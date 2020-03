Kakav romantik! Ženi kod kuće priredio restoransku večeru

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: HZJZ: Ne nosite nakit van, svu robu operite, sve dezinficirajte

Budući da je manje više svima većina planova odgođena ili otkazana, jedan je muškarac odlučio svojoj ženi restoran 'dovesti' doma. Svoj je plan opisao na Twitteru pod imenom Cheffrey, te je objavio meni s jelima koje će joj posluživati koji je nazvao 'karantenski meni'.

Za romantičnu večeru za dvoje Cheffrey je poslužio kolač od rakova, lososa, kozice i zelje sa sirom i jagodama za desert.

Took my wife to Quarantine Grill 🔥 pic.twitter.com/ruuNBQ6MSC