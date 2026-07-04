Dnevni horoskop za subotu 4. srpnja: Biku se smiješi nova veza, Rak će biti dobar domaćin

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nećete imati potrebu za druženjima i kontaktima – radije ćete u miru razmišljati o nekim svojim potezima ili postupcima. Partner će vas pokušati privoljeti na razgovor, ali ćete mu dati do znanja da niste zainteresirani. Izbjegavajte neplanirane troškove i posudbe. Ne odgađajte planirane obaveze, unatoč umoru i neraspoloženju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Životne okolnosti bit će povoljne, ali ne preuveličavajte njihove loše strane i ne zanosite se dobrima. Budite praktični i realni. Ljubavni su vam izgledi odlični, pa nije isključeno da vas prijatelji upoznaju s nekim vrlo privlačnim. Nećete gubiti vrijeme nego ćete odmah razmijeniti telefonske brojeve.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Moguće su prolazne bračne napetosti. Oboje ćete biti tvrdoglavi i nepopustljivi. Okolnosti bi se nakratko mogle urotiti protiv vas, pa ćete više nego inače osjećati nezadovoljstvo i strepnju. No povoljni planetarni utjecaji bit će zaštita od većih neprilika, stoga će pojava bilo kakvih problema biti prolazna.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Kućne poslove obavljat ćete s lakoćom, a bit ćete i izvrsni domaćini. Rado ćete ugostiti svakog tko vam dođe u dom. Partner će se oslanjati na vas u značajnoj mjeri. Morat ćete preuzeti neke njegove obaveze, ali vam to neće teško pasti. Moguće su lijepe vijesti iz inozemstva ili telefonski poziv nekoga tko vam je iznimno drag.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Razgovor s partnerom vrtjet će se oko novca. Iznaći ćete zajednička rješenja kojima ćete si olakšati svakodnevicu. Izići ćete kao pobjednik iz svih potencijalno osjetljivih situacija. Ako je pred vama razgovor s članom rodbine, shvatit ćete da vladate situacijom. Tijekom večeri moguć je nenajavljeni posjet drage osobe.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Držat ćete pristojno odstojanje prema ljudima koje smatrate napornima. Strpljenje će vam biti na rubu pa ćete se bez pravog razloga s nekime posvađati. Partnerova kritika na račun vašeg ponašanja bit će itekako na mjestu, pa se nemojte naći uvrijeđenima. Dobro društvo odagnat će vašu tjeskobu i neraspoloženje.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Partner će biti odsutan duhom i činit će se da samo prividno sluša ono što mu govorite. Njegova zadubljenost u vlastite misli bit će posljedica velike zabrinutosti. Pokušajte dokučiti što ga muči, ali ne navaljujte ako mu nije do priče. Otiđete li danas kod frizera, primat ćete brojne komplimente na račun svog lijepog izgleda.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mjesečev pozitivan utjecaj ističe vašu kreativnost i sposobnost uživanja u malim stvarima. Bit ćete okruženi prijateljima i radovati se izlascima. S partnerom ćete se dobro slagati, no više truda morat ćete ulagati u komunikaciju, kako ne bi došlo do dosade u odnosu. Budite zavodljivi, poigrajte se riječima i nadahnite partnera.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne preuzimajte na sebe više kućnih poslova negoli vam okolnosti i raspoloženje dopuštaju. Usredotočite se na potrebe najmlađih, a posvetite pozornost roditeljima i bolesnim rođacima. Partner će biti netaktičan, ali nemojte njegove riječi uzimati previše ka srcu. Njegova ljubav prema vama neće biti upitna, stoga odagnajte sve strahove.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Ponašat ćete se spontano pa će se mnogi u vašoj blizini osjećati ugodno. Partneru predložite izlazak u kino ili na večeru i pobrinite se da vas nitko treći ne ometa. Predstoji li vam ispit ili poslovna prezentacija, neka vam učenje i prikupljanje podataka budu imperativ. Doći ćete u posjed teško dostupnih informacija.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Uvjerit ćete se da niste sami, bez obzira na okolnosti ili težinu situacija kroz koje prolazite. Shvatit ćete da ste bitni drugima i da im je itekako stalo do vaše dobrobiti. Pripazite kako i koliko trošite svoj novac. Napravite financijsku konstrukciju u koju ćete ukalkulirati planirane troškove. Pažljivo birajte riječi, osobito u komunikaciji sa starijim ljudima.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ostavit ćete snažan dojam na simpatiju - sviđat će vam se osjećaj da je vaš utjecaj na nju velik. Aktivniji društveni život pridonijet će vašem zbližavanju te zdravijoj komunikaciji. Dokazat ćete nekome svoje sposobnosti, postaviti se izvrsno u osjetljivim situacijama ili ćete spretno iskoristiti ponuđenu priliku.