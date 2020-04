Kako da vaši odnosi prežive izolaciju? Komunikacija je ključ

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: OJAČAJTE SVOJ DUHOVNI IMUNITET: SAVJETI SVEĆENIKA U DOBA KRIZE

Zemlje diljem svijeta stavljene su pod karantenu, otkazana su sva nebitna putovanja, a građanima se savjetuje da ostanu kod kuće kako bi spriječili širenje zaraze koronavirusom, piše Independent.

Budući da mnogi od nas rade od kuće puno radno vrijeme ili paze na djecu koja trenutno ne idu ni u školu ni u vrtić, mnogi se pitaju kako za vrijeme karantene kada su zaključani kod kuće održavati zdrave odnose? Bilo da je riječ o bračnom paru koji rade od kuće, obitelji s djecom koju je potrebno zabavljati ili o paru koji zajedno žive.

Kako možete osigurati da tenzije nastanu ako se dogode?

Život s partnerom

Nemojte iznositi pretpostavke o tome kako se druga osoba osjeća

Vrijeme koronavirusa i karantene biti će sigurno za vas jedno novo iskustvo. Nemojte ga se plašiti. Ovo će vjerojatno biti novo iskustvo. Često pretpostavljamo da drugi proživljavaju iste emocije ili misli kao i mi.

Pretpostavke postavljaju lažna očekivanja. Pričajte s partnerom te izbjegavajte partneru 'čitati um'. Nitko od nas to ranije nije iskusio, tako da ćemo se svi drugačije nositi s tim i to je u redu.

Nastavite komunicirati

Uz toliko puno napetosti može biti teško održavati iskren i otvoren razgovor, pogotovo ako se osjećate uplašeno ili uznemireno. No, to je ključ održavanja čvrstog odnosa. Ova pojačana anksioznost može stvoriti snažne negativne emocionalne reakcije; ljutnja ili frustracija. Kada proživljavate ove emocije, pokušajte paziti na svoje odgovore.

Ako se borite sa tjeskobom i s tim kako reagirate, najbolje što možete učiniti je komuniciranje. Dajte sebi vremena i recite svom partneru što vas muči.

Komunikacija je ključna. Trudite se biti što jasniji jedno s drugim. Ako ste frustrirani ili pod stresom, pokušajte upotrijebiti izjave 'Ja' da biste komunicirali kako se osjećate. Primjerice 'osjećam se' zvuči puno bolje nego 'zbog tebe se osjećam...'

Vaša veza biti će stavljena na kušnju i morate to prihvatiti

Ovo je neobično vrijeme za sve. Moguće je da će doći do svađa, ali to je sve test za vašu vezu. Ako uspijete ovo stanje prebroditi zajedno moći ćete sve. Pokušajte prepirke rješavati mirnim putem, razgovorom i objašnjenjima.

Imajte na umu da postoji mnogo različitih načina suočavanja sa stresnim situacijama i svađa nije jedini način.

Velike prepirke stavite na 'pauzu'

Iako je normalno da očekujete neku napetost tijekom ove trenutne situacije, ne biste je trebali koristiti kao šansu da riješite sva svoja pitanja vezana za odnose. Teške razgovora i prepirke ostavite za neka mirnija vremena jer u ovoj situaciji to se može samo pogoršati.

Možda vaš partner ima starije roditelje ili članove obitelji sa zdravstvenim problemima i trenutno vodi brigu o tome. Pokušajte shvatiti treba li vaš partner tim ljudima dati prioritet u ovom trenutku. Odaberite svoje bitke.

Osigurajte da ne radite stalno

Ako se vi i vaš partner trudite upravljati radom kod kuće i vašom vezom, pokušajte od sada uspostaviti jasniji 'kućni život' i 'radni život'. U početku može biti teško razdvojiti to dvoje i to može imati štetan utjecaj.

Ako radite kod kuće, trebati ćete odvojiti neko vrijeme i za kućne poslove poput spremanja ručka, čišćenja kuće i slično. No, to sve radite iza radnog vremena. Mnogi će se boriti s radom od kuće jer to ograničava našu sposobnost na različite načine, tako da ne pokušavajte stvarati dodatni stres kod kuće zbog stresnog posla.

Život s obitelji

Uspostavite rutinu

Može biti teško uspostaviti rutinu kada vam se cijeli dan događa unutar četiri zida, ali presudno je za dugoročni uspjeh.

Napravite svoju rutinu. Djeca posebno napreduju u rutinama, ali to je korisno i odraslima. To može biti posebno izazovno ako više od vas radi kod kuće, pa pokušajte odrediti vrijeme koje ćete provoditi zajedno i vrijeme koje ćete provesti odvojeno. Npr u 11 sati svi sjednete i zajedno popijete kavu.

Postavite obiteljske ciljeve i očekivanja

Od djece će se očekivati ​​da u ovom trenutku rade domaće zadatke ili pomažu s kučanskim poslovima. Razgovarajte o očekivanjima i ako trebate promijeniti određene odgovornosti.

Odličan je način da okupirate sve i učinite ono što ste godinama željeli, ali niste mislili da imate vremena. Organizirajte sve svoje stare obiteljske fotografije u foto knjige - savršeno za sjećanje.

Ne izbjegavajte odgovarati na pitanja djece o koronavirusu

Mnogi se roditelji vjerojatno osjećaju kao da ne žele više razgovarati o koronavirusu - posebno jer je to razlog zašto ste zaglavili u kući. Ali ako djeca imaju opravdana pitanja, a vi odbijate odgovoriti na njih, to bi moglo izazvati više napetosti.

Djeca su pametna i imat će puno pitanja. Izbjegavanje odgovora stvoriti će samo zbrku, uznemirenost i tjeskobu. Razgovor s njima o onome što se događa na činjenični način može to ublažiti.

