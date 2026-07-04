Kakav prvi dojam ostavljate? Sve otkriva vaš mjesec rođenja

RUJAN - KRITIČNOST: Postoje ljudi koji još žive s osobnim sramom i neugodom zbog toga što ste im potpuno ogolili ego. Razlog zašto se ne mogu riješiti tog sjećanja jest to što znaju koliko ste bili u pravu. Imate oštro oko za detalje i iskrenost koju drugi rijetko zaboravljaju. Iako se vaše riječi mogu činiti intenzivnima, često dolaze iz želje za poboljšanjem situacija ili pomoći drugima da jasnije vide istinu. Ljudi pamte vaše povratne informacije jer nose točnost. Čak i kada peckaju, često vode do rasta. | Foto: 123RF - ILUSTRACIJA