>Gubitak posla uvijek je uznemirujuće i traumatično iskustvo. Konkurencija među onima koji traže posao jača je nego ikad te je za vrijeme globalne pandemije sve više nezaposlenih. Ipak, postoje načini na koji vi možete pomoći prijatelju u nevolji.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Pošaljite novac kada je to prikladno</h2><p>Očiti prvi stres za mnoge ljude nakon gubitka posla jest kako će preživjeti bez prihoda. Pružanje financijske pomoći logičan je korak, ali prvo razmislite o svom odnosu s tom osobom prije nego što učinite nešto što može biti neugodna gesta za njih i za vas. Ako vam je ta osoba bliska pošaljite iznos s kojim biste bili okej, čak i ako vam prijatelj ne vrati. </p><p>Budući da izravno davanje novca prijatelju ponekad može biti neugodno, dobra alternativa je poklon kartica ili virtualna razmjena. Ako znate da im je neugodno uzimati novac, pošaljite ga u drugom obliku, poput poklon kartice u trgovini. Poanta je da im bude ugodno.</p><h2>Pomozite im u potrazi za poslom</h2><p>Pronalaženje novog posla uvijek je teško, a posebno tijekom pandemije. Ako imate kontakte u industriji vašeg nezaposlenog prijatelja i oni su naznačili da će ih zanimati vaša pomoć, onda je prosljeđivanje njihovog životopisa i motivacijskog pisma te dijeljenje kontakata od velike pomoći i to je nešto što možete učiniti.</p><p>Čak i ako radite u potpuno različitim područjima, možete iskoristiti svoje znanje kako biste pomogli svojim prijateljima. Dakle, ako ste izvrsni s riječima, ponudite im lektoriranje njihovog životopisa. Ako se bavite web dizajnom, pomozite im da naprave svoj profil na internet stranici gdje se nude poslovi. Ako znate s garderobom, obucite ih za razgovor za posao.</p><h2>Poklonite poklon</h2><p>Osim stresa zbog financija i pronalaska novog posla, gubitak posla jednostavno je teško prihvatiti. Rad i posao povezani su s osjećajima vlastite vrijednosti i kompetentnosti. Kada netko izgubi posao često dolazi do srama i do pitanja: 'Kakav sam ja to bio? Što nisam pružio? Jesam li mogao i trebao bolje? Očito nisam dovoljno dobar.'</p><p>Srećom, postoji puno načina da pokažete da još uvijek cijenite prijatelja, čak i kad su stvari teške. Poklonite mu cvijeće da mu dadete do znanja da je vrijedio i da još uvijek vrijedi i da je dovoljno dobar. Ako ne voli cvijeće poklonite mu ono što voli, utješite ga čokoladnom bombonijerom ili izađite zajedno prošetati ili na kavu. </p><p>S druge strane, kada ljudi ostanu bez posla s kojim su si financirali većinu svog života onda oni otkažu stvari koje u toj situaciji ne mogu priuštiti. Primjerice, članstvo u teretani. Ako znate da vam prijatelj ili prijateljica ne mogu to sad financirati poklonite im besplatno članstvo. </p><p>I, naravno, hrana je od davnina služila kao veliki dar tijekom krize.</p><p>No svi ti darovi trebaju biti popraćeni lijepim riječima ili potvrdom neke vrste o njihovoj vrijednosti, kako bi im dali do znanja da ih ovo razdoblje ne definira kao osobe, piše <a href="https://www.nytimes.com/2020/08/30/smarter-living/how-to-help-someone-who-lost-their-job.html" target="_blank">New York Times.</a></p>