Kako je ljubav iz prošlog života oblikovala vaš znak Zodijaka?

Analizom osobnosti i karakteristika povezanih sa svakim horoskopskim znakom možemo otkriti karmičke veze i ljubavnike iz prošlih života koji se zadržavaju u našim srcima i umovima i formiraju naše želje i žudnje
Tijekom života često žudimo za ljubavlju, romantikom ili smislenim vezama. Astrologija nudi fascinantan uvid u temeljne obrasce koji mogu utjecati na naša iskustva.
OVAN - Vaša ljubav iz prošlog života bila je sanjar. Vaša veza nadilazila je stvarnost, brišući granice između vaših jedinstvenih individualnih identiteta. Naučili ste se odreći kontrole u ljubavi, pružajući suosjećanje. Međutim, u ovom životu predodređeni ste razviti neovisnost arhetipa Ovna. Učite da je dio ljubavi postavljanje granica, prihvaćanje individualnosti i stvaranje prostora za odvojenost unutar vašeg zajedništva.
BIK - Vaša duša pamti ljubav s partnerom koji je bio strastven, izravan, vatren i hrabar, urođeni vođa koji je utabao nove puteve za vas. Njegova odanost bila je sirova, brza i intenzivna, a ponekad je testirala vaše strpljenje dok ste žudjeli za zajedničkom neposrednošću. Međutim, u ovom životu trebali biste savladati postojani arhetip Bika: pronaći identitet u sporoj, senzualnoj, utemeljenoj ljubavi. Trebali biste pronaći ljubav koja vam omogućuje da usidrite svoju želju u trajnoj odanosti, a ne u kratkotrajim romantičnim vezama.
BLIZANCI - U prethodnim inkarnacijama, ljubav je bila predvidljiva, postojana i predana, uparena s ljubavnikom koji je donosio praktičan, utemeljen način razmišljanja. Iako je ova duboka ljubav i odanost imala svoje prednosti, vjerojatno ste osjećali da ograničava vaše istraživanje, držeći vas u stagnantnoj zoni udobnosti. U ovom životu, vaš arhetip Blizanaca potiče vas da tražite ljubav koja intelektualno stimulira, potičući znatiželju, povezanost i razigranu komunikaciju u prvi plan.
RAK - U prošlom životu, vaša je ljubav bila beskrajno znatiželjna, pametna, gladna učenja i istraživanja više od onoga što svijet nudi. Vi i vaš partner mogli ste putovati, širiti znanje ili biti glasnici. Učili ste nove filozofije i ideje, a partner vas je poticao da želite više. držali. U sadašnosti. kao Rak žudite za romansom koja pruža emocionalnu sigurnost, nešto trajno za što se možete držati. Tražite ljubav koja njeguje i potiče zdrav privrženost, ne tražite uvijek nešto novo.
LAV - Vaša se duša prisjeća ljubavi iz prošlog života koja je bila brižna, zaštitnička i tradicionalna, održavajući te u doticaju s korijenima, obitelji, tradicijama ili kulturnom pripadnošću. U partnerovom zagrljaju osjećali ste se sigurno, no ponekad i izgubljeno, žudeći da pronađete vlastiti identitet. Kao Lav u ovom životu, žudite za sjajem, samoizražavanjem i individualnošću. Otkrit ćete da romantika može biti mjesto gdje ćete zablistati kao glavni lik svog života ako otvorite um međuovisnosti, a ne suovisnosti.
DJEVICA - U prošlom životu, vaš je ljubavnik bio blistav, strastven, karizmatičan, privlačio je poglede gdje god ste išli. Bili ste moćan par, gorjeli ste radosnom razigranošću. Vidljivost, pljesak i poštovanje bili su vaši. Međutim, možda ste ponekad osjetili da vam ego ili sitne borbe za moć stoje na putu. Kao Djevica u ovom životu, trebali biste pročistiti svoje standarde i pronaći intelektualnu vezu izvan ljubavi koja se temelji na performansu. Kroz poniznost, predanost i djela služenja, otkrivate da se ljubav događa iza kulisa, kada nitko ne gleda.
VAGA - U prošlom životu smatrali ste svoje ste romantične izbore gotovo dužnostima i nečime što tako jednostavno treba biti, vjerujući da je sama odanost dovoljna. Iako je vaša veza možda bila stabilna, vjerojatno ste žudjeli za boljom ravnotežom između pomaganja drugima i energije koju ste čuvali za njegovanje strasti u vezi. U ovom životu, energija Vage potiče vas da tražite ravnotežu, umjerenost i mir u svojim vezama. Želite više od same odgovornosti; želite biti očarani ljubavlju.
ŠKORPION - Ljubav iz prošlog života naučila vas je miru, harmoniji i šarmu, osiguravajući očaravajuću vezu obilježenu privlačnošću, gracioznošću i ugodnošću. Međutim, u ovom životu, kao Škorpion, tražite više dubine od površine. Predodređeni da istražite intimnost, s njezinim sirovim ranjivostima i tabuima, spremni ste za ljubav koja transformira vaš život iznutra prema van i povezuje vas na duševnoj, neosporno intenzivnoj razini.
STRIJELAC - U prošlom životu ste bili duboko povezani, voljeli ste intenzivnu, tajanstvenu romantiku kao i čuvati vaše tajne blizu srca. Bili ste s partnerom koji je bio izuzetno odan i imao je duboku osobnost, ali često vas je intenzitet vaše želje lišavao bezbrižnosti. U ovom životu kao Strijelac tražite slobodu i istinu, balansirajući fiksnost prošlog života s više prostora za rast. Vrijeme je da ljubav shvatite kao iskustvo širenja, a ne kao test preživljavanja duše.
JARAC - Doživjeli ste avanturističku, filozofsku, nemirnu ljubav. Zajedno ste putovali svijetom, istraživali različite kulture ili tražili istinu, što vas je navelo da stalno preispitujete okolinu i eksperimentirate. Međutim, iako je ova ljubav imala svoja uzbuđenja, vjerojatno vas je podsvjesno ostavila pod dojmom da ljubav može biti neprobojna ili neutemeljena. U ovom životu, kao postojani Jarac, stvoreni ste za razvoj ljubavi temeljene na stvarnoj predanosti, obostranoj emocionalnoj dostupnosti i otkrivanju da zajednička odgovornost može biti jedna od najisplativijih dobrobiti ljubavi.
VODENJAK - Vaša duša se prisjeća vremena iz vaših prošlih života kada ste bili povezani s ljubavlju na praktičan, utemeljen način. Vaš partner bio je netko odan, odgovoran, zreo i imao je velike ambicije. Iako vam je partnerstvo davalo moć, vjerojatno se ponekad činilo krutim, zahtjevnim i nedostajalo mu je strastvene romantike. Kao nekonvencionalni Vodenjak u ovom životu, žudite za partnerom koji je vizionar poput vas, koji želi razbiti kalup, osloboditi se društvenih okova, umjesto da ih ojača.
RIBE - Vaš ljubavni život u prošlom životu vjerojatno je bio ekscentričan, električan, inovativan i nepredvidljiv. Zajedno ste prihvatili nekonvencionalne ideje o romantici, poštujući međusobnu individualnost. Ipak, ponekad se činilo da ste otuđeni ili da žudite za više. Kao Riba u ovom životu, trebali biste poštovati svoje najdublje želje, utkavši ideale iz snova u svoju romansu. Veza mora spajati slobodu s dubinom, pronalazeći djeliće mašte koji cvjetaju u stvarnost kao jedno.
