Tenisice za trčanje moraju biti baš za taj sport. Odabirom dobre tenisice možemo spriječiti ozljede, rekao je Darko Rogina. On radi u prodavaonici sportske opreme. Iskusan je trkač i u zadnjih nekoliko godina po uspjesima je u Hrvatskoj u vrhu traila, trčanja u planini. Bavio se i atletikom, pa je isprobao na stotine tenisica za trčanje na raznim podlogama.

- Osnovna podjela tenisica je na one za trčanje po uređenim stazama, kao što je asfalt, parkovi ili u Zagrebu nasip. Druga vrsta su trail tenisice, za neuređene staze i planine. Razlikuju se po tvrdoći i vrsti potplata. One za asfalt su mekše, bolje će ublažiti udarce pri trčanju. Potplat ima manje udubine nego na trail tenisicama, koje moraju imati jače izražene udubine, ripne, da bolje drže i ne skližu se po blatu i snijegu. Trail tenisice su i čvršće kako bi bile otpornije na kamenje i stijene - pojašnjava Darko (52).

Svake od tih tenisica mogu biti univerzalne ili nepromočive s membranom poput Gore-texa.

- Podjela je tenisica i po načinu trčanja, nagazu stopala. Neutralne su za one koji pravilno gaze. Za spušteno stopalo su stabilne, pronacijske. Oni koji su teži ili nepravilno gaze moraju pažljivo odabrati tenisice jer moraju biti čvršće i dobro amortizirati udarce pri trčanju - savjetuje Darko.

Dodaje da o tome kako netko gazi tenisicu ovisi i njen vijek trajanja.

Neće svima tenisice jednako dugo izdržati

- Optimalan vijek trajanja tenisica, kad imaju maksimalnu funkcionalnost, je od 500 do 800 kilometara. No to ovisi o terenu na kojem se trči, stilu trčanja i težini trkača. Neće jednako trajati tenisice u kojima se trči u uređenom parku i one u kojima je netko bio na Velebitu ili Biokovu. Onaj tko nepravilno gazi, a još je i teži, morat će češće mijenjati tenisice. Kad se tenisica iskrivi i potplat potroši, trebalo bi je promijeniti. Redovito mijenjanje može spriječiti ozljede - upozorava Darko.

Onaj tko trči pet kilometara tri puta na tjedan u godini će prijeći 780 kilometara. Svake bi godine trebao nove tenisice.

U prodavaonicama široke potrošnje ima tenisica poznatih marki za 300 kuna, no u takvima ne bi trebalo trčati, dobre su za šetnju. Poželjno je tenisice kupiti u prodavaonici u kojoj trgovci imaju iskustva s trčanjem.

- Za razliku od cipela, tenisice za trčanje moraju biti broj ili broj i pol veće nego stopalo kako ne bi nabijale prste pri trčanju. Treba probati barem dva-tri para sličnih tenisica da se vidi koji model bolje odgovara nogama i u njima prohodati po prodavaonici kako biste se uvjerili da su ok - rekao je Darko.

Dodao je da su posebna kategorija tenisice za utrke, a početnicima svjetuje da takve ne kupuju jer su tanke i lagane. Tenisice stoje od 700 kuna, ako nisu na sniženju, a ima ih i za 1300.

Mogu se prati i u perilici

- Tenisice se mogu prati u perilici, na programu za osjetljivo rublje, na temperaturi od 30 stupnjeva. Nakon pranja, ili kad se smoče od kiše, treba ih raširiti i sušiti na zraku ili sobnoj temperaturi - kaže ovaj iskusni trkač, koji je potrošio na desetke pari tenisica.

Za trčanje su vrlo važne i čarape. Poželjno je da su trkačke. Moraju biti od modernih sintetskih materijala, nikako pamučne. Loša čarapa će se nabirati pri trčanju, pa se mogu dobiti žuljevi, a može ih napraviti i izraženiji šav na čarapi.

Tenisice za planinu se manje kližu

I naša gorska služba spašavanja uvijek upozorava na obuću jer tenisice za urbanu sredinu nisu dobre za hodanje ili trčanje po blatnjavom brdovitom terenu. U njima se kliže, a trail tenisice ili druga primjerena obuća mogu spriječiti proklizavanje i moguće ozljede.

Motivacije za trening

Za trčanje postoje i različite aplikacije koje prate broj prijeđenih kilometara. Ima ih besplatnih, ali i onih koje se plaćaju. Oko 200 kuna košta igra koja može motivirati početnika. Na primjer, netko trči u svom mjestu, a u aplikaciji “osvaja Ande”. Trkaču stižu fotke iz mjesta kroz koje “prolazi”, a na kraju dobije i pravu medalju.