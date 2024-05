Kako kondom utječe na trajanje i izdržljivost muškarca u seksu?

Ponekad se čini da je čin seksa gotov i prije nego što je počeo, ponekad on traje i traje, a sama duljina ovisi o brojnim faktorima te se izuzeci ne uzimaju kao pravilo, tvrdi dr Brendan Zietsch sa Sveulišta Queensland, piše Daily Mail. On i njegov tim proveli su opsežnu studiju na preko 500 parova diljem svijeta kako bi utvrdili prosječno trajanje seksa, a potom uzeli u obzir i druge faktore poput činjenice nosi li muškarac kondom, je li obrezan...

U sklopu mjerenja korištene su štoperice, a ponekad je snošaj trajao svega 33 sekunde, a ponekad su parovi izdržali i preko 40 minuta.

- Teško je ustvrditi točno trajanje seksa koje bi se odnosilo na svaki par, no zbrajajući sve rezultate, možemo procijeniti da sama penetraciju u prosjeku traje oko pet minuta - zaključio je Zietsch.

Suprotno vjerovanju, znanstvenici su zaključili kako korištenje prezervativa nema osobitog utjecaja na izdržljivost muškarca u seksu, a dokazano je kako čak i seks s obrezanim muškarcima ne govori u prilog duljem seksu.

Te su ideje proizašle iz logičkog poimanja osjetljivosti živaca na penisu, pa se pretpostavljalo da ti faktori produljuju seksu. No, dokazano je kako uz alkohol seks traje dulje, ali s druge strane često ometa postizanje vrhunca - pa i nije najsretnije rješenje.

Uspoređujući seks ljudi s onim životinja, evolucijski istražitelji usredotočili su se na ideju toga zašto seks dulje traje kod ljudi - zašto se penis ne umetne samo jednom i ejakulira?

Zabavna i ugodna strana toga nisu znanstveni odgovor, jer evolucija ne podrazumijeva pojam ugode, primjerice iako volimo jesti, ne jedemo svakih pet minuta kako bi imali više tog užitka. Prijašnja su istraživanja pokazala kako višekratno guranje penisa u vaginu "čisti" taj organ od prethodnih tekućina, što u konačnici može pospješiti oplodnju muškarčevom spermom, no jasan dokaz i dalje ne postoji.