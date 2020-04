Kako djelovati u krizi: 3 načela kojih se drže svi svjetski lideri

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Evo tehnike uz koju ćete moći zaspati za samo dvije minute

Covid-19 pokazao je da su neki vođe bolji od drugih. Kada je u pitanju minimiziranje novih slučajeva i smrti, Island, Tajvan, Njemačka, Finska, Danska i Novi Zeland vodeći su u svijetu.

Ovo su tri načela kriznog vođenja kojih se drže svjetski lideri:

1. Tražite činjenice bez odgađanja

Kao što piše Forbes, oduprite se 'poricanju, bijesu i lažima'. Oni su karakterizirali manje učinkovite odgovore vođa na Covid-19. Puno je bolje da se suočite sa stvarnošću, kao što je to učinila i Angela Merkel, kancelarka Njemačke, koja je građanima rekla cijelu istinu i brzo počela testirati ljude, a do 16. travnja najavila je planove za početak ponovnog otvaranja njemačke ekonomije, prema časopisu The Wall Street Journal.

Foto: Dreamstime

Pouka za poslovne lidere je jasna. U ovakvim vremenima trebate se suočiti sa stvarnom opasnošću i dobiti jasnu sliku stvarnosti.

2. Brzo odlučite i učinkovito ih izvršavajte

Nakon dobivanja činjenica, formulirajte strategiju i odmah je provedite. Ako greške uočite rano, trošak za ispravljanje može biti puno manji nego ako ih kasnije pronađete.

To je učinila predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen u siječnju kada se virus tamo prvi put pojavio. Kako je izvijestio Forbes, ona je odmah uvela 124 mjere koje su spriječile širenje virusa, a ti su napori bili toliko učinkoviti da Tajvan nije trebalo zatvarati.

Kao poslovni lider, djelujte brzo kako biste pozicionirali svoju tvrtku da uspije kad se oporavi gospodarstvo.

3. Izravno komunicirajte i pokažite brigu

U krizi ljudi trebaju znati dijelite li njihove osjećaje. Jedan od načina za to je izravna komunikacija gdje vam ljudi postavljaju pitanja, a vi odgovarate na njih.

Forbes je napomenuo kako je to učinila norveška premijerka, Erna Solberg, na tiskovnoj konferenciji koja je bila samo za djecu u ožujku. Solberg je pokazala empatiju i brigu odgovarajući na pitanja norveške djece i objašnjavajući zašto su njihovi strahovi u redu.

Foto: Dreamstime

Kao poslovni lider, trebali biste slijediti njene korake - pokazati empatiju i brigu o svojim zaposlenicima. A, to je sada teže kad ne možete biti s njima u istoj prostoriji. Trebali biste održati videokonferencije s malim skupinama zaposlenika, reći im kako se osjećate i zamoliti ih da podijele svoje emocije.

Da biste ispunili ovu odgovornost, formirajte tim za upravljanje krizama, temeljito i brzo uočite pojedinosti o tome kako na vaše poslovanje utječe Covid-19, donosite teške odluke temeljito i brzo, i održavajte emocionalnu povezanost sa svim svojim zaposlenicima i klijentima, prenosi Inc.

