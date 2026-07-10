Kako izgledati više bez štikli? Ovih sedam modnih trikova vizualno izdužuje figuru

Niske žene često posežu za visokim potpeticama kako bi dobile nekoliko centimetara više, no dobra vijest je da za izduženiju siluetu nisu uvijek potrebne štikle. Uz nekoliko pametno odabranih odjevnih komada i krojeva moguće je postići efekt duljih nogu i skladnije figure - i to potpuno bez neudobne obuće.

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Modni stručnjaci često naglašavaju kako nije stvar u visini, već u proporcijama. Pravi krojevi mogu vizualno 'pomaknuti' liniju struka, produžiti noge i učiniti da cijela figura izgleda vitkije. Ovo su komadi koji bi se trebali naći u ormaru svake niže žene.

1. Hlače visokog struka su najbolji saveznik

Ako želite vizualno produžiti noge, hlače niskog i srednjeg struka nisu najbolji izbor. Modeli visokog struka stvaraju dojam dužeg donjeg dijela tijela i automatski podižu cijelu figuru.

Foto: About You

Hlače visokog struka, About You, 143,10 eura

Posebno dobro funkcioniraju u kombinaciji s kraćim gornjim dijelovima ili majicama uvučenima u hlače. S druge strane, predimenzionirani modeli poput širokih balon-hlača mogu 'progutati' figuru i učiniti da izgledate niže.

2. Kraći topovi stvaraju bolju proporciju

Crop topovi nisu rezervirani samo za određene tipove građe. U kombinaciji s hlačama ili suknjama visokog struka mogu napraviti veliku razliku jer naglašavaju struk i stvaraju dojam dužih nogu.

Foto: Reserved

Crop top, 8,99 eura

Ako vam kraći modeli nisu omiljeni, isti efekt možete postići tako da običnu majicu, košulju ili bluzu jednostavno uvučete u donji dio. Najbolje je izbjegavati preduge komade koji padaju preko bokova jer vizualno 'režu' tijelo na pola.

3. Strukirane haljine naglašavaju ženstvenu siluetu

Jedan od najjednostavnijih trikova za izduživanje figure je naglašavanje struka. Haljine koje su sužene u području struka ili dolaze s remenom stvaraju jasniju liniju tijela i pomažu da noge izgledaju duže.

Foto: Zalando

Haljina Zalando karirana, 93,14 eura

Umjesto širokih, vrećastih krojeva, birajte modele koji prate liniju tijela i daju figuri strukturu.

4. Jednobojne haljine vizualno izdužuju

Veliki, upečatljivi uzorci mogu biti atraktivni, ali kod nižih žena često stvaraju suprotan efekt. Jaki printevi i različite boje mogu 'razlomiti' figuru i učiniti je vizualno kraćom.

Foto: Zara

Haljina Zara, 39,95 eura

Jednobojne haljine, posebice u neutralnim nijansama, stvaraju neprekinutu vertikalnu liniju i daju dojam izduženije siluete.

5. Birajte mini ili maksi suknje, ali preskočite midi modele

Kod suknji postoji jedno jednostavno pravilo - midi krojevi često nisu najbolji izbor za niže žene. Duljina koja završava na sredini lista može vizualno skratiti noge, posebno u kombinaciji s ravnom obućom.

Foto: Stradivarius

Traper suknja Stradivarius, 15,99 eura

Bolji izbor su mini suknje koje otkrivaju više nogu ili dugi modeli visokog struka koji stvaraju elegantnu, izduženu liniju.

6. Obuća u boji kože produžuje noge

Ako želite izgledati više bez štikli, jedan od najlakših trikova je obuća u nude nijansama. Cipele i sandale koje su blizu boji kože vizualno se stapaju s nogom i stvaraju dojam duljih nogu.

Foto: GLAMI

Corabella bež balerinke, 20,79 eura, Glami

Ovaj trik funkcionira i s ravnom obućom i s modelima na petu, a posebno dobro izgleda uz kraće haljine i suknje.

7. Okomite pruge rade u vašu korist

Uzorci mogu imati veliki utjecaj na izgled figure, a pruge su najbolji primjer. Dok vodoravne pruge mogu vizualno proširiti tijelo, okomite stvaraju dojam duljine i izduženosti.

Foto: Zara

Haljine, hlače ili košulje s tankim okomitim prugama zato su odličan izbor za sve koji žele izgledati nekoliko centimetara više - čak i bez štikli.

Dakle, tajna nije u visini potpetice, već u pametnom odabiru krojeva. Uz nekoliko pravih komada i mali trik sa stiliziranjem, svaka figura može izgledati izduženije i elegantnije.