VATROMET ENERGIJE
Kakav ste plesač po Zodijaku? Evo tko rastura na plesnom podiju, a tko ima dvije lijeve
Od vatrene energije Ovna do sanjarskog pokreta Riba, zvijezde imaju što reći o vašoj izvedbi na plesnom podiju. Neki dominiraju svojom strašću i tehnikom, dok drugi osvajaju šarmom unatoč pokojem pogrešnom koraku
U nastavki otkrijte kako se vaš znak snalazi pod svjetlima reflektora.
| Foto: ilustracija/Canva
OVAN - Kad Ovan stupi na plesni podij, to je kao da je netko upalio vatromet. Neustrašivi, hrabri i prepuni energije, Ovnovi su rođeni da budu u centru pažnje. Nećete ih vidjeti kako se suzdržavaju sa strane; oni su ti koji prvi kreću i svojim entuzijazmom pokreću sve ostale. Njihovi pokreti su dinamični, snažni i pomalo impulzivni. Savršeno im odgovaraju brzi i ritmični plesovi poput salse, jivea ili energičnog hip-hopa. Plesni stil koji utjelovljuje njihovu dominantnu osobnost je Hustle – brz, blještav i pun snage, baš poput Ovna.
| Foto: Fotolia
BIK - Vladar Bika je Venera, planet ljepote, što im daje prirodan osjećaj za glazbu i estetiku. Ipak, postoje dvije vrste Bikova: oni s nevjerojatnim osjećajem za ritam i oni koji se šale da imaju "dvije lijeve noge". Oni nadareni za ples kreću se senzualno i graciozno, s prizemljenim i promišljenim pokretima. Uživaju u sporijim plesovima koji im omogućuju da se duboko povežu s glazbom i partnerom. Zbog toga su za njih idealni tango, trbušni ples.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI - Blizanci ne plešu – oni skaču, pjevaju, pucketaju prstima i lete po podiju! Njihova energija je zarazna, a znatiželja ih tjera da isprobaju sve, od tanga do krumpinga. Brzo uče, ali im jednako brzo sve dosadi, pa im je potrebna stalna promjena. Ples je za njih prije svega druženje i zabava. Zato je cha cha njihov idealan ples – koketan, zaigran i pun neprestane akcije, dopuštajući im da iskoriste svoju neiscrpnu energiju i društvenu prirodu.
| Foto: Fotolia
RAK - Rakovi plešu srcem. Njihovi pokreti su fluidni, intuitivni i duboko povezani s emocijama koje glazba budi u njima. Često se prepuste ritmu zatvorenih očiju, stvarajući na podiju vlastiti svijet. Iako izvana mogu djelovati snažno i suzdržano, iznutra su nježni, što se savršeno odražava u rumbi. Ovaj senzualni kubanski ples zahtijeva miran i snažan gornji dio tijela, dok se ispod događaju meki i strastveni pokreti kukova i stopala – baš kao i Rakova duša.
| Foto: Fotolia
LAV - Ako na podiju postoje reflektori, budite sigurni da će Lav pronaći put do njih. Za Lava je ples predstava, a on je glavna zvijezda. Njihov stil je dramatičan, karizmatičan i pun samopouzdanja. Obožavaju grandiozne pokrete, akrobacije i priliku da pokažu svoj talent. Ples koji odgovara njihovoj potrebi za sjajem i uzbuđenjem je salsa. Blještava, romantična i puna atraktivnih trikova, salsa Lavu daje savršenu pozornicu da zablista u punom sjaju.
| Foto: Fotolia
DJEVICA - Kod Djevice je svaki korak na svom mjestu. One su analitični i metodični plesači koji teže savršenstvu. Njihov ples je precizan, uglađen i tehnički besprijekoran. Nećete ih vidjeti kako se gube u improvizaciji; Djevice vole strukturu i pravila. Zbog toga briljiraju u plesovima koji zahtijevaju disciplinu, poput baleta ili standardnih plesova.
| Foto: Fotolia
VAGA - Poput Bika, i Vagom vlada Venera, što im daje urođenu gracioznost i osjećaj za sklad. Vage su majstori partnerskih plesova, gdje njihova diplomatska priroda i želja za harmonijom dolaze do izražaja. Ipak, njihova poznata neodlučnost može se pojaviti i na podiju, a neke Vage se bore s pronalaženjem ritma. Za one koje ga pronađu, valcer je savršen odraz njihove osobnosti. Elegantan, profinjen i uravnotežen, valcer im omogućuje da graciozno klize podijem s partnerom.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION - Ples Škorpiona je magnetski, intenzivan i prepun skrivene strasti. Za njih je ples moćan oblik zavođenja i izražavanja dubokih emocija. Njihovi pokreti su dramatični, misteriozni i nabijeni energijom koja privlači poglede. Ples koji može parirati njihovom intenzitetu je argentinski tango. Njegova drama, oštri pokreti, strastveni zagrljaj i duboka emocionalna povezanost savršeno odgovaraju Škorpionovoj zagonetnoj i moćnoj prirodi.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC - Strijelac na plesni podij donosi čistu radost i neobuzdanu energiju. Oni su avanturisti koji ples doživljavaju kao slavlje života i slobode. Njihovi pokreti su prostrani, ekspresivni i spontani. Ne vole stroge koreografije koje sputavaju njihov slobodan duh; radije improviziraju i isprobavaju nove stvari. Savršeno im odgovara dinamičan, skakutav i veseo ples koji im omogućuje da polete visoko i pokažu svoj zarazni optimizam.
| Foto: Fotolia
JARAC - Jarac ples shvaća ozbiljno. Oni su disciplinirani, ambiciozni i marljivi plesači koji svakom pokretu pristupaju s promišljenošću. Njihov cilj je savršenstvo, a postižu ga strpljivim vježbanjem i nevjerojatnom samokontrolom. Iako djeluju ozbiljno, ples je njihov način da se opuste. Odgovaraju im strukturirani plesovi koji zahtijevaju održavanje stabilnog ritma bez obzira na brzinu glazbe, što je izazov za njihovu ustrajnu prirodu.
| Foto: Fotolia
VODENJAK - Vodenjaci su buntovnici plesnog podija. Oni ne slijede pravila, oni ih stvaraju. Njihov stil je originalan, nekonvencionalan i često avangardan. Vole eksperimentirati i spajati nespojivo, stvarajući jedinstvene pokrete. NJima treba ples koji slavi njihovu individualnost. Onaj koji je svestran i dopušta ogromnu slobodu improvizacije, pa čak i "posuđivanje" pokreta iz drugih plesova, što je idealno za Vodenjakov slobodni duh.
| Foto: Fotolia
RIBE - Ples Riba je čista poezija u pokretu. Kao najumjetničkiji znak zodijaka, Ribe koriste ples kako bi ispričale priču i prenijele duboke emocije. Njihovi pokreti su fluidni, eterični i sanjarski, kao da lebde između stvarnosti i mašte. Poznati su kao veliki zabavljači koji se potpuno prepuštaju glazbi. Ples stvoren za njihovu romantičnu dušu je bachata. Nastala iz priča o slomljenim srcima i ljubavi, bachata im omogućuje da kroz senzualne pokrete kukova izraze svoju nježnu i zaigranu stranu.
| Foto: Fotolia