Otkrijte koji ste mjesečev znak! Položaj Mjeseca na dan rođenja određuje životni put i sklonosti

Većina ljudi koji prate astrologiju zna svoj sunčev znak, koji praktično određuje pod kojim ste znakom rođeni i odražava se na glavne osobine karaktera. No, postoji još jedan značajan 'igrač' u toj priči, koji je vrijedan pažnje: Mjesečev znak, koji se određuje prema mjestu gdje je Mjesec bio na nebu u trenutku vašeg rođenja.

POGLEDAJTE VIDEO: Mjesec u istraživanjima Svemira

Njegov položaj, zajedno s drugim planetima u vašoj natalnoj karti, zajedno čine vašu potpunu kartu rođenja, za koju se smatra da govori o vašem životnom putu, osobnosti i sklonostima.

Astrologinja Molly Pennington za portal MindBodyGreen kaže kako Mjesec u astronomskoj stvarnosti uvijek reflektira Sunčevu svjetlost. I dok Sunce određuje osobine i identitet, Mjesec to reflektira kao da podiže zrcalo prema vama i govori o emocijama, intuiciji i našim osobnim unutarnjim svjetovima.

Foto: Dreamstime

Uz razumijevanje Sunca i Izvora, razumijevanje mjesečevog znaka može pomoći da čovjek upozna sebe i svoje emocije, te daje uvid u naše najdublje potrebe (zbog čega su mjesečevi znakovi važni za astrološku kompatibilnost).

- Mjesec nam pomaže da volimo druge, to je naš jezik ljubavi. On također odražava ili nam pokazuje što nam je potrebno da volimo sebe. Važno je i kako dobivate i kako dajete ljubav – ističe Pennington. Dakle, odgovor na pitanje gdje je u trenutku vašeg rođenja bio Mjesec, ukazuje na osobni, unutarnji i drugima nevidljivi svijet, te podsvijest čovjeka. Također, Mjesec upravlja našim emocijama, reakcijama, pa i onim što vas ponekad privlači. To je odraz našeg unutarnjeg života, objašnjava astrologinja.

Kompatibilnost mjesečevog znaka.

Vrijedno je naglasiti da, ako se vaš Mjesečev znak tradicionalno ne smatra 'kompatibilnim' s vašim ljubavnim znakom, to ne znači da je veza osuđena na propast. Treba uzeti u obzir potpunu natalnu kartu oboje partnera i to usporedno. Čak i tada, procjene kompatibilnosti uvijek treba uzeti s dozom rezerve.

Molly Pennington kaže kako je zgodno ako partneri imaju isti Mjesečev znak, što može biti korisno jer će intuitivno razumjeti potrebe jedno drugoga. Također, može biti ugodno ako vaš Mjesec 'trenira' mjesec vašeg ljubavnog interesa (četiri znaka odvojena na kotaču Zodijaka i u istom elementu), kaže. Čak i opozicije mogu biti dobre (dakle, situacija kad su dva Mjesečeva znaka jedan nasuprot drugome na karti), jer ti ljudi imaju što ponuditi jedno drugom – postoji mogućnost da uspostave dobru ravnotežu, kaže.

Dakle, čak i ljudi suprotnih Mjesečevih znakova mogu biti kompatibilni, ako prepoznaju da među njima postoje razlike i nauče ih uvažavati.

Drugi pristup pri procjeni kompatibilnosti je pogled na to kako vaša dva elementa idu zajedno. Ljudi rođeni u zračnom znaku, na primjer, uvijek su u pokretu, pa će ih zemljani Mjesec prizemljiti. Ako ste spremni na to, onda je to super, ali ako niste, tad ćete se osjećati kao da vas jedan dio vaše osobnosti guši, kaže astrologinja.

Foto: Dreamstime

Kako izračunati svoj Mjesečev znak.

Vrlo je jednostavno: Sve što trebate je vaš datum rođenja, vrijeme rođenja i mjesto u kojem ste rođeni. Unesite te informacije u kalkulator kako biste dobili informaciju u kojem je znaku bio Mjesec u trenutku vašeg rođenja.

Kliknite OVDJE za izračun.

Napomena: Znak će u ovom online kalkulatoru biti napisan na engleskom jeziku pa vam donosimo i prijevod svakog znaka za ljude koji ne znaju engleski:

Također, dobro je znati i to da dio astrologa vjeruje da je kod ljudi koji su rođeni tijekom noći Mjesečev znak izraženiji, jer je Sunce na dnu karte, a Mjesec na vrhu. Tko osobine koje nosi mogu biti vrlo izražene kod vas.

Evo karakteristika svih 12 mjesečevih znakova:

Mjesec u znaku Ovna:

To su često superstrastveni, pa čak i nepromišljeni ljudi. Ovan je vatreni znak, a način na koji funkcionira 'kardinalan', što znači da voli iznenaditi driblingom.

