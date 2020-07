Kako izgledate u svojoj fantaziji otkriva što volite, a što ne želite

Većina ljudi pojavljuje se u svojim seksualnim fantazijama. No ovisno o onome što vole ili ne na sebi ili na drugima, mijenjaju si godine, veličinu intimnih organa ili izgled tijela

<p>Kad maštate o seksu, pojavljujete li se u vlastitim fantazijama? Ako da, pojavljujete li se kao u stvarnom životu ili se mijenjate na neki način?</p><p><strong>Justin J. Lehmiller,</strong> američki socijalni psiholog proučavao je seksualne fantazije kod 4.175 Amerikanaca iz 50 država za svoju knjigu 'Tell Me What You Want', a jedna od mnogih stvari koje je proučavao bio je način na koji vidimo sebe.</p><p>Otkrio je da mnogi ljudi u svojim fantazijama mijenjaju neki aspekt sebe, poput tijela, genitalija ili svoje osobnosti. Međutim, otkrio je i da se različiti ljudi mijenjaju na vrlo različite načine i da te promjene govore o njima nešto važno. Osim o nama, te promjene govore nešto i o našoj kulturi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (o zaljubljenosti):</p><p>- Kad sam pitao ljude pojavljuju li se u svojim fantazijama barem neko vrijeme, gotovo su svi (97,1 posto) odgovorili s da. Većina ljudi rekla je da se većinu vremena pojavljuju u svojim vlastitim fantazijama - rekao je Lehmiller.</p><p>Dok se većina od nas pojavljuje u svojim vlastitim fantazijama, većina također vidi nešto drugačiju verziju sebe nego što postoji u stvarnosti. </p><p>- Većina ljudi je rekla da je promijenila oblik tijela ili osobnost ili svoju seksualnu ulogu. Gotovo polovica je također izjavila da je promijenila dob, postajući ili mlađa ili starija verzija sebe - objasnio je Lehmiller koji je također ustanovio da se različiti tipovi ljudi mijenjaju na različite načine. Uočio je da postoje neke razlike između spolova i seksualne orijentacije.</p><p>Na primjer, samoidentificirane žene (osobni osjećaj svake osobe da se identificira kao muškarac ili žena) češće su promijenile tijelo nego samoidentificirani muškarci. Međutim, homoseksualni i biseksualni muškarci češće su od heteroseksualnih muškaraca mijenjali tijelo.</p><p>Suprotno tome, muškarci su češće od žena mijenjali svoj genitalni izgled, a homoseksualni i biseksualni muškarci češće od heteroseksualnih muškaraca.</p><p>Muškarci su češće zamišljali sebe u mlađoj verziji, dok su žene češće maštale o budućoj verziji sebe.</p><p>- Jedna od najvažnijih razlika koju sam otkrio je da je većina heteroseksualnih muškaraca maštala o tome da opet budu mladi, dok je samo oko jedne trećine heteroseksualnih žena to isto reklo - rekao je Lehmiller.</p><p>Kad je riječ o promjeni nečije ličnosti, homoseksualni i biseksualni muškarci najvjerojatnije su to prijavili - u stvari, otprilike tri četvrtine njih učinilo je to, u usporedbi s oko polovice heteroseksualnih muškaraca. Žene su (bez obzira na seksualnu orijentaciju) bile između.</p><p>Također,otkrio je i to da će heteroseksualne žene češće od muškaraca maštati o tome da postanu dominantnije nego što zapravo jesu. Suprotno tome, muškarci su maštali o tome da postanu pokorniji nego što zapravo jesu. Drugim riječima, ljudi su se u svojim maštarijama često oslobađali tradicionalnih rodnih uloga i očekivanja.</p><p>Što sve ove promjene znače? Dok su introvertirani ljudi više maštali o promjeni svoje osobnosti i dominantnosti, ekstroverti su sebe rjeđe mijenjali na bilo koji način. Neurotični pojedinci više su maštali o promjenama tijela i osobnosti. Zanimljivo je da su osviješteni ljudi (oni koji su više orijentirani na detalje i organizirani) najmanje maštali o promjeni bilo kojeg aspekta sebe.</p><p>I na kraju, ove promjene mogu reći nešto i o kulturi. Na primjer, činjenica da su žene više promijenile tijelo nego muškarci govori u prilog svim medijskim pritiscima koji postoje da žene budu mršave i da imaju vrlo specifičan izgled. Isto tako, činjenica da su muškarci više od žena promijenili svoje genitalije možda govori o poruci 'veće je bolje' kojoj su muškarci često izloženi putem pornića.</p><p>Također, činjenica da su homoseksualni i biseksualni muškarci više od heteroseksualnih muškaraca promijenili gotovo sve o sebi (tijelo, genitalije, osobnost), može se objasniti velikom pritisku kojem su izloženi da se usklade s muškim idealima tijela i ponašanja.</p><p>Na kraju je važno napomenuti i da promjena sebe u fantazijama nema uvijek dublje značenje i ne otkriva uvijek neku vrstu nesigurnosti, prenosi <a href="https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-myths-sex/202007/how-we-see-ourselves-in-our-fantasies-and-what-it-means" target="_blank">Psychology Today.</a></p><p> </p>