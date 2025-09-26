Kakav ste plesač po Zodijaku? Evo tko rastura na plesnom podiju, a tko ima dvije lijeve

OVAN - Kad Ovan stupi na plesni podij, to je kao da je netko upalio vatromet. Neustrašivi, hrabri i prepuni energije, Ovnovi su rođeni da budu u centru pažnje. Nećete ih vidjeti kako se suzdržavaju sa strane; oni su ti koji prvi kreću i svojim entuzijazmom pokreću sve ostale. Njihovi pokreti su dinamični, snažni i pomalo impulzivni. Savršeno im odgovaraju brzi i ritmični plesovi poput salse, jivea ili energičnog hip-hopa. Plesni stil koji utjelovljuje njihovu dominantnu osobnost je Hustle – brz, blještav i pun snage, baš poput Ovna. | Foto: Fotolia