Budući da je to prvi astrološki znak Zodijaka, energija Ovna utjelovljuje djetinju poletnost i entuzijazam, a kako Pennington objašnjava, mjesec u znaku Ovna može učiniti da se naglo zalijeću i brzo izgaraju, bilo da se radi o ljubavi, ljutnji, poslu i slično.

- Brzo će shvatiti bit stvari, pa će im se raspoloženje brzo promijeniti. Opet, brzo se može i popraviti. Mjesec u znaku Ovna vrlo je aktivan, odnosno čovjek s takvim položajem zvijezda neće pasivno čekati – kaže astrologinja.

Mjesec u Biku:

Foto: Profimedia/dpa/pixsell/canva

To su vrlo senzorno orijentirani ljudi. Riječ je o zemljanom znaku kojim vlada Venera, planet ljepote i užitka, a ljubavni jezik Bika poistovjećuje se s najmekšim, najluksuznijim i najnježnijim pokrivačem na Zemlji.

- Kod njih je sve stabilno i fiksno, gotovo kao da im je posao da uživaju u stvarima koje pružaju zadovoljstvo. Kad bismo ih uspoređivali, može se reći da bi beba rođena s Mjesecom u Ovnu uvijek gledala kako da izmigolji ispod pokrivača, dok bi beba s Mjesecom u znaku Bika nastojala samo ostati dobro ušuškana. Ljudi s ovom konstelacijom zvijezda prirodno su zahvalni, neće brzo pobjesniti, ili reći 'volim te' bez da su u to sigurni, primjećuje Pennington.

Mjesec u Blizancima:

Ako ste s osobom kod koje je Mjesec u Blizancima imat ćete nekog tko se stalno mijenja, slično kao i sam Mjesec, kaže Pennington. Budući da su Blizanci zračni znak kojim vlada Merkur, postoji 'običaj' skakanja s jedne na drugu stvar, kao i od jednog do drugog mjesta, a glava te osobe puna je ideja, misli i intelektualnih izazova koji se stalno 'vrte' kao na pokretnoj traci.

Neovisni su, to je dio njih, a time je i taj osjećaj dualnosti samo još snažnije izražen, primjećuje astrologinja. Među osobina vrijednim pažnje treba reći da često šire sreću oko sebe, da su često vrlo pametni, duhoviti i pomalo poletni.

Mjesec u Raku:

Postoji razlog zašto Raka često nazivaju 'majkom' Zodijaka, budući da snažno utjelovljuje energiju njegovanja, brige i pažnje. Oni kod kojih je Mjesečev znak u raku će to još jače pokazati, kaže Pennington. Naime, Mjesec zapravo vlada znakom Raka, pa se ovdje osjeća kao kod kuće.

- To je jednostavno osoba koja odražava njegovu i brigu o svim stvarima koje su nam potrebne za osnovni opstanak, kao i emocionalne potrebe. Ti ljudi neće izbjegavati emocije niti ih se bojati, budući da su vodeni znak. Mjesec u znaku Raka nema problema ni kad treba zaplakati, bila da tuguje nad nečim, žali zbog toga što se dogodilo, ili plače od sreće. Za njega je to način slobodnog izražavanja, objašnjava Pennington.

Mjesec u Lavu:

Mjesec u Lavu je zanimljiv položaj, jer Lavom vlada Sunce. Dakle, to je suprotstavljeni odnos Sunce-Mjesec, ili Vatreni Mjesec, kaže astrologinja. To su ljudi koji uživaju u priznanjima i divljenju.

- Postoji taj osjećaj 'treba me njegovati, trebam primati pažnju koju želim'. Oni se prirodno obraćaju svojoj publici ili svijetu i jednostavno očekuju pozornost, pojašnjava astrologinja. To je također prilično optimističan položaj Mjeseca, ljudi kod kojih postoji takva konstelacija zvijezda vjerojatno će biti vrlo radosni i zabavni, kaže.

Mjesec u znaku Djevice:

Foto: kdshutterman

Ne zanimaju ga besmislice i plitke stvari. Čovjek s Mjesecom u znaku Djevice je promjenjiv zemljani znak kojim vlada Merkur, a energija Djevice je intelektualna, posebna i praktična.

- Mjesec u znaku Djevice ima sposobnost da vidi točno ono što joj treba, i može to pažljivo ispitati [zahvaljujući] Merkuru, koji podrazumijeva stabilnu glavu na ramenima, kaže Pennington. Mjesec u Djevici dodatno cijeni jezik ljubavi koji se brine o praktičnim potrebama.

Na primjer, umjesto da čovjeka pored sebe tješe riječima i zagrljajima, oni će uplakanoj osobi radije dodati maramice. Energija Djevice također je poznata po tome što je prilično kritična, što se u položaju Mjeseca može prevesti kao kritičnost prema sebi.

