Kako da kuća dobro miriše? Evo kako se riješiti izvora smrada

Miris se često naziva najmoćnijim osjetilom, a zahvaljujući njemu osjećamo svijet oko nas - od toga što bismo trebali jesti do toga koga bismo trebali poljubiti. Kada je riječ o našim domovima, ako prostor miriše svježe, to je odličan znak jer ako je miris loš, osjećamo se nelagodno.

Tajna prostora ugodnog za nos nije u prskanju stvari po kući.

- Čist dom uopće ne bi trebao imati miris - kaže Melissa Maker, osnivačica tvrtke za čišćenje, bloga i YouTube kanala.

Za one koji ne podnose previše mirisa ili imaju alergije ili astmu, preporučuje se neutraliziranje loših mirisa. Ali ima i onih koji vole osjećati arome u zraku.

Možete ukloniti mirise u kućanstvu pomoću nekoliko jednostavnih koraka:

1. Izborite se s vlagom

- Vlaga je uzrok broj jedan neugodnih mirisa u kućanstvu - kaže Rachel Hoffman, autorica knjige 'Unf*ck Your Habitat: You're Better Than Your Mess'. Razmislite o korištenju aparata za testiranje razine vlage u svakoj prostoriji, ako otkrijete prostoriju s vlagom iznad 60 posto, možda biste trebali upotrijebiti odvlaživač zraka. Ako je potrebno, možete pokrenuti i više od jednog odvlaživača, ali imajte na umu da oni mogu potrošiti puno energije.

Ako živite u vlažnoj klimi, izbjegavajte tepihe ili tepihe od zida do zida jer oni mogu zadržati vlagu, posebno u područjima kao što su kuhinja i kupaonica, savjetuje Hoffman. Razmislite o korištenju proizvoda koji upijaju vlagu u manjim prostorima, kao što su kupaonice i ormari i pripazite na sitne izvore vlage, poput spužvi i ručnika - zamijenite ih barem svakih jedan do dva tjedna, zatim provjerite jesu li čisti ručnici potpuno suhi prije nego što ih savijete i pospremite.

2. Izbacite očite izvore neugodnih mirisa

Predmeti kao što su kutije za otpatke, kante za smeće, kreveti za kućne ljubimce i kante za pelene ispuštaju neobične mirise. Nažalost, što više vremena provodimo oko ovih stvari, manja je vjerojatnost da ćemo shvatiti koliko oni zaista smrde, prenosi Real Simple.

- To se zove senzorna prilagodba i zajedničko je svim osjetilima - kaže dr. Leslie Stein, direktorica znanstvenih komunikacija. Ovo je adaptivno, jer se vremenom naviknemo na uobičajene mirise. Ali to također znači da neke stvari u domu možda ne mirišu ugodno, a da toga niste ni svjesni.

Stoga budite proaktivni. Očistite unutrašnjost kante za smeće uključujući poklopac, ako postoji, barem jednom mjesečno, predlaže Hoffman. Ubacite i malo pijeska za mace na dno kante da upije mirise. Redovito perite krevete kućnih ljubimaca i svaki dan vodite računa o kutiji za otpatke.

A ako možete, pokušajte koristiti manje kante za smeće u svom domu, kako biste bili prisiljeni češće iznositi smeće.

3. Otvorite hladnjak

Prvi korak za sprečavanje neugodnih mirisa iz hladnjaka trebao bi biti prilično očigledan - bacite sve što je staro i čemu je istekao rok trajanja. Hoffman kaže da su neki od najgorih izvora začini, a za koje mnogi misle da traju vječno, kao i ostaci hrane.

- Oni su gurnuti u pozadinu i zaboravljeni - dodaje ona.

Obavite inventuru hladnjaka barem svaki mjesec kako biste bili sigurni da je sadržaj unutar njega svjež. Zatim temeljito oribajte unutrašnjost hladnjaka. Ako imate police i ladice, izvucite ih i potopite u vruću vodu sa sapunom. Obrišite unutrašnjost s mješavinom vruće vode i bijelog octa s kap sredstva za pranje posuđa i koristite vlažnu krpu za ispiranje.

- Zapamtite da u hladnjaku koristite samo ona sredstva za čišćenje koja su sigurna za hranu - napominje Hoffman.

4. Očistite 'mekane' površine

Tepisi, jastuci, presvlake, posteljina, prekrivači i zastori za prozore magneti su za neugodne mirise. Čak i nakon što se mrlje osuše ili se prljavština obriše, bakterije koje uzrokuju smrad mogu ostati. Na tepisima, propuštena mrlja može dovesti i do plijesni.

