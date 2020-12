Ovan

Pripadnici ovog znaka vole sve obaviti brzo i efikasno. Nemaju popise za kupovinu, ne vole pripreme, naprosto krenu u akciju. Ako mogu, najradije bi kulinarski dio posla prepustili nekome drugome, a oni će kupiti i dostaviti božićno drvce, otići u nabavku potrebnih namirnica, iz podruma izvaditi božićne ukrase. Sve što obuhvaća konkretno i fizičko djelovanje, njima ne predstavlja problem. Obično im taj dio godine nije osobito astrološki naklonjen, pa gledaju kako izbjeći previše stresa i napora.

Bik

Bik voli blagdane jer ga podsjećaju na mirise pečenja, kolača i istinski uživa u tim danima. Kako ne voli žuriti, ne podnosi gužvu i strku, a voli jednostavnost i praktičnost, potrudit će se da sve potrebne pripreme obavi ranije ili u vrijeme kada nema gužvi po dućanima i na cestama. Čak će i božićno drvce okititi tjednima prije Božića, a njegov će hladnjak već početkom prosinca biti pun hrane i pića. Kako je veliki gurman, sve mu se vrti oko blagdanske trpeze i nitko nije sretniji kada tu svetkovinu može proslaviti s dragim ljudima.

Blizanci

Kako nije osobito kućni tip i nerado se duže zadržava u kuhinji ako ne mora, pobrinut će se da sve što je potrebno za Božić ili nabavi putem dostave ili taj cijeli posao nabavke, kuhanja delegira na druge, bilo da su posrijedi roditelji, partner. Umjesto da danima peče kolače, kupit će ih u slastičarni. Čemu kupovati svake godine božićnu jelku, kada može iskoristiti onu umjetnu… On zapravo ove blagdane želi provesti vani, u društvu, dobro se zabaviti i neće dopustiti da mu obaveze kradu energiju i vrijeme.

Rak

Nema većeg gušta za Raka od obiteljskog blagdana kakav je Božić. Njegovo glavno zaduženje je kuhanje i priprema slastica u čemu nerijetko uživa. U cijeli će proces uključiti i najmlađe članove obitelji i iz svega napraviti ugodno druženje i dobru zabavu. Posebnu pažnju posvetit će kupovini poklona, pisanju božićnih čestitki i kićenju jelke. Njegov dom za Božić postaje oaza topline, zadovoljstva i zanosnih mirisa. Samo kad je nesretan i nezadovoljan, odustat će od svega i posvetiti te blagdane odmoru i povući se u samoću.

Lav

Samo da je raskošno, da svega ima u izobilju – božićni je moto ovog znaka. Najviše uživa u kupovini poklona i tu ne štedi, osobito kad su u pitanju ljudi koje voli. On će pronaći najveću jelku, posebne vrste koja dugo ostaje svježa u zatvorenom prostoru. Njegov stambeni prostor pun je lampica i ukrasnih božićnih predmeta. Nema da nema i kad je posrijedi hrana, a osobito piće. U domu se danima prije sluša božićna glazba, a za njega je Božić festival ljubavi i obilja.

Djevica

Bez plana i dobre organizacije, Djevica postaje nervozna i gunđava. Stoga bez liste za kupovinu i planera, Božić za nju može postati izvor stresa. Obavlja sve prije vremena, od kupovine poklona do nabavke svih onih namirnica koje će joj biti potrebne u vrijeme božićnih blagdana. Suhe kolače ispeći će tjednima prije, poklone kupiti najkasnije početkom prosinca, a sve da bi Badnju večer dočekala u smirenom stanju, zadovoljna i bez briga. I postoji nešto što nikako ne zaobilazi, a to je temeljito čišćenje stana. Božić je za nju blagdan mirisa i ‘mjesto’ na kojem okuplja uski krug ljudi koji su najbliži njezinom srcu.

