Kako iskoristiti tamni dizajn uređenja u domu, da se pritom ne osjećate kao u 'crnoj rupi'?

Tamni dekor čini dom 'crnom rupom', a evo kako svladati sumorni trend prema profesionalcu za interijere, Laurenceu Llewelyn-Bowenu koji dijeli svoje najbolje savjete kako to učiniti kako treba. Crno je in - od zidova i podova do dodataka za dom, društveni mediji prepuni su mračnih interijera.

Dizajner interijera Laurence Llewelyn-Bowen upozorava da se s ovim trendom treba postupati s velikim oprezom.

- Ako imate potpuno crnu kuću, moglo bi izgledati kao da ulazite u zečju rupu ili Mordor u Gospodaru prstenova. Potpuno crna soba mogla bi dovesti do toga da dom izgleda kao spavaća soba neraspoloženog tinejdžera, stoga mislim da ljubitelji interijera trebaju odabrati vrlo mudro - objašnjava dizajner.

Međutim, 58-godišnji Laurence cijeni gotički glamurozni stil, rekavši da crna može biti moderna.

- Kad se pravilno koristi, može biti super šik. Ali zahtijeva puno održavanja i nije boja s kojom se treba petljati - naglašava stručnjak.

Laurence objašnjava na što trebate paziti kada je u pitanju praćenje trendova 2024.

Izbjegavajte crno na crnom

- Uz potpuno crnu sobu i crne dodatke, osuđeni ste na neuspjeh. Kao prvo, nikad ništa nećete pronaći. Crna je izvrsna za isticanje modnih dodataka i može pomoći da lijepo prikažete svjetlije predmete. Ali vidio sam kako ljudi čine velike pogreške dodajući crni namještaj u sobu s crnim zidovima - ističe dizajner, dodajući kako mnogi možda misle da crno na crnom izgleda šik, ali ono skriva prekrasne predmete.

Ako imate crne dodatke, trebali biste umjesto toga razmotriti bijelu sobu.

Foto: Dreamstime

To je zamka za prašinu

Možda mislite da tamne boje skrivaju prljavštinu, ali zapravo izvlače prašinu i dlake kućnih ljubimaca. Neće trebati dugo da primijetite da neprestano lebdite čisteći jer će vam svaki lagani komadić prljavštine ili dlake odmah zapeti za oko. I odjednom ćete se zateći kako često brišete prašinu.

Oprez kod crnog poda

- Crni tepih može izgledati sofisticirano i nešto je što sam imao u prošlosti. Ali osim što je zahtjevan za održavanje, morate izbjeći da izgleda kao velika crna rupa u sobi. Neophodan je tepih jarkih boja ili blijed u sredini. To će vam pomoći da prostor ne izgleda kao bunker za ugljen - kaže stručnjak.

Postoje seksi alternative

Ako više volite tamniji životni prostor, postoje bolji izbori od crne boje.

- Koristio bih žarke boje, kao što je duboki patlidžan ili tamnoplava, gotovo poput staromodne boje tinte za nalivpero. Puno bolje djeluje na oči. Ima isti tamni učinak, ali daje šik i luksuzan dojam, a ne samo crno, crno, crno - istaknuo je.

Foto: GettyImages

Nije izdržljiva

Crna nije tako praktična kao boje koje su u sredini spektra. Mislim da je to razlog zašto su se mnogi zadržali na sivoj, jer nije ni crna ni bijela, manje je zahtjevna za održavanje. Zidovi, podovi i lajsne se s vremenom troše i, na crnom, udubljenja i krhotine se odmah vide.

- Ako imate vremena i strpljenja neprestano ih dotjerivati bojom, u redu. Ako ne, klonio bih se - kaže Laurence.

Izbjegavaj crna vrata

Oči uvijek traže svjetlo na kraju tunela, a to su upravo vrata. Ako imate tamnu sobu, potrebna vam je neka vrsta kontrasta kako bi soba izgledala veća, a ne kao da vam se približava. Svijetla ili potpuno bijela vrata mogu oživjeti sobu i pomoći da se izbjegne pogrebni izgled, donosi The Sun.

Ako mora biti crna boja, koristite ju mudro

Većina hodnika je prilično uska i crna može pomoći da ih otvori.

- Vidio sam ljude kako farbaju podove i lajsne crnim sjajem, dok su zidovi bili blijedi. Čini tu briljantnu stvar odajući mnogo širi dojam. Ako želite crni zid, svakako razmislite kako da ne izgleda tako zastrašujuće. Crni zid bez ičega na sebi je prilično zastrašujući. Razmislite o ogledalu, zidnoj svjetiljci ili bilo čemu drugom što se nalazi na zidu prije nego što se obvežete. I razmislite o crnim teksturiranim tapetama, mnogo su ljubaznije od ravne površine - savjetuje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Neka bude svjetlost

Uz crni interijer, morate razmisliti o rasvjeti. Jedno svjetlo u sredini stropa neće pomoći.

- Crnu trebaš osvijetliti puno više jer ona upija svjetlost. To znači da tri kuta sobe moraju biti osvijetljena, bilo da se radi o standardnoj svjetiljki, zidnoj svjetiljci ili svjetiljki za slike - naglasio je.

Dizajner otkriva kojih drugih pet trendova treba izbjegavati

Zidovi galerije

- Posebno mi se ne sviđaju crno-bijele slike s dana vjenčanja koje su ponovno tiskane i stavljene na zid. Ako želite koristiti svoje vjenčane slike, skupite šest ili 12 unutar jednog velikog bijelog okvira, a zatim stavite diskretni zlatni okvir. Izgleda mnogo elegantnije - predlaže Laurence.

Električni kamini

- Pomalo sam čistunac i osobno više volim pravu vatru nego električnu. Ako nemate pravi kamin, stavite svijeće u sredinu prostora umjesto toga. Jeftinije je - ističe stručnjak.

Sofe bez 'nogu'

- Trebamo više elegantnih, promišljenih i skrojenih komada namještaja. Svatko mora osigurati da njegova sofa ima noge. Omogućuje dotok svjetlosti odozdo i ljepši vizualni prostor. Bez nogu, sofe mogu izgledati poput ogromnog hamburgera u dnevnoj sobi - objašnjava.

Foto: Dreamstime

TV u središtu

- Ljudi moraju biti mnogo pametniji pri integraciji svoje televizije. Želite da daje dojam otmjenog kina, a ne da bude crna kvržica koja strši. Umjesto da televizor postavite na zid ili u kut dnevne sobe, razmislite o tome što je iza i oko njega - predlaže on.

Sive kuhinje

- I dalje stalno viđam ljude koji žele sive kuhinje, ali to sobu čini dosadnom. Kuhinja bi trebala biti pravi obiteljski fokus, stoga su nam potrebne ukusne boje poput tamno zelene, s uzorcima. Recimo zbogom sivoj kuhinji i dodajmo stvarno lijepo, glatko toplo osvjetljenje - kaže dizajner.