Maker preporučuje profesionalno čišćenje presvlaka i tepiha jednom godišnje. Za jastuke, posteljinu i zavjese provjerite naljepnice za održavanje tkanine da vidite mogu li se prati u perilici.

- Ali zapamtite, neke stvari je najbolje prepustiti profesionalcu kako bi posao bio obavljen kako treba - dodaje ona.

Najlakši način da izbjegnete neugodne mirise na tepihu je da brzo tretirate svako prolijevanje i onečišćenje koje se pojavi. Dok je pranje tepiha šamponom korisno, najlakši način da ostanu svježi je dobro redovito održavanje. Ako često usisavate svoje tepihe i čistite mrlje čim se pojave, manja je vjerojatnost da će loše mirisati, napominje Hoffman.

- Pokušajte posuti područje praškom za pecivo, pustite da odstoji nekoliko sati, a zatim usisavajte - kaže Donna Smallin, tehničarka za čišćenje kuća i autorica knjiga.

5. Otvorite prozore

To je najlakši način da unesete svježinu, prema Maker, pogotovo ako imate zaostale mirise od kuhanja ili dugotrajnih radova u kući, kao što je bojanje. Otvaranjem prozora učinit ćete cijeli prostor svježijim, a to će pomoći i u podizanju raspoloženja u domu.

Ako je moguće, otvorite prozore na više strana kako biste osjetili povjetarac. Čak i ako je vani hladno, nakratko otvaranje prozora može djelovati.

6. Pronađite suptilne načine za osvježenje

Difuzori nisu jedini način korištenja eteričnih ulja. Isprobajte neke od ideja Melisse Maker. Ona predlaže da razmislite o spreju za osvježenje tkanine - pomiješajte 1/2 šalice bijelog octa, 1/2 šalice alkohola, 1 čajnu žličicu kukuruznog škroba i 20 kapi omiljenog ulja u maloj bočici s raspršivačem. Dobro protresite prije svake upotrebe i raspršite ga po odjeći ili presvlakama, pazite da se odjeća potpuno osuši prije nego što je pospremite.

Ili pokušajte s vrećicama sode bikarbone, koje upijaju loše mirise i dodaju one dobre - ​​napunite filter za kavu sodom bikarbonom, dodajte oko pet kapi eteričnog ulja i zavežite ga, a zatim ga bacite u ladicu ili bilo gdje gdje želite malo osvježenja.

7. Izbjegavajte jake mirise

Uobičajena je zabluda da bi vas dom koji 'dobro' miriše morao preplaviti aromama čim uđete kroz vrata. Suprotno od toga je istina. Težite općem osjećaju energije, opuštenosti ili što već želite u prostoru. Razmislite i o gostima. Neki mogu biti alergični ili osjetljivi na jake mirise, a ne želite da im bude neugodno u prostoru. Dobra je ideja kloniti se preslatkih, dosadnih mirisa.

Ako volite svijeću od šećera, jabuke i cimeta, Maker predlaže da je sačuvate za vremena kada ste sami kod kuće.

- Obožavateljica sam 'biblioteke mirisa' - dodaje ona. Slatkasti favorit može poslužiti kao vaš osobni podizač raspoloženja, a to je upravo ono što dobar miris treba činiti. Međutim, kada dijelite prostor s nekim, Maker predlaže da se klonite jačih, slađih mirisa i da se držite onih prirodnijih poput aroma drva, cvijeća i citrusa.

- I dalje možete postići sličan osjećaj kao i s onim slatkim mirisima, ali rezultat će biti dugotrajniji i utjecajniji - dodaje.

Drugim riječima, cilj je dom koji miriše jednako dobro kao što izgleda.

Napravite sami aromatičan osvježivač doma.

To je jednostavno lonac tople vode s biljem, ekstraktima i drugim dodacima koji ugodno mirišu i koji brzo djeluju kako bi stvorili prirodno aromatičniji dom.

Vjerojatno već imate mnogo ključnih sastojaka i možete ga brzo staviti na štednjak prije dolaska gostiju.

Recept za domaći 'svježi lonac'

Ovaj recept kombinira živahne citruse, mirisni ružmarin i dašak vanilije za topao i čist miris koji će ispuniti cijelu kuću u nekoliko minuta.

Priprema: Stavite 2 šalice vode u lonac od 1 litre, prokuhajte, zatim dodajte 1 limun, izrezan na tanke ploške, 3 grančice ružmarina, 1 žlicu ekstrakta vanilije i 1 žlicu narančine korice. Smanjite vatru i kuhajte na laganoj vatri te dodajte još vode u lonac, po potrebi.

