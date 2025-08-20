Obavijesti

Lifestyle

Pažljivo birajte

Kako mladi vozači mogu proći jeftinije s auto osiguranjem?

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: < 1 min
Kako mladi vozači mogu proći jeftinije s auto osiguranjem?
Foto: PROMO

Mladi vozači, želite jeftinije osiguranje? Usporedite ponude, registrirajte na roditelja i birajte slabija vozila! Posjetite mojeosiguranje.hr za najbolje opcije

Za mlade vozače u Hrvatskoj, cijena auto osiguranja često je znatno viša zbog manjka iskustva i većeg rizika. No, postoji nekoliko pametnih načina kako proći povoljnije, a da pritom imate potpunu zaštitu. 

Zatražite ponude od više osiguravatelja 

Nemoj uzeti prvu ponudu jer se cijene razlikuju po osiguravajućim kućama. Preko platformi poput mojeosiguranje.hr možete usporeditiviše opcija i izabrati najpovoljniju. 

Registracija na roditelja 

Ako ste mlađi od 25 godina, osiguranje može biti jeftinije ako se vozilo vodi na roditelja s više vozačkog staža i bonusa. 

Vozilo manje snage = manja premija 

Manji motori (npr. do 55 kW) znače niže premije osiguranja. Idealno za mlade vozače jer s manje rizika dobivate i manju cijenu. 

Pažljivo birajte dopunska pokrića 

Ne morate odmah uzeti puni kasko. Ponekad je jeftinije djelomično kasko osiguranje (npr. samo za krađu, stakla ili tuču) sasvim dovoljno. 

Mladi vozači mogu proći značajno jeftinije ako pametno pristupe kupnji police. 

Ne riskirajte bez osiguranja, pronađite najbolju opciju na mojeosiguranje.hr sa posebnim popustima samo za mlade vozače. Kontaktirajte nas putem weba ili nam se javite na info@mojeosiguranje.hrv  kako bi vam skratili potragu i pronašli najbolju ponudu za vaše potrebe. 

Napomena: naša usluga za vas je u potpunosti besplatna. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Mame po horoskopu: Blizanke su napredne, Djevice osuđuju...
SVAKA IMA SVOJ STIL ODGOJA

Mame po horoskopu: Blizanke su napredne, Djevice osuđuju...

Neustrašive i ponosne, mame Lavice su poznate po svojoj razigranoj prirodi. Mame Djevice svojoj djeci osiguravaju organizaciju i strukturu, što ih čini sigurnima i samouvjerenima
Muškarci otkrili 20 razloga zbog kojih najčešće izbjegavaju seks
NAJGORA ISKUSTVA

Muškarci otkrili 20 razloga zbog kojih najčešće izbjegavaju seks

Britanska seksologinja Tracey Cox je pitala 20 muškaraca različitih godišta i bračnih statusa što ih to odbija kod žena kada je vođenje ljubavi u pitanju
Dnevni horoskop za srijedu 20. kolovoza: Blizanci prati vas sumnja, Vage pripazite na novce
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za srijedu 20. kolovoza: Blizanci prati vas sumnja, Vage pripazite na novce

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 20. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025