Vaga

Božić je za svaku Vagu vrijeme kada se želi još više povezati s drugima, stoga sve što radi, radi iz te namjere. Nije da se baš nešto osobito priprema za te dane. Od kuhanja i čišćenja, draža su joj druženja s prijateljima i partnerom. Jedino što ne prepušta slučaju to je kupovina poklona i kićenje drvca. Tome pridaje puno pažnje, od kvalitete ukrasa, do ukrasnog papira u koji zamotava poklone. Božić je prilika da pruži ljubav onima koji joj znače i ono što je najvažnije jest da za te dane nije sama. Želi ugoditi, želi se osjećati voljeno i pritom misli više na druge, nego na samu sebe.

Škorpion

Pripadnik ovog znaka nije osobito zainteresiran za svu tu božićnu euforiju, no isto tako ne želi ništa prepustiti slučaju. Smatra da je dobro imati sve pod kontrolom, pa će rado zaposliti druge da umjesto njega obave neke stvari, a potom vidjeti je li sve sređeno i napravljeno. Kako je gurman, pobrinut će se da unaprijed isplanira jelovnik te da hrane pića bude dovoljno, niti previše, a niti premalo. Može preživjeti Božić bez jelke, samo s nekoliko ukrasa, no pristat će tu na kompromis, više zbog drugih. I nastojat će svakako izbjeći gužve po trgovačkim centrima, pa će kupovinu poklona prepustiti partneru.

Strijelac

On nije osobito kućni tip, ali poštuje tradiciju. Ukoliko ne uspije negdje otputovati za te blagdane, što mu pričinjava osobito zadovoljstvo, pridružit će se članovima obitelji u pripremi ukusnih jela i ukrašavanju stana. U ničemu neće pretjerivati, pa ni u poklonima. Njemu je više do ljudi i uživanja, nego do stvari i poklona. Stoga će maksimalno pojednostaviti sve potrebne zadatke i poslove. Skuhat će što jednostavniji božićni ručak koji mu neće oduzeti previše vremena, a neće se zamarati niti kolačima, već će ih kupiti ili napraviti slasticu koja nije zahtjevna.

Jarac

Koliko je uspješan u poslu i karijeri, toliko se baš ne snalazi uvijek u kuhinji i rješavanju kućnih obaveza. Bit će od pomoći u praktičnim stvarima, no ako mu ni to neće biti po volji, radije će angažirati osobe koje umjesto njega mogu nešto obaviti. Budući da je besprijekoran u planiranju i organizaciji, ništa mu neće promaknuti. No isto tako neće niti dopustiti da se od Božića napravi stres i gnjavaža. Što jednostavnije to bolje, njegov je moto. Iskoristit će te dane da se dobro odmori i odmakne od posla i obaveza. Jarci vjernici, dat će cijelom Božiću jaku duhovnu i religijsku dimenziju.

Vodenjak

Samo da je što više ljudi oko njega, pa i u te dane kada se svi više povlačimo u dom i posvećujemo obitelji. On će pozivati prijatelje u svoj dom, zamoliti ih da sudjeluju u ukrašavanju doma i svim pripremama koje su neophodne da bi Božić bio što zabavniji i ugodniji. Nije osobito sklon tradiciji, ali će uzeti od nje ono najbolje – povezanost, suradnja, dom i obitelj. Ne leži mu planiranje, pa će dosta stvari obaviti stihijski i u posljednji tren. No uspjet će. Palit će mirisne svijeće, stvoriti u domu ugodnu atmosferu i rado na društvenim mrežama dijeliti slike svog lijepo ukrašenog doma.

Ribe

Sklona je odgađanju obaveza do posljednjeg trena, pa kad krene u akciju, nezaustavljiva je. Po putu često nešto i zaboravi, pa se vraća i gubi dosta vremena. No na kraju u svemu nekako uspije. Jako joj je važno da u njenom domu bude dovoljno hrane i pića, pa će na taj dio osobito paziti. Obožava Božić zbog tih svih šarenih ukrasa, božićnih hitova i povezanosti s onima koje voli. Ti su blagdani za Ribe posebno romantični i ispunjeni ljubavlju, a sve ostalo su samo popratni detalji koji obogaćuju cijelu priču.