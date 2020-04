Evo tehnike uz koju ćete moći zaspati za samo dvije minute

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Četiri razloga zašto bismo svi trebali trebali spavati bez ičeg na sebi

Za većinu nas pitanje jesmo li spavali dovoljno nije pitanje o kojem ovisi život, no ako ste loše spavali, velike su šanse da će vam cijeli dan biti loš te da ćete donijete i neke loše odluke. U nekim profesijama, kao što je vojska, na primjer, to doista može dovesti do toga da se životi nađu u pitanju.

Još tijekom Drugog svjetskog rata, američka je vojska došla do zaključka da su, kada se piloti vojnih borbenih zrakoplova ne bi dobro naspavali, njihove odluke imale strašne posljedice. Pogreške su znale rezultirati time da cijela ekipa pretrpi teške gubitke. Zbog toga je postao prioritet pronaći način da se oni brzo i efikasno odmore.

Zbog toga je vojska angažirala mornaričkog pukovnika Buda Wintera kako bi razvila i testirala znanstveno osmišljenu metodu opuštajućeg sna. Winter je prethodno bio uspješan nogometni trener na fakultetima gdje je surađivao s profesorom psihologije na osmišljavanju tehnika kojima će se sportašima olakšati opuštanje i tako poraditi na izvrsnosti.

Trik za opuštanje koji je Winter dizajnirao bio je uspješan: Nakon samo šest tjedana prakse, čak 96 posto pilota moglo bi zaspati u roku od 120 sekundi . Čak i s ometanjem, poput pucnjave u blizini, pa čak i nakon ispijanja kave. Mogli su zaspati i u sjedećem položaju.

E, pa, ako djeluje za borbene pilote, nema razloga da ne djeluje na svima, bez obzira na to kakve vas obaveze očekuju. Zato, evo što trebate učiniti:

1. Udobno se smjestite

Ako ste u svom krevetu, opuštanje najčešće nije problem. No, ako ste vani, smjestite se u najudobniji mogući položaj. Na primjer, ako ste u automobilu, udobno se smjestite i naslonite u sjedalu, ako ste u dvorani prije sastanka, pronađite najudobniju stolicu i slično.

2. Opustite lice

Ovo je ključni dio trika: Opustite lice. Na licu imamo 43 mišića i oni su važni jer preko njih tijelo dobiva 'signal' o tome jeste li u stresu. Kad potpuno opustite lice, tijelu šaljete fiziološki signal da je sve u redu. Sigurno je spavati.

Zato zatvorite oči i opustite cijelo lice: čelo, obraze, jezik i čeljust. Kad to učinite, primijetit ćete da vam disanje prirodno počinje produbljivati ​​i usporavati. Potom povedite računa da opustite oči. Imate šest mišića u očima; osjetite kako se opuštaju.

3. Oslobodite napetost u tijelu

Stisnite ramena najbolje što možete, a onda ih pustite da se potpuno opuste. kao da će pasti prema nogama. Zategnite mišiće stražnjeg dijela vrata. Duboko udahnite i polako ga opustite, oslobađajući preostalu napetost. Većina ljudi nakuplja napetost najviše u tim dijelovima tijela: u ramenima, vratu i čeljusti.

Potom opustite ruke: Osjetite kako se mišići stišću, pa ih opustite, počevši od vaše dominantne strane (dešnjaci s desnom, ljevaci počinju s lijevom). Krenite od bicepsa, zategnite ga i osjetite kako se potpuno opušta. Idite redom na sve mišiće, pa na isti način opuštajte drugu ruku.

Na kraju opustite noge: Osjetite kako se opušta desni kvadriceps, te postaje sve teži. Spustite se prema potkoljenici, gležnju i stopalu, pa ponovite s drugom nogom.

4. Očistite um na 10 sekundi

Opustite svoj um. To je kao onaj trenutak kad isključujete svoj i Phone, pa potraje nekoliko trenutaka prije nego se u potpunosti isključi. Ono što želite je da nestanu misli koje uključuju bilo koji oblik kretanja ('moram odnijeti odjeću na kemijsko', 'jesam li ugasila svjetlo' i slično). Te misli potiču nenamjerne pokrete, odnosno mikro-kontrakcije u određenim mišićima, prenosi Business Insider.

Winter je autor knjige 'Opustite se i pobijedite: Prvenstvo performansa', te ima nekoliko savjeta o tome što 'misliti' umjesto toga, s tim da bi to trebalo trajati točno 10 sekundi: :

Zamislite da je topao proljetni dan i ležite na dnu kanua na vrlo mirnom jezeru. Gledate prema plavom nebu s lijenim, lebdećim oblacima. Ne dopustite da to pokvari bilo koja druga misao. Koncentrirajte se na ovu sliku i ne dozvolite drugim mislima da to pokvare. Zadržite ovu sliku i uživajte u njoj 10 sekundi.

U drugoj fantaziji, koja zapravo potiče san, zamislite da ste u velikom, crnom, baršunastom jastuku i gdje god pogledate oko sebe, sve je crno. I ovu sliku morate držati 10 sekundi.

Treći trik je izgovoriti riječi 'nemoj misliti ... nemoj misliti ... nemoj misliti'. Ponavljajte to, izbacujući sve druge misli najmanje 10 sekundi.

I to je to: Nakon što ste potpuno opustili tijelo i um, jednostavno ćete zaspati.

