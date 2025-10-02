Kako me zadovoljio mali Kinez - testirala sam Byd Dolphin Surf

Zagreb je posljednjih tjedana oblijepljen plakatima za fluorescentno zeleno-žuti BYD Dolphin Surf. Cijena je doslovno prava sitnica za električni automobil - malo više od 13.000 eura uz državne poticaje za poslovne korisnike, dok ga građani mogu nabaviti za oko 20.000 eura, ovisno o snazi baterije i motora. S tom cijenom riječ je apsolutno najjeftinijem električnom automobilu na hrvatskom tržištu. Spletom nekih životnih i poslovnih okolnosti, mali kineski BYD je ušao i u moje kućanstvo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:41 Pet stvar koje treba znati o BYD Dolphin Surfu | Video: Ivan Hruskovec/24sata

Riječ je o BYD Dolphin Surfu, srednjemu modelu koji dolazi s baterijom od 43,2 kWh i snagom motora od 85 kW (oko 115 KS), a to omogućuje domet do 322 km prema WLTP standardu u kombiniranoj vožnji, dok u gradskoj vožnji može (navodno) doseći i do 507 km. Vozilo se promovira ubrzanjem od 0 do 100 km/h za 9,1 sekundu i maksimalnom brzinom od 150 km/h. Može se brzo puniti i za to mu treba nekih 30 minuta, a može se puniti i na kućnoj utičnici, no taj dio nisam još testirala.

Među cool gadgetima u opremi nalaze se 10,1" rotirajući zaslon, Apple CarPlay i Android Auto, navigacija, grijana vanjska zrcala, električna prednja sjedala, senzori za kišu i LED stražnja svjetla. Dimenzije vozila su 3990 mm dužine, 1720 mm širine i 1590 mm visine, dok međuosovinski razmak iznosi 2500 mm. Ukupna težina automobila je 1370 kg. To sam prepisala sa specifikacija. I to je to što sam shvatila od njegovih značajki, no ovako to izgleda u stvarnom životu.

Vozim ga već malo više od mjesec dana i s njim sam prošla 1000 kilometara gradske vožnje. Da, neplanirano je postao omiljen automobil u mojoj obitelji pa se suprug i ja redovito raspravljamo tko će ga danas voziti, a djeca umjesto obiteljskog europskog SUV-a radije biraju električnog Kineza. Sigurno se pitate zašto.

Počet ću s manama, da me se ne prozove kako je riječ o PR tekstu. Automobil je mali i ako imate dva sina hokejaša, njihove torbe sigurno neće stati u prtljažnik. Ako pak imate jednog sina hokejaša (poput mene) - to stane bez problema. Ovo je automobil s kojim sigurno nećete ići na skijanje u Francusku jer, barem ja, nemam pojma gdje bih ga punila. To da baterija traje 507 kilometara je, prilično sam sigurna, marketinška laž. Možda uspije dogurati do te kilometraže ako ne palite klimu, niti grijanje, svjetla, niti radio, ali u normalnim okolnostima realan domet je oko 320 kilometara s jednim 100-postotnim punjenjem baterije. A i to je prilično solidno. U mojem slučaju, to znači 7-8 dana vožnje u svim gradskim smjerovima.

Automobil nema šminkerska unutarnja svjetla na nekim bezveznim lokacijama, nema 500 gumbića i zapravo je prilično jednostavnog dizajna. Međutim, oku je ugodan i zapravo sam naišla na pozitivne reakcije svih koje sam u njega posjela. Dodatno se ne naplaćuje samo ona divlja boja (službeni naziv je Lime green) s plakata, dok svaku drugu trebate nadoplatiti 650 eura. U njemu će vas u svakome modelu dočekati sva oprema - električna sjedala, automatski brisači, automatski mjenjač, senzori te vrlo dobra prednja i stražnja kamera. Od slatkih iznenađenja, tu je mogućnost da ga možete otključati uz pomoć mobitela tako da vam ključ uopće ne treba. Ali onda imajte na umu da vam mobitel ne smije biti potpuno prazan. Display s funkcionalnostima može sr okrenuti da stoji okomito ili vodoravno, a meni je to toliko zabavno da stalno mijenjam orijentaciju.

Sve u automobilu je na ekranima i sve radi bez problema, barem u ovih prvih mjesec dana. Teško mi je uspoređivati BYD s nekim drugim električnim automobilima jer nemam to iskustvo, ali mogu ga uspoređivati s drugima koje sam vozila - od Golfa, preko Peugeota 3008, Mazde, pa do Audija Q5 i ono što definitivno mogu reći da je riječ o zabavnom gradskom autu u kojem ne morate brinuti o potrošnji, ugodnog za vožnju i sjedenje, ali i ugodnog ako naletite na neku gradsku rupu. Definitivno ugodnijeg za vožnje nego što očekujete, a cjenovno debelo ispod prosjeka na tržištu.