Kako lako začiniti i unaprijediti klasičnu misionarsku seks pozu

Dobri stari misionarski položaj možete začiniti uz nekoliko novih trikova i 'kutova'. Često zanemaren u korist inovativnijih pozicija, klasični misionarski položaj još uvijek ima mnogo toga za ponuditi. Maksimalno povećajte užitak u seksu.

Tradicionalno, misionarski položaj je heteroseksualni seksualni položaj u kojem muškarac leži na ženi licem u lice i prodire u nju vaginalno. Cilj je postići spoj penetracije, tjelesnog kontakta i kontakta očima. Misionarski položaj je tako nazvan jer su ga nekada propovijedali kršćanski misionari kao najpobožniji način za seks, prema seks terapeutkinji dr. sc. Aliyah Moore. Poza je stoga tijekom godina stekla donekle reputaciju pomalo dosadnog ili neinventivnog položaja seksa, unatoč činjenici da ima niz intimnih i vrućih prednosti.

Prednosti pozicije

Može omogućiti pojačanu intimnost. Za razliku od položaja kao što su 69 ili 'doggy style', misionarski pruža jednostavan put do intimnosti. Kada ste u njemu, u savršenom ste položaju da jedno drugom milujete lice, nježno se mazite tijekom seksa i jednostavno uživate u pogledu na lice svog partnera. Ova poza vam daje priliku da zaista budete prisutni i 'vidite' jedni druge.

Ne zahtijeva energiju

- Misionarska poza je izvrsna kada ste umorni nakon dugog radnog dana i želite se povezati sa svojim partnerom i doživjeti užitak bez previše truda - objašnjava trenerica seksualnosti i odnosa Niki Davis-Fainbloom. Ne može svaki dan biti dan za atletske i eksperimentalne pozicije. Ponekad se samo želite približiti svom partneru i imati 'pospani seks'.

Omogućuje vam da se usredotočite na zadovoljstvo

Žena u ovoj pozi ne treba puno raditi, a to može biti stvarno oslobađajuće za one koji su samosvjesni tijekom seksa ili koji ne žele osjećati pritisak izvođenja. Ležanje i samo fokusiranje na to kako je dobar osjećaj biti tako blizu svog partnera može biti vrlo oslobađajuće.

Idealan je i kada ste ozlijeđeni

Dakle, previše ste se bavili nekom tjelesnom aktivnošću, i sada vas bole koljena. Ovaj položaj vam omogućuje da se opustite, skinete teret i još uvijek dobijete dozu ljubavi. Važno je da se ne forsirate ako vam je liječnik rekao da se smirite, ali ako jednostavno niste dorasli energiji 'doggyja', na primjer, misionarski položaj može biti izvrstan spasilac za donjeg partnera.

Može se koristiti kao 'tantrički alat'

Poza može biti dobra i za one koji žele istražiti meditativniji način seksa. 'To je zato što se može održavati dugo vremena bez velikog truda i uključuje puno kontakta s kožom i kontinuirani kontakt očima', kaže Davis-Fainbloom. Ako želite povećati intimnost u svom seksualnom životu, ova poza je pravi način.

Savjeti i tehnike za optimiziranje užitka:

1. Koitalno poravnanje

- U ovom položaju može biti vrlo uzbuđujuće ako se muškarac pomakne malo 'višlje' prema glavi partnerice i koristi ono što se zove tehnika koitalnog poravnanja. Ova tehnika stimulira klitoris i klitorisnu osovinu kada gornji partner pritisne svoju stidnu kost na tijelo donjeg partnera - objašnjava seks terapeutkinja Sari Cooper.

2. Jedan pored drugog

Umjesto uobičajenog partnera na vrhu, vi i vaš partner smjestite se sa strane, okrenuti jedan prema drugome. Partner koji penetrira prebacuje svoju nogu preko partneričinog boka za još dublje prodiranje, dok oba gledaju jedan drugome u oči. Izmjenjujte se između ovog i tradicionalnog misionarskog položaja kako biste partneru na vrhu dali malo predaha.

3. Seks igračke

Misionarski položaj je jednostavan, što znači da oboje imate dovoljno mentalnog prostora i fizičke sposobnosti za isprobavanje novih stvari. Na primjer, partnerica može koristiti vibrator za kombinaciju vanjskog i unutarnjeg užitka. Vibrator za parove, bez potrebe da ga itko drži na mjestu, može povećati stimulaciju i povećati sposobnost oba partnera da dožive orgazam tijekom penetracije. Također možete koristiti vibrirajući prsten za penis kao izvrstan način za povećanje užitka za obje strane, donosi MBG.

4. Angažirajte druge erogene zone

Partner koji prodire ne mora biti 'zvijezda' u ovoj pozi. Donji partner ima potpuno slobodne ruke i može ih koristiti za stimulaciju drugih erogenih zona, sebe i partnera. Na primjer, može pokušati stimulirati bradavice svog partnera, kaže Davis-Fainbloom, ili može angažirati mozak - najvažnija erogena zona - i usredotočiti se na prljave priče. Uživajte između romantičnog pozicioniranja i 'prljavih' trikova koje međusobno razmjenjujete.

5. Podignite kukove

Korištenje jastuka ili sprave za podizanje bokova donjeg partnera može stvarno napraviti razliku. 'Omogućuje dublju penetraciju i savršeno podizanje za postizanje G-točke', objašnjava Moore. Poigrajte se pronalaženjem preciznog i savršenog kuta za vas.

Upamtite da će vaš seksualni život uvijek biti jednako dobar kao i vaša komunikacija - bez obzira na to da li ste na početku romantike ili ste u braku 30 godina. Stoga budite što iskreniji i otvoreniji kada razgovarate o svojim željama.