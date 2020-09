Kako je biti u ljubavnoj vezi s Djevicom? Sve prednosti i mane

<p>U dobu smo godine koje je astrološki posvećeno Djevici. Ljudi rođeni u ovom znaku su marljivi, čvrsto stoje nogama na zemlji, a kada kažu da će nešto napraviti - budite sigurni da će to biti tako. Bilo da se radi o profesionalnom, društvenom ili ljubavnom životu, Djevica sve pažljivo razmatra i planira svaki detalj.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Zaljubljenost dobro djeluje na cijelo tijelo:</p><p>Djevica je iscjeliteljica Zodijaka i najsretnija je kada može drugima pomagati, to je ispunjava zadovoljstvom i pozitivnom energijom. Ukoliko se dogodi, a događa se, da nekome ne može pomoći, osjeća se kao da ju je netko odvojio od same njezine nutrine.</p><p>Djevica je sposobna motivirati druge da ostvare svoje potencijale, da se uzdignu iznad drugih ljudi po svojim sposobnostima i sklonostima te zablistaju u punom sjaju. Tako je i njezinom partneru, ona ga suptilno potiče da izvuče ono najbolje iz sebe.</p><h2>Osobnost Djevice je nesebična</h2><p>Uravnotežena i odgovorna Djevica, brižna njegovateljica Zodijaka, često druge stavlja ispred vlastitih potreba kako bi im pomogla i podržala ih. </p><p>Djevica je duboko svjesna vlastitog zdravlja pa je sklona paziti pomno na tjelesni, psihički i duhovni aspekt života. Partner može očekivati od nje serviranje zdravih obroka, motiviranje na šetnju prirodom, meditaciju, jogu... Ona se osjeća najsigurnijom i najusklađenijom s energijom Svemira kada se ponaša u skladu sa dobrobiti vlastitog organizma.</p><p>Ona je komunikativna i inteligentna. Posjeduje um koji iznova izbacuje nove ideje, a tu je i samopouzdanje kao i motivacija koja je gura da te ideje prezentira svijetu oko sebe.</p><p>Kao i svaki drugi znak, i Djevica ima svojih mana, posebno kada je riječ o romantičnom odnosu - nekako ne može iskazati svu puninu svoje ljubavi i ranjivosti.</p><p>Također, Djevica je sklona analiziranju pa zna ponekad pretjerati u tome i 'udaviti' partnera detaljima, sitnicama koje zapravo nisu toliko bitne. Katkad pretjera i u svojoj brizi za druge pa se bližnji znaju osjećati kao da ih sputava, opterećuje i psihički umara.</p><h2>Što očekuje od partnera?</h2><p>Djevica od partnera traži stabilnost, odanost i iskrenost. Kad se nekome obveže, ona to ne čini olako. Kad izjavi ljubav, ona to zaista misli tako. Nikada neće olako reći: 'Volim te'.</p><p>Kao zemaljski znak, sklona je dugim, ozbiljnim vezama koje se temelje na realnosti, ne na fantaziranju. Uz Djevicu partner može računati na to da će biti uz njega u dobru i zlu do kraja života. Isto i ona očekuje od partnera.</p><h2>Najugodnije joj je u vezi sa zemljanim znakovima</h2><p>Odanost i brižna narav Djevicu čini izvrsnim romantičnim partnerom, ali mora naučiti dopustiti ljudima da se izražavaju na svoj način, čak i ako za nju to nema smisla. Što bude spremnija prihvatiti ljude onakvima kakvi jesu, to će biti u prilici izgraditi dublju, intimniju povezanost s partnerom.</p><p>Djevica bi trebala naučiti otvoriti svoje srce i biti ranjiva - posebno u ljubavnoj vezi sa vodenim znakom (Rak, Škorpion ili Ribe). Ukoliko završi u vezi sa vatrenim znakom (Ovan, Lav ili Strijelac), bilo bi dobro da se pokuša prepustiti spontanijem i bezbrižnijem ponašanju.</p><p>Djevica se najugodnije osjeća u društvu drugog zemljanog znaka (Bik, Djevica ili Jarac) - tu je u svojoj zoni udobnosti, ali u ovakvoj kombinaciji oboje bi trebali imati na umu važnost dijeljenja osjećaja. Ukoliko se nađe u vezi sa zračnim znakom (Blizanci, Vaga ili Vodenjak), Djevica bi morala naučiti biti strpljiva i pustiti partnera da sam dođe do nekih spoznaja, prenosi <a href="https://astrologyanswers.com/article/your-relationship-style-virgo/?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=article&utm_content=your-relationship-style-virgo" target="_blank">astrologyanswers.com</a>.</p><h2>Pozitivne osobine Djevice:</h2><h2>Negativne osobine Djevice:</h2><h2> </h2><p> </p>