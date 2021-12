Nokte grize 20 do 30 posto populacije, i djece i odraslih. Osim što je to ružna navika nakon koje nokti ne izgledaju nimalo lijepo, ona povećava rizik od razvoja kožne infekcije i prijenosa virusa, bakterija...

Zašto ljudi grizu nokte?

- Grizenje noktiju je samoumirujuće ponašanje, baš kao i čupanje kose ili štipkanje kože. Tim dijelovima tijela je lako pristupiti, a rezultati nisu lako vidljivi drugima. Najčešći razlog zašto ljudi grizu nokte je to što se tako umire kad su gladni, kad im je dosadno, ako su frustrirani ili rade na teškim zadacima. U biti, grizenje noktiju jedna je od onih nepoželjnih navika za koju većinu vremena niti ne znamo da je radimo - pojasnila Gauri Khurani, psihologinja koja se bavi i djecom i odraslima.

- Takvo ponašanje može početi u djetinjstvu, a neka istraživanja čak sugeriraju kako ta navika korijen vuče u genetici. Ipak, nije jasno da li je ovakva vrsta ponašanja naučena pa oponašana ili je to ugrađena urođena značajka - pojasnila je.

Je li grickanje noktiju štetno?

- Ako se to radi samo ponekad, tu i tamo, tada to nije štetno. No, ukoliko ih ljudi grizu stalno i uporno, toliko da se nokti skroz smanje, tad su moguće svakakve infekcije - kaže dermatologinja Tiffany Jow Libby.

- Kronično grizenje noktiju, koje se naziva i onihofagija, može oštetiti kožu oko noktiju i same nokte. To, također, povećava rizik od bakterijskih infekcija noktiju, koje mogu biti crvene, bolne, natečene i često zahtijevaju antibiotike za liječenje - dodala je i napomenula kako ruke i nokti znaju biti puni virusa i bakterija koji se grizenjem noktiju lako prenose u organizam.

Ukoliko imate problema s ovom nepoželjnom navikom, donosimo vam osam savjeta kako prestati gristi nokte:

1. Pronađite uzrok

Zvuči elementarno, ali ako pokušavate prekinuti tu ružnu naviku, prvi korak je identificirati što je tome uzrok. Naime, ukoliko možete točno odrediti što kod vas uzrokuje takvo ponašanje, tad imate priliku svjesno upravljati raznim situacijama i tako si pomoći u izbjegavanju te navike. Izbjegavanje okidača ili pronalaženje načina za upravljanje njima, pomoći će vam da grickanje noktiju svedete na minimum - objasnila je dermatologinja Libby.

Pronalazak uzroka i okidača za grizenje noktiju pojasnila je i klinička psihologinja Michaela Chatzimanoli. Naglasila je važnost svjesnosti i razumijevanja vlastitog tijela i reakcija na određene situacije.

- Ako je ta navika svjesno ponašanje koje se događa kad doživite neke intenzivne negativne emocije, pokušajte shvatiti da biste tu negativnu energiju trebali nekako osloboditi. Preusmjerite pažnju na svoje tijelo, zatim duboko udahnite kroz nos i polako izdahnite na usta. Dopustite si da se negativne energije oslobodite na drugačiji, brižniji način nego što je to grizenje noktiju - rekla je.

2. Pobrinite se da su ruke zauzete

Gotovo je nemoguće gristi nokte ako su vam ruke nečim zaposlene. To može biti čitanje, pletenje, izrada rukotvorina, maženje životinja ili obavljanje raznih kućanskih poslova. Osim što ćete tako manje gristi nokte, bit ćete i produktivniji te u konačnici zadovoljniji sobom.

3. Nosite rukavice ili zalijepite flastere

Iako rukavice nije moguće nositi u svakoj situaciji, može vam pomoći ako ih navučete na ruke u stresnim situacijama ili kada vam je jako dosadno. Pomaže i stavljanje flastera ili neke druge barijere.

- U najmanju ruku, pokušajte stvoriti fizičku barijeru kao što je nošenje zavoja ili flastera preko kutikula, a ako je nešto pokriveno, onda mu je teško pristupiti. Naime, kad pokušate gristi nokte, a ne možete zbog barijere, to vam daje dovoljno vremena da razmislite: 'Pa, ne bih ovo trebao raditi'. Moji pacijenti ponekad hodaju naokolo s puno flastera, ali to je jedini način da se izliječe - dermatologinja i psihijatrica Amy Wechsler.

4. Održavajte nokte jako kratkima

- Ukoliko su nokti vrlo kratki, manje je materijala koji možete gristi. S vremenom vam ta navika tako može postati manje privlačna. Stoga, redovito kratite nokte kako biste lakše izbjegli iskušenje - kaže dermatologinja Tiffany Jow Libby.

5. Nanesite lak neugodnog okusa

Premazivanje noktiju posebnim lakom gorkog okusa odličan je način oslobađanja od ove neprivlačne navike. Naime, čim nesvjesno prst približite ustima osjetit ćete gorak okus i to će vas odbiti od grizenja noktiju. Takvi lakovi nemaju boju pa ga možete stalno imati na noktima, odnosno sve dok ih ne prestanete grickati.

6. Zaposlite usta

Najidealniji način kako držati usta zaposlenima je - žvakanje kaugume ili uzimanje mentol bombona kad osjetite da biste mogli posegnuti za noktima.

7. Isprobajte štitnik za usta

Khurana predlaže da isprobate posebno dizajniran štitnik za usta koji otežava zagriz.

- Ovo je još jedan prijedlog koji se najbolje može prakticirati u udobnosti svog doma. Takav štitnik pomaže u otklanjanju želje za žvakanjem noktiju - kaže psihologinja.

8. Obratite se stručnjaku

Ukoliko se nikao ne možete riješiti ove navike, a zbog toga dobivate kožne infekcije oko noktiju, nije lože obratiti se dermatologu. Osim što će vam pomoći u ublažavanju infekcije, može vam biti i od koristi u davanju prijedloga kako prestati gristi nokte.

Ponekad je potrebna i pomoć drugog tipa.

- Ako netko mrcvari sam sebe, stvara si ožiljke, ima višestruke infekcije, a još uvijek ne može prestati gristi nokte, onda je to problem. U tom slučaju je moguće da u mozgu postoji pozitivna povratna petlja koja se mora prekinuti - objašnjava psihijatrica Amy Wechsler.

- U takvim slučajevima možda je potrebna značajnija intervencija, kao što je kognitivno-bihevioralna terapija (CBT). Općenito, CBT uključuje rad s praktičarom kako bi se identificirale misli koje ljudi imaju dok biraju ili se upuštaju u bilo koje neželjeno ponašanje, i to se pokušava zamijeniti zdravijim mislima. Ali, to funkcionira samo ako su pacijenti motivirani - pojasnila je, a prenosi mindbodygreen.com.