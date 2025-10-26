Kakva gesta! Mladenci iz Zagreba su umjesto darova odlučili nahraniti gladnu djecu

U vremenu kada se svadbe često povezuju s luksuzom, darovima i raskošnim proslavama, jedan par iz Zagreba pokazao je što znači prava veličina srca. Nedavno su izrekli sudbonosno “da” te su odlučili svoj najvažniji dan obilježiti – dobrotom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Vjenčali se Selena Gomez i Benny Blanco | Video: 24sata/Instagram

Na zahvalnici njihovih svatova stoji poruka koja je ganula mnoge: 'Novi život započinjemo dobrim djelima. U znak zahvale, u Vaše ime osigurali smo godišnje školske obroke za djecu iz najsiromašnijih zajednica svijeta.'

Umjesto klasičnih poklona za uzvanike, mladenci su donirali novac humanitarnoj organizaciji koja već godinama osigurava tople obroke djeci u školama diljem svijeta.

Sve pohvale mladencima na ovoj plemenitoj odluci! Njihov čin dokaz je da ljubav nije samo svečani trenutak pred oltarom, nego i suosjećanje, empatija i želja da se svijet učini barem malo boljim mjestom.

Bravo, mladenci – inspiracija ste svima!