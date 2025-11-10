Kakav ambijent! Lauba je ove jeseni kulisa najposebnijih vjenčanja u Zagrebu

- Željeli smo izvući maksimum iz atmosfere jednog vjenčanja. U Laubi to nije jednostavno jer se radi o velikom, impozantnom prostoru koji lako ‘pojede’ intimu. Bilo nam je važno stvoriti topline i svečanosti koju takav događaj zaslužuje - govori Barbara Adela Šečković, arhitektica na čelu uhodanog šesteročlanog tima.

Prostor Laube velik je, visok i zahtjevan, pa je ideja bila stvoriti osjećaj bliskosti ondje gdje ga arhitektura sama po sebi ne nudi. Prvi je zadatak bio osmisliti kako popuniti prostor za određeni broj ljudi, a pritom zadržati intimnost na važnim mjestima poput plesnog podija i šanka. Tlocrt je razbijen kombinacijom različitih tipova stolova, pravocrtnih, zakrivljenih i L oblika, čime je stvoren prirodan ritam kretanja. Središnji stol mladenca postavljen je kao poveznica svih linija i kao glavni vizualni fokus. Visina Laube dodatno je naglašena trakama od punog i prozirnog tekstila koje su unijele mekoću, dok su podesti sa stablima crvenog javora dodali još jednu razinu i stvorili onaj “wow” trenutak kod uzvanika prilikom ulaska.

Foto: Furjan Art/Lipstick Weddings

- Boje stolaca i stolnjaka smo mijenjali po zonama – negdje smo stavili crne, negdje bijele, negdje tamnozelene, a negdje bordo. Na prvu, to stvara vizualnu dinamiku koju gosti možda ne znaju objasniti, ali je odmah osjete - pojasnila je arhitektica i naglasila kako estetika treba pratiti duh okruženja, vremena i sezone, bez forsiranja elemenata koji ne pripadaju trenutku.

Foto: Furjan Art/Lipstick Weddings

Posebnu pažnju posvetili su prostornom pristupu projektu – od prvih tlocrtnih rješenja do 3D skica koje su zajedno s klijenticom oblikovali u smjeru koji je na kraju najbolje odgovarao prostoru. Ovo vjenčanje izvrsno pokazuje koliko je važna dobra organizacija prostora, dok dekoracija dolazi tek poslije, kao završni sloj koji zaokružuje doživljaj. Atmosfera se gradi puno ranije, već u samom tlocrtu i načinu na koji prostor diše. Nadalje, i inspiracija s kojom klijenti dolaze uvijek je dobrodošla, ali ključan je trenutak kad se odluče prepustiti timu – jer upravo kada stvaraju u skladu s osobnošću mladenaca, nastaju vjenčanja koja se pamte.

Foto: Petar Kresimir Furjan

Ekipi tvrtke Adela Mese nije se teško prepustiti. Šesteročlani tim okuplja ljude različitih struka i iskustava, ali sve ih veže istinska ljubav prema onome što rade. Njihov pristup temelji se na potpunoj kontroli procesa, od prve ideje do posljednjeg detalja, pa su im najveća specijalnost upravo vjenčanja koja rade po principu “ključ u ruke”.

Šečković je rekla: “U kreativnom poslu teško je nekome unaprijed objasniti ideju, pogotovo kad konačno rješenje nastaje tek kroz sam proces. Zato često jednostavno krenemo. Naši dečki znaju sve od stolarije do bravarije, a mi cure smo zadužene za tapeciranje, slikanje, crtanje, 3D modeliranje i tlocrte. Taj široki raspon vještina omogućava nam da sve što radimo bude povezano i dosljedno. Naravno, neke stvari poput printova, velikih formata i rasvjete ipak ‘outsourceamo’, ali naš pristup ostaje isti – samo tako možemo jamčiti da će rezultat biti upravo onakav kakav smo zamislili.”

Foto: Furjan Art/Lipstick Weddings

Najviše ih vesele projekti koji ih pomiču iz zone komfora i potiču da nauče nešto novo. Oni ponavljajući, govore, možda jesu jednostavniji, ali nemaju onaj izazov koji ih gura naprijed. Prepoznatljivi su po eklektici i maksimalizmu pa su, u svijetu kojem dominiraju clean estetika i minimalizam, potpuno svoji. Njihova se priča uvijek gradi oko epiteta kao što su puno, jako, veliko, dinamično…

Foto: Furjan Art/Lipstick Weddings

U poslu ih pokreće brzina prijelaza između ideje i realizacije, onaj trenutak kada nešto iz glave vrlo brzo postaje stvarno. Upravo to daje poseban adrenalin i čini ovu industriju toliko uzbudljivom. Iako su vjenčanja njihov prepoznatljiv potpis, spektar rada Studija Adela Mese mnogo je širi. Zaslužni su za brojne televizijske scenografije, festivale, advente i poslovne evente, ukratko, sve što uključuje kreiranje prostora i atmosfere. Osim dekora, izrađuju i namještaj te kulise, sve što je potrebno da se stvori scena za određeni dan ili događaj. Kako sami vole reći, ako nešto treba osmisliti ili napraviti od nule – oni su pravi tim za to.

Ono što ostaje nakon svakog njihovog projekta nije samo lijepa scenografija, nego doživljaj prostora koji uistinu funkcionira. Jesensko vjenčanje u Laubi još je jednom pokazalo zašto studio Adela Mese i arhitektica Barbara Šečković uživaju povjerenje klijenata, početak i kraj svake dobre priče.