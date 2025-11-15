Kako je ljubav iz prošlog života oblikovala vaš znak Zodijaka?

DJEVICA - U prošlom životu, vaš je ljubavnik bio blistav, strastven, karizmatičan, privlačio je poglede gdje god ste išli. Bili ste moćan par, gorjeli ste radosnom razigranošću. Vidljivost, pljesak i poštovanje bili su vaši. Međutim, možda ste ponekad osjetili da vam ego ili sitne borbe za moć stoje na putu. Kao Djevica u ovom životu, trebali biste pročistiti svoje standarde i pronaći intelektualnu vezu izvan ljubavi koja se temelji na performansu. Kroz poniznost, predanost i djela služenja, otkrivate da se ljubav događa iza kulisa, kada nitko ne gleda. | Foto: Fotolia