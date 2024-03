Kajenski papar je novi hit u njezi kose - potiče njezin rast

Lijepa, gusta kosa san je mnogih žena, no kad dođe do faza opadanja kose, to i nije tako lako. Ima niz ideja i prijedloga, neke od njih možemo pronaći i u stalku sa začinima

Kajenski papar bogat je vitaminima A, C, E, riboflavinom, manganom, kalijem i vitaminom B6, a njegovi spojevi mogu pomoći u poticanju rasta kose. Ako tražite prirodan i siguran način da poboljšate zdravlje i rast kose, kajenski papar bi mogao biti opcija koju vrijedi razmotriti. Foto: Dreamstime Što je kajenski papar? Kajenski papar je ljuta čili papričica koja se često koristi za dodavanje pikantnosti i okusa jelima. Dobiva se mljevenjem osušene kajenske paprike, sorta capsicum annuum. Oblikom su duge, crvene ili narančaste te vrlo ljutog okusa. Ove papričice imaju između 30.000 i 50.000 Scovilleovih toplinskih jedinica, a radi visokog udjela kapsaicina (spoja koji paprici daje ljutinu), daje vatrenu toplinu, opor miris i hrskav okus. Obično se koristi u začinjenim jelima Meksiku, Tajlandu i Indiji. Prednosti kajenskog papra za rast kose Evo nekih od potencijalnih prednosti kajenskog papra za rast kose: 1. Pomaže kod alopecije areate Alopecija areata je autoimuno stanje koje uzrokuje gubitak kose. Vjeruje se da uključivanje kajenskog papra u rutinu njege kose može pospješiti rast kose. Foto: Dreamstime Ova paprika sadrži kapsaicin, koji djeluje kao kontaktni senzibilizator i može se koristiti za liječenje alopecije areate. Prema studiji objavljenoj u Iranian Journal of Basic Medical Science, kapsaicin potiče rast kose, piše Healthshots. 2. Ima protuupalna svojstva Protuupalna svojstva kapsaicina dobro su poznata i mogu pomoći u liječenju upalnih stanja koja uzrokuju gubitak kose. Također bi mogao pomoći u smanjenju upale vlasišta, naglašeno je u studiji objavljenoj u časopisu Experimental and Therapeutic Medicines Journal. 3. Pospješuje rast kose - Kapsaicin može potaknuti razvoj kose aktiviranjem receptora u folikulima dlake. Osim toga, začin može pospješiti razvoj dlačica blokiranjem supstance P, peptida - izjavio je američki dermatolog dr. DM Mahajan. 4. Smanjuje gubitak kose Većina paprika koje pripadaju istoj obitelji kao i kajenski papar bogate su folatom i vitaminima A, C i E. Dobro je poznato da ti vitamini doprinose rastu kose. Kako koristiti kajenski papar za rast kose? Kajenski papar može se koristiti u nekoliko prirodnih lijekova za njegu kose kako bi se potaknuo rast. Foto: Dreamstime Maska za kosu od kajenskog papra i maslinovog ulja Sastojci: maslinovo ulje i kajenska paprika Postupak: 1. Papriku sitno nasjeckajte i stavite na maslinovo ulje.

2. Prebacite mješavinu u staklenku i držite je 10 do 15 dana na hladnom i tamnom mjestu.

3. Pazite da ulje ne bude izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti.

4. Nakon što procijedite ulje, paprike bacite.

5. Uzmite 2 do 3 žlice ulja.

6. Nanesite ovo ulje na cijelu dužinu vaše kose, uključujući i vlasište, nakon što ste je razdijelili.

7. Nakon sat vremena isperite masku koristeći uobičajeni šampon i balzam. Maska za kosu od soka luka i kajenskog papra Sastojci: luk, crvena paprika i aloe vera. Postupak: 1. Pomiješajte aloe veru, sok od luka i kajenski prah.

2. Nakon što smjesu stavite u staklenku, izložite je suncu 6 do 8 sati.

3. Umasirajte mješavinu u vlasište i kosu.

4. Ostavite da odstoji 30 do 40 minuta.

5. Za pranje koristite šampon i toplu vodu. Maska za kosu od kokosovog ulja i kajenskog papra Sastojci: kokosovo ulje, maslinovo ulje i kajenska paprika Postupak: 1. Stavite kajenski papar i kokosovo ulje u staklenku, a zatim je držite na hladnom i tamnom mjestu tjedan dana.

2. U smjesu dodajte maslinovo ulje.

3. Nanesite dvije žličice (ili više, ovisno o dužini vaše kose) uljne infuzije na vlasište i kosu.

4. Nakon 30 minuta uklonite ga šamponom bez sulfata i parabena. Foto: Dreamstime Maska za kosu od kajenskog papra i meda Sastojci: med, kajenska paprika Postupak: 1. Pomiješajte sastojke u zdjeli.

2. Nakon što operete kosu šamponom, nanesite smjesu.

3. Zamotajte kosu toplim ručnikom.

4. Ostavite da djeluje 40 minuta te nakon toga isperite vodom. Maska za kosu od kajenskog papra i žumanjka Sastojci: jaje, crvena paprika i maslinovo ulje Postupak: 1. Nakon što pomiješate sastojke u zdjeli, ostavite je 20 minuta na toplom mjestu.

2. Umasirajte smjesu u vlasište i kosu.

3. Ostavite smjesu 30 minuta prije pranja šamponom. Nuspojave kajenskog papra Dok kajenski papar obećava za poticanje rasta kose, njegova intenzivna zagrijavajuća svojstva znače da se mora koristiti s oprezom. Sadrži kapsaicin, koji može izazvati značajnu iritaciju kože, crvenilo i osjećaj peckanja kada se primjenjuje lokalno. Ako se ostave predugo ili se previše koriste, maske, ulja ili sredstva za ispiranje s kajenskom paprikom mogu uzrokovati oštećenje, suhoću i pojačano ispadanje, a ne rast kose. Oralna konzumacija kajenske paprike putem dodataka prehrani ili pića vjerojatno je sigurnija, ali još uvijek može uzrokovati bolove u želucu, grčeve ili čireve kod osjetljivih osoba. Potencijalni rizici korištenja kajenskog papra Kajenski papar sadrži snažan spoj zvan kapsaicin, koji daje papričicama njihov intenzivno ljut i opor okus. On može izazvati značajne iritacije kože, crvenilo, opekline i bol kada dođe u kontakt s osjetljivom kožom, očima, nosom i ustima. Konzumacija velikih količina kajenskog papra, bilo u obliku hrane ili dodatka prehrani, može iritirati probavni trakt, izazivajući bolove u želucu, grčeve, mučninu i čireve kod nekih osoba. - Ljudi sa stanjima poput GERB-a, IBS-a ili divertikulitisa suočeni su s većim rizikom od komplikacija ako interno koriste ovaj papar. Neki ljudi mogu imati i alergijske reakcije, u rasponu od blagog svrbeža do potpune anafilaksije u teškim slučajevima. Također je poznato da kajenski papar pojačava simptome kod onih sklonih migrenama ili cluster glavoboljama. Dok začin nudi zdravstvene prednosti kada se koristi umjereno, uzimanje velikih doza kajenskog papra u prahu povezano je s oštećenjem jetre, pa čak i smrću u ekstremnim slučajevima. Oni koji planiraju uključiti ovu namirnicu u svoju rutinu trebali bi početi polako i prekinuti s upotrebom ako se razviju bilo kakvi zabrinjavajući simptomi - naveo je Mahajan, piše Health shots.