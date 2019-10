Ove su navike toksične: Kada ih se riješite, sve će biti lakše

Stvari koje radite tijekom dana, mogu vam uništiti raspoloženje, a da toga niste niti svjesni. Riječ je o toksičnim navikama koje se prikradaju gotovo svima. Važno je samo da postanete svjesni da postoje pa je lakše učiniti prvi korak da im stanete na kraj.

BrightSide donosi osam navika koje su toksične i stoje vam na putu prema sreći. Uz ove savjete možete promijeniti pogled na život.

1. Ne pokazujete osjećaje

Često se smatra slabošću kada otvoreno pokazujete emocije. Ta priča počinje još u djetinjstvu kada stariji govore: 'Nemoj plakati' ili 'Nemoj biti tužan'. Tako malo po malo, učite kako sakriti negativne emocije i na kraju to rezultira loše za vas.

Stručnjaci tvrde da borba s negativnim emocijama tjera u pozitivne jer možete odabrati ono što želite ili ne želite osjećati. Također, zatvaranjem u sebe udaljavate se od bližnjih. To utječe i na zdravlje pa može doći do niza problema. Postoji mnogo netoksičnih načina da osjećaje pustite van, a jedan od njih je i ples.

2. Ne dopuštate si raditi greške

Nemojte zaboraviti da su i neki važni povijesni izumi nastali slučajno. Među njima su pacemaker, mikrovalna pećnica pa čak i penicilin. Može zvučati odlično kada u životopisu napišete da ste perfekcionist, ali znate li što to znači za vas?

Stalno pokušate doći do ideala, a on zapravo ne postoji. I najmanja pogreška vas može srušiti i zbog nje ćete se osjećati tjeskobno, imati problema s prehranom ili može doći do nekog drugog zdravstvenog problema.

Morate prihvatiti sitne pogreške i promijeniti perspektivu. Thomas Edison je smatrao: 'Nisam pogriješio 10.000 puta. Pronašao sam 10.000 načina koji nisu uspjeli'.

3. Volite biti žrtva

Činjenica da su drugi ljudi ili situacije krivi za vaše probleme je brz put do samouništenja. Lako je kriviti sve druge. Zakasnili ste na posao? Niste vi krivi, nego gužva u prometu. Ne možete si priuštiti dobar godišnji odmor? Nisam ja kriv, ne žele mi platiti više.

Tako nikada nećete moći kontrolirati 'nepravedne' stvari.

Kada kažete da je zastoj u prometu, ne možete učiniti ništa s tim. Sutra će opet biti zastoj u prometu, prekosutra također. Hoćete li kasniti do kraja života?

Kada kažete da ste odgovorni za kašnjenje, otvara se mnogo izbora. Možete se probuditi ranije ili tražiti od šefa da vam pomakne raspored rada. Pogledajte što se sve događa u vašem životu iz ovog ugla i vidjet ćete da ima više mogućnosti, nego prepreka.

4. Stalno osjećate 'grč'

To može imati negativne učinke na zdravlje, poput depresije. Morate shvatiti da postoji dublji problem ako često ovako reagirate.

To može biti bilo što, čak i nisko samopoštovanje. Na primjer, ako vam netko kaže da ste glupi, bi li vas povrijedilo ako biste znali da to nije istina? Ako je odgovor 'da', imate problema sa samopoštovanjem pa često osjećate 'grč'.

Takvim ponašanjem si samo škodite. Često se sjetite neke negativne situacije, stalno je ponavljate u glavi i osjećate ljutnju i bespomoć?

Trošite dragocjeno vrijeme i energiju na nešto što ne možete promijeniti. Bolje je otići do psihologa, naučiti kako se osloboditi toga i ispuniti život ugodnijim stvarima.

5. Uvjereni ste da možete 'čitati misli'

Nikada ne možete znati što drugi misle. Kroz glavu vam prolaze misli poput: 'Izgledam tako glupo u njihovim očima' ili 'Vjerojatno misle da sam dosadan'?

Nemojte se kažnjavati i vjerujte da ljudi misle najbolje o vama. Ta perspektiva povećava vaše samopouzdanje i pomaže vam da otvorenije komunicirate.

6. Fokusirate se na tuđi uspjeh

U doba društvenih mreža, teško je ne uspoređivati se s drugima. Mislite da vaša odjeća nije toliko elegantna kao kod drugih i da vaša veza nije savršena kao tuđa? Čežnja za tim stvarima može vas lako učiniti nesretnima dok zaboravljate na bitne stvari.

Ljudi pokazuju ono što žele da vidimo. Na kraju, ako stalno pratite tuđe živote, zanemarujete svoj i gubite vrijeme koje možete potrošiti na izgradnju vlastitog.

Možete si pomoći ovim jednostavnim trikom. Svaki dan zapišite najmanje pet stvari koje ste postigli i na koje ste ponosni. Tako ćete vidjeti koliko vrijedite i lakše ćete ići naprijed.

7. Ovisite o tuđem mišljenju

Razmislite, koliko često pokušavate ostaviti dobar dojam na druge ljude i koliko vam to sreće donosi. Ako vidite da je to prečesto, razmislite je li to uopće vrijedno truda. Stručnjaci kažu da ljudi koji su ovisni o mišljenju drugih, češće se osjećaju depresivno i anksiozno.

Ponekad želite impresionirati ljude koje uopće ne volite ili dokazati nešto što uopće nema veze s vama.

Zapitajte se: 'Je li to dobro za mene ili to radim zbog drugih?'. Možete i zapisivati odgovore i napraviti dijagram - 'moj život' i 'ono što nema veze sa mnom'. Rezultati vas mogu šokirati, a to će vas motivirati da promijenite navike.

8. Stalno razmišljate o prošlosti i budućnosti

Razmišljanje o prošlosti ili budućnosti ne čini vas općenito nesretnima, ali moraju postojati granice. Nemojte zaglaviti u vremenu u kojem se ne nalazite. Na primjer, ako prečesto razmišljate o prošlosti, znači da imate neriješenih problema koji vas koče. Ako ste potpuno fokusirani na budućnost, imate problema s anksioznošću.

Štoviše, istraživanja pokazuju da su oni koji se fokusiraju na sadašnjost, mnogo sretniji i povezaniji s drugima.

