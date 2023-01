Kako mirišu znakovi Zodijaka? Popis od najmirisnijeg, do onog koji baš i ne miriši najljepše

1. Djevica

U teoriji, Djevice su izbirljive, neurotične i sklone opsesivno-kompulzivnom poremećaju. Puno se peru i zato je malo vjerojatno da će zaudarati.

POGLEDAJTE VIDEO:

2. Jarac

Jarci vrlo rijetko smrde jer su u konačnici zabrinuti za vlastiti status i žele se uklopiti - obično to ne ide uz smrad.

3. Rak

Rak može biti prilično izoliran i želi kontrolirati svoje domaće okruženje. Voli prati i sebe i druge.

Foto: Dreamstime

4. Lav

Neuobičajeno je da netko tko voli svjetla reflektora, koliko i Lav, smrdi, a ako i jest, dobro to prikrije s puno parfema od kojeg će vam suziti oči.

5. Škorpion

Škorpion može postati opsjednut bilo čim, a to uključuje i osobnu higijenu. Čak i ako smrde, nemojte to isticati ili će vam to itekako zamjeriti.

6. Blizanci

Blizanci se često presvlače, tako da obično ne stignu loše mirisati.

Foto: Dreamstime

7. Vodenjak

Društveni leptiri Vodenjaci obično ne mirišu loše. Ako pak jesu, cijene kad im kažete da bi njihov dah mogao oguliti boju sa zida.

8. Vaga

U teoriji, profinjena Vaga bi trebala biti pri vrhu ove liste. U praksi, Vage mogu biti lijene i valjati se u vlastitoj prljavštini danima.

9. Ovan

Nije da se Ovnovi ne vole prati - samo vole miris vlastitih pazuha.

Foto: Dreamstime

10. Ribe

Ribe prikrivaju miris pića vodicom za ispiranje usta što nije uvijek najučinkovitija strategija za najbolji miris, donosi Gregpolkosnik.

11. Bik

Ne radi se o tome da Bikovi smrde, već obično mirišu na prženu hranu i cigarete.

12. Strijelac

Strijelci su najvjerojatnije oni koji će iz principa prestati koristiti dezodorans. Imaju i gljivice na stopalima i nose majice s Che Guevarom kao znak časti.

Najčitaniji članci