Mjesec u Vagi:

S ovim položajem mjeseca, glavna karakteristika je harmonično povezivanje. Mjesec u Vagi je kao vrhunska domaćica. Njegov ljubavni jezik je veza, vjerojatno zato što njime vlada Venera, kaže Pennington.

Napominje da su ljudi s ovim položajem mjeseca prirodno vrlo šarmantni i također vole ljude i stvari koji ih mogu očarati. Njihova bi se energija mogla opisati kao koketna i gotovo iskričava, kaže ona, dodajući da su mjeseci u Vagi dobro usklađeni s društvenim dražima i održavaju vibru laganom.

A budući da ih simbolizira Vaga, težit će ravnoteži u svojim životu, uključujući i odnose. Mjesec u Vagi daje ljubav slušajući, ali trebaju partnera koji njih želi saslušati, zaključuje Pennington.

Mjesec u Škorpionu:

Ovi ljudi su oprezni, povučeni i okruženi granicama i 'oružjem' kojim brane svoje granice, kaže Pennington Dok se Mjesec u znaku Škorpiona obično smatra izazovnijim položajem, kaže da su ljudi s tim odnosom zvijezda u konačnici sposobni regulirati svoje emocije na zdrav način, jer su pronicljivi i znaju kopati duboko.

Škorpion je u stanju razumjeti sve načine na koje emocije mogu poći po zlu... Dobra stvar kod Mjeseca u Škorpionu je ta što je buntovan i ne boji se svađa. Mnogi ljudi ne govore ono što žele ili misle, dakle izbjegavaju emocije jer se ne žele sukobljavati, no s ljudima kod kojih je Mjesec u Škorpionu, to nije slučaj, oni su stvoreni za to.

Mjesec u Strijelcu:

Ako je vaš mjesec u Strijelcu, vjerojatno ste osoba sklona avanturama, od načina života, do veze, karijere, pa čak i hobija. Raznolikost je za vas ključna.

Strijelac je promjenjivi vatreni znak kojim vlada Jupiter, planet ekspanzije, filozofije, rasta i sreće. Dakle, to su ljudi koji uvijek traže nova iskustva. Imaju nezasitnu znatiželju i tamo gdje bi Mjesec u Škorpionu mogao neprestano analizirati jednu stvar, u kad je

Mjesec u Strijelcu, vjerojatnije je da će nešto kratko ispitati i zatim brzo prijeći na sljedeću stvar. I sviđa im se tako, to su obično optimistični, sretni i veseli ljudi.

Mjesec u Jarcu:

Foto: ipopba

Ako je Rak majka Zodijaka, Jarca zamislite kao oca, što čini vrlo solidan položaj Mjeseca. Budući da je kardinalni zemljani znak, Jarac ima ozbiljnu stabilnost i voli vidjeti stvarne, opipljive rezultate u svom životu, bilo da se radi o vezi ili poslu.

Oni nisu za kratke izlete, više vole čvrsto obveze koje ne ostavljaju ništa u zraku. Tako Pennington kaže da će Jarac biti trajno predan partneru nakon što konačno odluči da želi biti s njim. Ti ljudi ponekad sporo govore što osjećaju, ali njihovi osjećaji su duboki.

Mjesec u Jarcu označava ljude koji stvarno žele pružiti puno ljudima do kojih im je stalo, ali na praktičan, materijalan način, za razliku od emocionalnog (što bi bio slučaj za Mjesec u Raku), napominje Pennington.

Mjesec u Vodenjaku:

Energija Vodenjaka nosi određenu distancu, to su ljudi sposobni gledati na stvari 's visine' i vjerojatno imaju ekscentričnu crtu. Svaka osoba s tom konstelacijom vjerojatno će biti nešto drugačija, ekscentrična i postojat će nešto jedinstveno za tu određenu osobu, tako da su često nepredvidive. Njihov ljubavni jezik zapravo je njihova neobičnost, žele da partner to primijeti i cijeni.

Pennington dodaje da su to tipično avangardni tipovi umjetnika koji su neovisni, pomalo povučeni i zahtijevaju mnogo mentalne stimulacije (kao i svi zračni mjeseci).

Mjesec u Ribama:

Mjesec u znaku Riba predstavlja posebno intuitivni astrološki položaj, kod tih je ljudi vrlo snažan osjećaj duhovnosti ili misticizma. Njima je sve mistično, paradoksalno, maštovito i sanjivo, objašnjava. Imaju jak apetit za maštom i umjetnošću. Mjesec u znaku Riba je anti-normalan, anti-rigidan, anti-bilo što, u osnovi. Tako ih mogu inspirirati i pokrenuti stvari poput glazbe te drugih načina kreativnog izražavanja.

Ljudi s ovom konstelacijom moraju paziti da ostanu utemeljeni na stvarnosti, jer ih život u fantazijama može i povrijediti. Njima treba i doza zaštite, jer ju nemaju prirodno, no zato su se sposobni regenerirati i preživjeti teške situacije.



