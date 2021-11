Krušne mrvice često se koriste kao premaz za piletinu ili ribu. Opće je poznato da ove hrskave mrvice daju teksturu i okus velikom broju jela. Iako krušne mrvice možete kupiti u trgovini, nevjerojatno ih je lako napraviti kod kuće.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako napraviti kruh bez kvasca?

- Krušne mrvice su izvrstan način da spriječite bacanje starog kruha. Koristim ih za pohanje, za prženje, a volim ih i posipati i na tjesteninu ili tjesteninu sa sirom - kaže Bonnie Ohara, vlasnica Alchemy Bread Co. i autorica knjige 'Baking for Beginners'.

Ako imate viška kruha, nemojte posebno odlaziti u trgovinu po krušne mrvice. Napravite ih kod kuće s procesorom za hranu ili, ako ga nemate, ribežom.

Brzi savjet: Ohara ističe da za krušne mrvice možete koristiti bilo koju vrstu kruha s kvascem, od kiselog tijesta preko baguettea do običnog bijelog kruha. Kruhovi s maslinama i grožđicama se ne preporučuju jer dodatni sastojci neće dati hrskavu teksturu jelu i skratit će rok trajanja mrvica.

Kako napraviti krušne mrvice u procesoru za hranu ili blenderu?

Procesor za hranu ili blender brzo pretvaraju kruh u krušne mrvice uz vrlo malo truda. Ako imate mini procesor za hranu, mrvice možete napraviti u serijama.

Što ako nemate blender ili procesor za hranu?

Ako nemate pri ruci procesor za hranu ili blender, ustajali ili prepečeni kruh možete pretvoriti u krušne mrvice pomoću ribeža. Ohara napominje da obični kutijasti ribež odlično funkcionira za tu svrhu. Kruh će za ovu metodu morati biti jako osušen i biti u kriškama ili velikim komadima jer će se mekani ili mali komadi kruha teško provući kroz rupice ribeža. Druga je mogućnost da komadiće sušenog kruha stavite u vrećicu s patentnim zatvaračem, istisnete zrak, zatvorite je i izmrvite valjkom ili batom u mrvice.

Krušne mrvice se često koriste u slanim receptima, ali Ohara ih također voli koristiti i u desertima.

- Stavljam tostirane krušne mrvice na deserte poput sladoleda od vanilije, ili šlaga s voćem ili na čokoladni mousse. Sve što je kremaste teksture dobro se slaže s krušnim mrvicama - kaže Ohara.

Kako pohraniti krušne mrvice?

Domaće krušne mrvice čuvajte tjedan dana u smočnici u hermetički zatvorenoj posudi ili mjesec dana u hladnjaku.

- Glavna stvar koju želite izbjeći je vlaga - kaže Ohara. To dovodi do rizika od razvoja plijesni, stoga provjerite je li posuda potpuno zatvorena. Također ih možete zamrznuti u vrećici za zamrzavanje s patentnim zatvaračem do šest mjeseci. Ako krušne mrvice nakon skladištenja nisu tako hrskave koliko biste željeli, raširite ih na lim za pečenje i tostirajte na 120 Celzijevih stupnjeva dok se ne osuše ili oko 10 minuta, piše Insider.