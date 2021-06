Bore smijalice, opuštena koža i oštre linije pojmovi su koji se u dvadesetima mogu činiti nebitnima. Međutim, tek kad se ti znakovi starenja počnu pojavljivati ​​na licu, počnemo razmišljati da bi bilo dobro nešto i poduzeti u vezi toga. No nažalost, ako zanemarimo prve znakove starenja, ništa nam više neće više pomoći smanjiti vidljivost bora.

Dermatolozi to stalno ponavljaju - kako biste izbjegli pojavu bora, najbolje što možete učiniti je započeti borbu s njima prije nego što se one pojave.

Vaša će koža tijekom godina prirodno stariti, a proces starenja obično započinje u kasnim dvadesetim ili ranim tridesetim godinama.

- U to vrijeme proizvodnja kolagena počinje opadati, što dovodi do tanje kože. Također dolazi do smanjenog funkcioniranja znojnih i uljnih žlijezda, pa koža postaje suha - dermatologinja Amy Perlmutter.

U dvadesetim godinama rutina protiv starenja trebala bi biti usmjerena na prevenciju; jer četrdesete su već godine kad biste trebali razmišljati o korekciji.

Što se tiče borbe protiv starenja, glavna stvar koja bi trebala biti u fokusu jest blokiranje učinaka vanjskih čimbenika na vašu kožu, a to su onečišćenja i UV zrake. Tako ćete dulje održati sposobnost stvaranja kolagena, prirodnih ulja i znoja, što će vam osigurati sporije starenje, manje bora i čvršću kožu.

Kako usporiti pojavu bora?

1. Nosite kremu za sunčanje svaki dan

Ako želite usporiti proces starenja, najbolje što možete učiniti jest koristiti kremu za sunčanje u svoju jutarnjoj rutinu njege kože. Kako kaže dermatologinja Mona Gohara, 90 posto znakova starenja dolazi zbog slabe zaštićenosti od UV zračenja. Ne biste trebali samo preko ljeta nositi kremu za sunčanje; već i zimi jer sunce može štetno djelovati i kroz oblake.

- Nužno je štititi se uvijek, jer je slučajno izlaganje suncu uvijek prisutno, bez obzira na godišnje doba, i doprinosi preranom starenju kože. Zbog toga je ključno koristiti SPF proizvode tijekom cijele godine - tvrdi klinička profesorica dermatologije na NYU Langone Medical Centeru, Elizabeth Hale.

2. Perite lice svakodnevno

Svakodnevno pranje lica je osnovna ali i jako bitna crta higijene i njege kože. Pri umivanju uklanjate nečistoće, onečišćenja i mrtve stanice kože koje se svakodnevno nakupljaju u vašim porama.

- Ako se ne umivate redovito i ne radite piling kože, tada svi dobri proizvodi koje koristite neće moći prodrijeti u kožu, već će samo 'sjediti' na njoj poput sloja prašine - objasnila je Gohara.

Najbolja rutina za čišćenje lica je korištenje vode i sapuna. Ali ako želite koristiti sredstvo za čišćenje, savjet stručnjaka je da potražite one s 'prirodnim tenzidima i hidratantnim sastojcima'.

3. Redovito radite piling

Piling kože uklonit će štetne tvari kao što su mrtve stanice kože i prljavština, a aktivirat će i dnevno obnavljanje kolagena. Zato je piling jako bitan korak u dobroj rutini protiv starenja.

- Kemijski piling uklanja gornje slojeve kože te tako slabi lipide koji ih povezuju i uklanja mrtve stanice kože te otkriva one zdrave - kaže dermatolog Dendy Engelman.

4. Nemojte spavati sa šminkom

Povremeno se svi vratimo kući toliko umorni da jednostavno samo odemo ravno u krevet bez skidanja šminke. No, ako to činite redovito, zapravo samo pogoršavate kvalitetu kože i tjerate je da prerano stari.

- Ovakvo postupanje može blokirati pore te će tako suvišno ulje ostati zarobljeno unutar njih - kaže dermatolog Dennis Gross. To također može pridonijeti nakupljanju bakterija i izbijanju prištića.

5. Potražite proizvode koji sadrže antioksidanse poput vitamina C

- Počnite koristiti proizvode koji sadrže vitamin C ili druge antioksidanse. Oni pomažu u sprečavanju preranog starenja sprečavanjem oksidativnog oštećenja koje nastaje izlaganjem UV zrakama i onečišćenju okoliša - savjetovala je dermatologinja Annie Chiu.

Antioksidansi su kemijski spojevi koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala, a uzrokuju stanično starenje. Iako ih možete pronaći u kozmetičkim proizvodima, oni se također prirodno nalaze u mnogim vrstama voća i povrća, pa je pravilna prehrana bogata antioksidansima učinkovit i prirodan način zaštite kože od starenja.

Vitamin C inače je jedan od najboljih antioksidansa za vašu kožu - poznat i kao askorbinska kiselina, djeluje kao kofaktor enzima koji su neophodni za sintezu kolagena.

6. Počnite drugačije tretirati akne

Akne su jedna od najčešćih kožnih bolesti, posebno kod tinejdžera. Ako ste u dvadesetima, s vremena na vrijeme još uvijek možete dobiti upale, ali to ne znači da biste se i dalje trebali boriti protiv akni na isti način kao i prije nekoliko godina. Naime, tako možete oštetiti kožu ako je tretirate preagresivno.

- U ovoj fazi životnog ciklusa vaše kože, uljne žlijezde počinju se smanjivati ​​- zbog toga proizvodi protiv akni koje ste prije koristili mogu izazvati crvenilo, perutanje i iritaciju - ističe Gross.

7. Uložite u proizvode s retinolom

Dvadesete su odlično vrijeme da počnete koristiti retinoide u svojoj rutinu njege kože jer učinkovito potiču proizvodnju kolagena.

- Retinoidi uče stanice koje stare, kako se ponašati kao da su mlade, zdrave stanice, a tako se potiče i proizvodnja novih stanica - kaže dermatolog Joel Schlessinger. Retinol nije samo izvrstan sastojak protiv starenja, već pomaže i u sprečavanju pojave akni.

Zapravo postoji puno preklapanja između proizvoda protiv akni i protiv starenja. Retinoidi pokrivaju oba problema, pa tako i pilinzi. Oni su pak izvrsni za ljude kojima je Retin-A previše iritirajuć.

8. Ne pretjerujte s kemikalijama

Iako je dobro započeti brigu o zdravlju kože još u mladosti kako biste spriječili bore i starenje, previše proizvoda može izazvati iritaciju i više štete nego koristi. Naime, dermatolozi primjećuju porast broja pacijenata u dvadesetim godinama s osjetljivom kožom zbog prekomjerne upotrebe kozmetičkih proizvoda.

Primijetili su i porast broja pacijenata s rozacejom i aknama u ranim dvadesetim godinama. Obično su oni toliko usredotočeni na prevenciju starenja da krenu pretjerivati s određenim proizvodima. Neki koriste proizvode koji su pregrubi ili preiritantni za njihovu kožu, poput upotrebe prejakog retinola ili previše pilinga, piše Insider.