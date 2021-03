Opće je poznato da je Finska godinama u samom vrhu kada je riječ o uspjehu koji njihova djeca postižu na rezultatima ispitivanja PISA, međunarodnom programu testiranja znanja i vještina učenika u prirodoslovlju, matematici i pismenosti što ga svake godine provodi Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Pritom valja naglasiti da ti rezultati nisu povezani s navodnim velikim finskim ulaganjima u obrazovni sustav, kao što se često pogrešno navodi. Naime, mnoge zemlje, poput SAD-a, Velike Britanije, Australije, Francuske, pa čak i susjedne Švedske, ulažu osjetno više novca u odgoj i obrazovanje nego Finska, ali njihova djeca svejedno redovito postižu lošije rezultate na PISA testovima znanja od finske djece.

No to nije sve: finska su djeca i na samom vrhu prema UNICEF-ovu globalnom indeksu sreće djece, dok je Finska istodobno proglašena najsretnijom zemljom svijeta u čak tri posljednja UN-ova globalna izvješća o istraživanju razine sreće koje se provodi u čak 156 zemalja (istodobno, Hrvatska se na tom izvješću nalazi otprilike na sredini ljestvice).

Koja je onda tajna uspjeha i zadovoljstva finske djece? I jesu li osjećaj sreće i zadovoljstva finske djece povezani s njihovim uspjehom na PISA testovima? Odgovor na to pitanje velikim dijelom leži u knjizi Finski odgoj djece ugledne finske dječje psihijatrice dr. Kaije Puura (1961.) koja je upravo objavljena u Hrvatskoj u izdanju Stilus knjige i košta 99,00 kuna.

U knjizi dr. Puura opisuje upravo onaj model odgoja djece koji mnogi svjetski stručnjaci smatraju najzaslužnijim za 'finski uspjeh'. Ukratko, riječ je o odgojnom pristupu koji je već od najranije dobi usmjeren na izgradnju sretnih i emocionalno stabilnih, odnosno, kako ih autorica knjige naziva, ugodnih odraslih osoba. Naravno, ljudi se ne rađaju sami kao ugodni; u tome je vrlo važna

početna uloga roditelja koji im od najranije dobi trebaju iskazivati ljubav, znati postaviti jasne granice, raditi na izgradnji njihovih socijalnih i emocionalnih vještina te ih pohvaliti za dobro ponašanje...

Na taj će način djeca odrasti u zadovoljne i ugodne odrasle osobe, koje, prema riječima dr. Puura, krase srdačnost, uljudnost, obazrivost, dosljednost, pravičnost, prilagodljivost, samokontrola, empatičnost i neke druge također poželjne osobine o kojima autorica vrlo detaljno piše u svojoj knjizi.

Naime, mnoga istraživanja, kao i dugogodišnja praksa dr. Puura u radu s djecom, pokazuju da su takvi pojedinci kasnije bolje prihvaćeni među vršnjacima, ali i u društvu, te općenito uspješniji, a posljedično tome i sretniji.

Osim što detaljno obrazlaže finski model dobra odgoja i kako ga primijeniti, dr. Puura podijelila je s čitateljima i uvide iz svoga tridesetogodišnjeg iskustva u svakodnevnom radu s djecom od najranije dobi, iznoseći pritom neka vrlo važna zapažanja i mnogo praktičnih prijedloga za rješavanje svakodnevnih situacija s kojima se susreće svaki roditelj. Upravo zbog toga, ova je knjiga i nužan vodič koji će pomoći roditeljima, ponuditi im praktične savjete i potaknuti ih da shvate kako njihovo ponašanje i ophođenje s djecom može imati pozitivan utjecaj na njihov razvoj, osjećaj zadovoljstva i sreće.

Ukratko, knjiga Finski odgoj djece pomoći će vam da otkrijete kakva je to ugodna osoba, kako razgovarati s djetetom, kako prevladati nesuglasice i teške situacije između roditelja i djece, kako izbjeći zamke roditeljske samovolje, kako uspostaviti svakodnevnu rutinu vezanu za hranjenje djeteta i odlazak na spavanje i zbog čega je to bitno te zašto je 'slobodna igra' najbolja za razvoj kreativnosti. I vjerojatno najvažnije od svega, naučit će vas što znači biti dobar roditelj i kako to postati jer samo dobri roditelji odgajaju dobru i sretnu djecu.