Kako očistiti mrlju u boji duge na posudi od nehrđajućeg čelika

Iako neće imati nikakav učinak na hranu, mrlja u duginim bojama može biti naporna i ružna za vidjeti. Lonci i tave nam puno znače i uvijek se nadamo da će zauvijek ostati blistavi i sjajni kao novi, ali to obično nije moguće.

Ali što je s tom čudnom promjenom boje nehrđajućeg čelika zbog topline? Srećom, taj čudni film duge boje na vašem posuđu lako je popraviti.

Ako ste ikada naišli na ovaj neobičan, šareni film na svojim posudama od nehrđajućeg čelika, niste jedini. Naime, odgovor zašto se ova mrlja pojavljuje dolazi iz područja znanosti. Lonci od nehrđajućeg čelika često sadrže krom, čvrsti metal, koji ih štiti od hrđe ili korozije. Ako pomiješate kisik i krom dobit ćete dugine boje. To je u osnovi tanak zaštitni sloj koji mijenja boju u kombinaciji sa zrakom i visokom temperaturom. Ali ne brinite, ova promjena je u potpunosti sigurna za vaše zdravlje.

Kako ukloniti mrlje?

Iako ove mrlje ne mogu naškoditi ni vama ni posudama, mogu djelovati neugledno ako volite da vam sve izgleda besprijekorno čisto. No, i za to postoji rješenje, a to je - ocat! Ocat je prirodno sredstvo kojeg svi imaju u kuhinji i koristan je za čišćenje apsolutno svega.

Uzmite malo razrijeđenog bijelog octa i istrljajte ga po mrlji običnom spužvom. Nakon što ste preko mrlje temeljito prešli octom, samo ga isperite i osušite posudu. Kiselost octa će razbiti oksidirani sloj duginih boja te će vase posude od nehrđajućeg čelika ponovno izgledati blistavo srebrno, piše Taste of Home.