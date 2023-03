Kako glumiti 'nedostupnu' na način da vas želi više od svega

Budite zauzete, čak i kad niste

Kad vam muškarac, koji vam se sviđa, predloži izlazak nemojte reći: 'Kad god tebi odgovara' već promislite i odredite vrijeme uz komentar da ste malo zauzeti, možda nekim hobijem, interesima ili osobnim odnosima. To je muškarcima jako privlačno, savjetuje profesor psihologije Gary Lewandowski.

- To mu daje do znanja da se nećete pretjerano 'zalijepit za njega' jer imate svoj život i interese koje cijenite. Time što određujete vrijeme izlaska kad vama odgovara, zapravo muškarcu dajete do znanja da ste neovisna žena, što će mu biti vrlo osvježavajuće - pojasnio je.

POGLEDAJTE VIDEO o prvom poljupcu:

Budite otvorene za sve prilike

Čak i kada upoznate gospodina Divnog, ostanite dostupne za druge mogućnosti. Ja sam jednom pogriješila ograničivši svoje mogućnosti na gospodina 'Previše dobar da bi bio istinit' nakon samo dva spoja. Očarana, odbila sam druge ponude za prvi spoj i raščistila svoj vikend kalendar za nekoga za koga se na kraju ispostavilo da nije spreman za vezu, ispričala je žena koja za Your Tango piše pod pseudonimom Jodi The Hopefull Romantic.

- Ova razočaravajuća priča bila mi je poziv na buđenje. Shvatila sam da ubuduće moram ostaviti sve mogućnosti otvorenima dok malo bolje nekog ne upoznam. Postoji citat koji ide otprilike ovako: 'Nemoj dopustiti da te neki momak spriječi u tome da upoznaš svog budućeg muža' - dodala je.

- Osoba s kojom ste možda trenutno u vezi možda nije osoba koju trebate, stoga je važno biti svjestan vlastitih potreba u vezi i osigurati da ih muškarac s kojim izlazite ispunjava - savjetovala je.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Dobro je da mu katkad nedostajete

Nakon što ste nađete u posvećenoj vezi, izbjegavajte se izgubiti u partnerovim interesima. Nemojte odbaciti svoju, recimo, mjesečnu djevojačku večer kako biste ostale sa svojim novim dečkom. Bolje je da mu nedostajete dok se vani zabavljate s prijateljicama, kaže Jodi The Hopefull Romantic.

- Ako se muškarac zaljubio u vas kao neovisnu, živahnu i zaposlenu ženu, zadržite ga zainteresiranim istim stvarima. Tako ćete mu i dalje biti zanimljive - savjetuje.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Zašto igranje 'teško dostupne' funkcionira?

Čini se da ljudi vole 'loviti', jer ako im je nešto teško dobiti, to daje osjećaj bolje kvalitete. Ako ste izbirljive i ne padate na prvog koji naiđe, to stvara dojam partnerice sposobne za dobar život, a to muškarci žele, smatra Lewandowski.

S njim se slaže i biološka antropologinja Helen Fisher, ali smatra da ne treba pretjerivati.

- Određena količina tajanstvenosti je privlačna na početku veze. Ljudi stvarno vole misterij određeno vrijeme, ali kasnije u vezi to može postati naporno - kaže Fisher.

Najčitaniji članci