Kako mladi vozači mogu proći jeftinije s auto osiguranjem?

Za mlade vozače u Hrvatskoj, cijena auto osiguranja često je znatno viša zbog manjka iskustva i većeg rizika. No, postoji nekoliko pametnih načina kako proći povoljnije, a da pritom imate potpunu zaštitu.

Zatražite ponude od više osiguravatelja

Nemoj uzeti prvu ponudu jer se cijene razlikuju po osiguravajućim kućama. Preko platformi poput mojeosiguranje.hr možete usporeditiviše opcija i izabrati najpovoljniju.

Registracija na roditelja

Ako ste mlađi od 25 godina, osiguranje može biti jeftinije ako se vozilo vodi na roditelja s više vozačkog staža i bonusa.

Vozilo manje snage = manja premija

Manji motori (npr. do 55 kW) znače niže premije osiguranja. Idealno za mlade vozače jer s manje rizika dobivate i manju cijenu.

Pažljivo birajte dopunska pokrića

Ne morate odmah uzeti puni kasko. Ponekad je jeftinije djelomično kasko osiguranje (npr. samo za krađu, stakla ili tuču) sasvim dovoljno.

Mladi vozači mogu proći značajno jeftinije ako pametno pristupe kupnji police.

Ne riskirajte bez osiguranja, pronađite najbolju opciju na mojeosiguranje.hr sa posebnim popustima samo za mlade vozače. Kontaktirajte nas putem weba ili nam se javite na info@mojeosiguranje.hrv kako bi vam skratili potragu i pronašli najbolju ponudu za vaše potrebe.

Napomena: naša usluga za vas je u potpunosti besplatna.