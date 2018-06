Kako izliječiti brak nakon što vam je partner imao preljub?

Mnogi muškarci i žene varaju svoje partnere iako žive u sretnom braku, kaže psihijatar dr. Kenneth Paul Rosenberg koji se sa takvim situacijama susreće gotovo svakodnevno. Kaže kako ljudi uglavnom varaju zato da bi zadovoljili biološku potrebu za romantičnim uzbuđenjem.

- Želja za osjećajem da smo voljeni nam je usađena u DNK. Ali, otkriti da vas partner vara je velika trauma. Kao što je ljubav najsnažnija ovisnost, najintenzivnija stimulacija sustava nagrađivanja mozga, tako gubljenje ljubavi može rezultirati bolnim prekidom i panikom - objašnjava.

Razumljivo je da se čovjek tada osjeća kao da mu je život završio, kao da se sav svijet oko njega urušio i nade za bolju budućnost nema.

- Ali, vjerujte mi, većina brakova može preživjeti aferu. Nevjera često nije osobna. Kao što sam rekao, mnogi varaju zbog romantičnog uzbuđenja, a ne zato što su nesretni u vezi. Po mojem iskustvu psihijatra specijaliziranog za seksualne probleme, možete to ostvariti zajedno, s vremenom i praćenjem novih koraka - dodaje dr. Kenneth Paul Rosenberg, a prenosi Daily Mail.

Foto: Thinkstock

Prvo se smirite i razmislite

- Neposredno nakon afere, moja najjača preporuka svim parovima je - razmislite prije nego djelujete. Moj savjet je uvijek da se oboje supružnika trebaju "ohladiti", iako to nije lako za onoga tko je prevaren. Impulzivni ili očajnički potezi će samo pogoršati ionako lošu situaciju. To pak može potkopati vaše živote i živote vaše djece, ako ih imate - kaže dr. Rosenberg.

Kada prevaren partner neumoljivo plače, tjeskoban je i ljut tjednima pa i mjesecima, to može ponekad natjerati onoga koji je počinio preljub da još više traži utjehu kod nekog drugog.



- Gnjev je još jedna razumljiva reakcija, ali je destruktivna. Ne samo da je to vrsta ponašanja koja će vjerojatno otjerati drugu osobu, već tako gubimo pomisao na ono što nam je važno i kako postupati racionalno - dodaje ovaj psiholog.

Foto: Dreamstime

Ne očekujte beskrajne isprike

- U slučaju preljuba, niti jedna strana ne može doista razumjeti drugu stranu. Iako je to možda ponekad teško shvatiti, varanje može izazvati vrlo malo osjećaja kajanja. Oni koji prevare partnera ponekad su puni ponosa jer su i dalje poželjni, osvojili su novog ljubavnika. Zvuči strašno, ali to je nešto što često susrećem. Čak i ako preljubnik osjeća kajanje, nikada to neće biti toliko bolno i razočaravajuće kao što to osjeća onaj koji je prevaren - objašnjava dr. Kenneth Paul Rosenberg.

- Oni koji pate od posljedica izdaje trebaju zapamtiti da je pomirenje dug proces. Osim toga, ono što se, također, često događa je to da prevareni supružnik želi svojeg partnera očajnički više nego prije. Drugi partner postaje izazov za osvajanje, a to je recept za katastrofu - dodaje.

Napominje da, ukoliko se držite svoje dugoročne veze kao da vam život ovisi o tome, šanse za razvoj neodržive, nezdrave veze su veće.

Foto: Dreamstime

Što govoriti, a što ne

Prevareni suprug će vjerojatno željeti znati sve detalje. Iako je ta želja normalna, ona donosi više zla nego dobrog u vezu, jer tu potrebu zapravo nikada ne možete zadovoljiti.

- Po mojem iskustvu, realnost je to da prevareni supružnik nikada neće saznati sve. Ako se stalno vraćate na mjesto zločina i onoga što je bilo, nikada ne možete krenuti dalje kao par. Preljubnici ne bi trebali dijeliti detalje o seksu sa svojim ljubavnikom, niti pojedinosti o drugoj osobi, na primjer, kako izgledaju, što su nosili, koje razgovore su vodili... Takvi detalji će samo uzrokovati daljnje traume - kaže psiholog.

Dodaje kako će prevareni supružnik zasigurno pitati "Voliš li ga/nju?", "Je li seks bio bolji?", "Zašto si to napravio/napravila?"... I dok preljubnik treba razmotriti pitanja i ono što će odgovoriti i treba to napraviti mirno, onaj koji je prevaren se ne bi trebao iznenaditi kada ne dobije zadovoljavajuće odgovore.

Foto: themoviedb.org

Ne pokušavajte se pretvoriti u seks bombu

Prema terapeutkinji Patriciji Love, najbolji način da supružnik koji je bio prevaren vrati odnos u normalu je fokusiranjem na svoje zdravlje i svoju dobrobit. Ona često svjedoči tome kako se prevarene žene počnu ponašati i odijevati više provokativno, a sve da bi osvojile svoje zalutale muževe.

Međutim, to je sve samo ne dobra ideja. Kaže kako istraživanja pokazuju da kada žena djeluje "seksualnije" nakon afere, ona zapravo ostavlja dojam kao da je očajna. Umjesto toga, bolje je pokazati ponos i neovisnost, slijediti svoje snove i pokazati da ih suprugova prevara neće slomiti.

- Sram i poniženje koje osjećaju prevareni partneri, često su najveća prepreka tome da žive svoj život kako treba. Često se osjećaju nelagodno, kao da su oni nekako krivi za to što su prevareni - pojašnjava Patricia Love.

Foto: Dreamstime

Budite spremni prekinuti vezu

- Po mojem iskustvu, supružnici koji su spremni izgubiti tu vezu imaju više šanse da prežive krizu. Naime, na taj način mogu stvoriti jasniju sliku o braku i vlastitoj sreći te mogu odlučiti što im je važno. Kao što sam već rekao, očajničko držanje za partnera ne vodi uspješnom pomirenju - kaže dr. Kenneth Paul Rosenberg.

Svaki par koji je prošao kroz nevjeru, mora proći kroz razdoblje žalovanja za odnosom koji su imali, a to će u najgorem slučaju trajati od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci.

- Ali, s dobrim ponašanjem i dobrim namjerama, mnogi brakovi uistinu mogu biti ponovno sretni u roku od godine dana - dodaje psihijatar.