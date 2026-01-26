Kako izbjeći participacije i neplanirane troškove liječenja?

Zdravstveni sustav u Hrvatskoj temelji se na obveznom zdravstvenom osiguranju, no mnogi građani tek pri prvom ozbiljnijem pregledu, operaciji ili boravku u bolnici shvate da ono ne pokriva sve troškove. Participacije za preglede, lijekove i bolničko liječenje mogu se vrlo brzo zbrojiti u iznos koji značajno opterećuje kućni budžet – osobito kada trošak dolazi iznenada.

Upravo zato dopunsko zdravstveno osiguranje predstavlja jedan od najjednostavnijih i najučinkovitijih načina zaštite od neplaniranih zdravstvenih troškova.

Većina ljudi dopunsko ugovara tek nakon prvog „skupljeg“ računa

U praksi se pokazuje da se dopunsko zdravstveno osiguranje najčešće ugovara tek nakon prvog većeg zdravstvenog izdatka. Najčešći okidači su:

bolničko liječenje

operativni zahvati

učestali odlasci liječniku i specijalistički pregledi

Tek tada mnogi shvate da se participacije brzo gomilaju te da ukupni godišnji iznos može doseći nekoliko stotina eura. Dopunsko osiguranje upravo u tome ima svoju najveću vrijednost – sprječava da neplanirani zdravstveni troškovi postanu ozbiljan financijski problem.

Što pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje?

Dopunsko zdravstveno osiguranje služi za pokrivanje participacija u javnom zdravstvenom sustavu. To uključuje:

participacije za preglede kod liječnika

bolničko liječenje i boravak u bolnici

lijekove s liste HZZO-a

dijagnostičke pretrage i terapije

Bez dopunskog osiguranja osiguranik sam snosi dio navedenih troškova, koji u određenim situacijama mogu biti znatni i teško predvidivi.

Dopunsko ≠ dodatno zdravstveno osiguranje (česta, ali skupa zabuna)

Jedna od najčešćih pogrešaka je miješanje pojmova dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje:

Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva participacije u javnom zdravstvenom sustavu

Dodatno zdravstveno osiguranje omogućuje preglede u privatnim klinikama i kraće liste čekanja

Jednostavno rečeno, dopunsko osiguranje predstavlja osnovnu financijsku zaštitu, dok je dodatno osiguranje svojevrsni „premium“ koji povećava komfor i brzinu zdravstvene usluge.

Zdravstveni troškovi rastu – bez dopunskog plaćate više

Posljednjih godina troškovi zdravstvene zaštite dodatno su porasli, što posebno pogađa građane bez dopunskog osiguranja.

Zbog novijih zakonskih izmjena:

osobe bez dopunskog osiguranja plaćaju participacije skuplje i do oko 33 % za određene zdravstvene usluge

maksimalni iznos participacije po jednom računu povećan je na više od 530 €

Istovremeno rastu i stvarni troškovi zdravstvenih usluga:

cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka porasle su oko 21 %

cijene dijagnostičko-terapijskih skupina oko 29 %

cijena jednog dana bolničkog liječenja porasla je oko 34 %

Ovi podaci jasno pokazuju da već jedan neplanirani zahvat ili hospitalizacija mogu rezultirati znatnim financijskim opterećenjem ako nemate dopunsko zdravstveno osiguranje.

Cijena dopunskog često je niža od jedne privatne pretrage

Mjesečna cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja u pravilu je niža od cijene jednog privatnog ultrazvuka (UZV), a višestruko niža od cijene magnetske rezonance (MR).

Zato se često koristi usporedba:

„Jedan privatni pregled = cijela godina dopunskog osiguranja“

Ova usporedba najbolje pokazuje koliko se brzo ulaganje u dopunsko osiguranje može isplatiti.

Dopunsko zdravstveno osiguranje ne vrijedi retroaktivno

Česta je pogreška pokušaj ugovaranja dopunskog osiguranja tek nakon što je zdravstveni problem već nastao – primjerice nakon dobivanja uputnice ili završetka bolničkog liječenja.

U većini slučajeva trošak koji je već nastao nije pokriven.

Zato je ključno dopunsko zdravstveno osiguranje ugovoriti na vrijeme, a ne tek kao reakciju na već nastali trošak.

Razlike u pokriću koje se često ne čitaju

Iako sva dopunska zdravstvena osiguranja pokrivaju osnovne participacije, među ponudama postoje razlike koje se često zanemaruju:

brzina i način refundacije

administrativna jednostavnost

dodatne pogodnosti ili popusti na dodatna osiguranja i privatne klinike

Naizgled sitne razlike u praksi mogu značajno utjecati na korisničko iskustvo i zadovoljstvo osiguranika.

Kako odabrati dopunsko zdravstveno osiguranje?

Na tržištu postoji više osiguravajućih kuća, a uvjeti i cijene mogu se razlikovati. Upravo zato važno je usporediti ponude prije donošenja odluke.

Putem portala MojeOsiguranje.hr moguće je:

usporediti više ponuda dopunskog zdravstvenog osiguranja

dobiti pregled cijena i uvjeta na jednom mjestu

zatražiti ponudu online, bez obveze

dobiti stručnu pomoć pri odabiru odgovarajuće police

Takav pristup omogućuje informiranu odluku bez nepotrebnog gubitka vremena i rizika od pogrešnog odabira.

Tko bi trebao razmisliti o dopunskom zdravstvenom osiguranju?

Dopunsko zdravstveno osiguranje nije namijenjeno samo starijim osobama. Najčešće ga ugovaraju:

zaposleni koji žele izbjeći neplanirane troškove liječenja

umirovljenici i kronični bolesnici

osobe koje rijetko idu liječniku, ali žele financijsku sigurnost

svi koji žele mir i sigurnost u slučaju zdravstvenih problema

Osigurajte se na vrijeme

Dopunsko zdravstveno osiguranje predstavlja praktičan i dugoročno isplativ način zaštite od participacija i dodatnih troškova u zdravstvenom sustavu – osobito u vremenu rastućih cijena zdravstvenih usluga.

Pravovremeno ugovaranje, razumijevanje razlike između dopunskog i dodatnog osiguranja te usporedba ponuda ključni su koraci prema financijskoj sigurnosti, predvidljivosti troškova i miru.

Više informacija dostupno je na: https://www.mojeosiguranje.hr/dopunsko-zdravstveno-osiguranje