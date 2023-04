Kako ekonomično prati posuđe u perilici? Ovako ćete uštedjeti

Način punjenja perilice posuđa može rezultirati značajnim financijskim uštedama kad je riječ o potrošnji energenata te biste kroz neko vrijeme mogli uočiti razliku na računima za struju i vodu.

Ekonomistica Agnes Bouchier Hayes predavačica je na Tehnološkom sveučilištu Shannon, pridružila se emisiji Today s Claire Byrne kako bi razgovarale o načinima ekonomičnog punjenja perilice posuđa i uštedama koje iz toga proizlaze, prenosi RTE.

Foto: Pexels

- Čini se da je to jedna od onih malih stvari koje mogu izazvati žestoke svađe. Nevjerojatno je koliko članaka postoji o ljudima koji imaju velike poteškoće s punjenjem perilice posuđa jer jedan čovjek to radi na jedan način, a drugi misli da zna bolje. I potom preurede cijelu unutrašnjost perilice posuđa, i to prije nego što uopće dođemo do pražnjenja perilice posuđa i onoga što prvo izađe čisto - objašnjava Agnes.

Prije svega, Agnes kaže da više nema potrebe za ispiranjem posuđa, zahvaljujući tehnologiji perilica posuđa.

- Možete ih isprati, ali na taj način nepotrebno trošite vodu. Umjesto toga, predložila bih struganje ostataka hrane s posuđa prije nego što ga stavite u perilicu - savjetuje Agnes.

Foto: DREAMSTIME

Dodala je da eko cikluse vrijedi isprobati, unatoč tome što traju dulje od brzog pranja.

- Ekološki aspekt dolazi s količinom vode koju troše, odnosno troše manje vode. Ali isto tako energija koju će perilica posuđa koristiti uglavnom je koncentrirana na zagrijavanje vode, pa imajte na umu da ekološki ciklusi rade na nižoj temperaturi. Uštede koje time možete ostvariti su znatne - - poručila je Agnes.

- Kod ciklusa sa duljim trajanjem posuđe obično dulje stoji u deterdžentu, što će značiti da će deterdženti morati dulje djelovati na njih, a zapravo su za temeljito čišćenje dovoljni voda i blaga toplina od oko 50 stupnjeva Celzijevih - otkrila je Agnes dodajući kako postoje i drugi sitni trikovi kojima se može uštedjeti.

Foto: DREAMSTIME

Ona tako, primjerice, prekida razdoblje sušenja posuđa u perilici nakon pranja.

- Ako ste u malo većoj žurbi i ako želite da pranje završi malo brže, neke od novijih perilica posuđa možete ih otvoriti i dopustiti da para izađe umjesto da čekate sušenje posuđa. Ako vrata blago odškrinete i prekrijete ih kuhinjskom krpom, ona će upiti većinu pare - savjetuje Agnes objašnjavajući kako je primijetila da se plastika ne suši dobro u perilici posuđa, pa je predložila da je izvadite i ostavite da se osuši na ocjeđivaču ili drugoj površini.

