Obavijesti

Lifestyle

akne, ožiljci, dehidracija

Kako odabrati pravi tretman za mušku kožu?

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 3 min
Kako odabrati pravi tretman za mušku kožu?
2
Foto: Mens choice no.1

Muška koža ima drugačiju strukturu i potrebe od ženske: često je deblja, sklonija pojačanom lučenju sebuma, a svakodnevno brijanje može narušiti zaštitnu barijeru i uzrokovati iritacije

Admiral

Zato odabir tretmana treba krenuti od konkretnog problema, a ne od trenda. Ako vas muče akne, ožiljci, dehidracija, podočnjaci, hrapavost ili umoran ten, cilj je razumjeti uzrok i potom birati njegu lica koja ga sustavno rješava.

Krenite od stvarnog problema

Korak broj jedan je jasno definirati što vas točno smeta:

  • akne i miteseri, proširene pore ili sjajna t-zona
  • zatezanje, ljuskanje i sivilo kože
  • crvenilo, peckanje i urasle dlačice nakon brijanja
  • podočnjaci, natečenost i umoran izgled
  • ožiljci i neravna tekstura

Za svaki od ovih izazova postoji ciljano rješenje. Primjerice, za akne je korisno dubinsko čišćenje i kontrola sebuma, dok je za osjetljivu kožu prioritet obnova barijere i smanjenje reaktivnosti. Kod uraslih dlačica pomaže nježan kemijski piling koji oslobađa folikul i smanjuje upalu.

Prepoznajte svoj tip kože

Točan odabir tretmana i proizvoda ovisi o tipu kože, a on nije isto što i trenutni problem.

  • Suha koža: osjećaj zatezanja, gruba površina, sitne linije. Potreban je blagi gel ili mlijeko za čišćenje, serum s hijaluronskom kiselinom i bogatija, hidratantna krema s ceramidima.
  • Masna koža: pojačan sjaj, učestali miteseri. Prednost imaju tretmani s salicilnom kiselinom, glinom i niacinamidom, uz lagane kreme koje ne začepljuju pore.
  • Mješovita koža: suhi obrazi i masna t-zona. Birajte balansirane protokole: ciljano pročišćavanje t-zone i hidratacija obraza.
  • Osjetljiva koža: sklonost crvenilu i peckanju, osobito nakon brijanja. Fokus je na umirivanju, minimalizmu u formulama i izbjegavanju mirisa te alkohola.

Ako niste sigurni u tip kože, profesionalna dijagnostika lica štedi vrijeme i novac jer uklanja nagađanja.

Uskladite tretman sa stilom života

Način života snažno utječe na kožu, pa tretman treba odgovarati vašem ritmu.

  • Poslovni tempo i česta putovanja: prioritet su uredan, profesionalan izgled, minimalno crvenilo i brzi, vidljivi rezultati. Pristaju tretmani s trenutnim „glow“ efektom, poput hydra facial, mezoterapijom i drugim aparativnim tretmanima, i urednim brijanjem bez iritacije.
  • Rad pred ekranom i stres: klimatizirani prostori i nedostatak sna pojačavaju dehidraciju i umor. Naglasak je na hidrataciji, zaštiti barijere i njezi područja oko očiju.
  • Sport i znojenje: povećano začepljenje pora i trenje. Dobro reagira na redovito čišćenje, lagane formule i povremeni profesionalni piling koji sprečava nakupljanje nečistoća.

Definirajte cilj i prioritet

Precizno odredite što želite postići: glađu teksturu, manje akni, smanjene podočnjake, uredno lice nakon brijanja ili njegovane ruke i stopala. Zatim uskladite očekivanja s vremenom i budžetom. Za održavanje rezultata kućna rutina je presudna: nježno čišćenje, ciljano nanesen serum te hidratantna krema ujutro i navečer, a danju obavezno zaštitni faktor.

Profesionalna podrška čini razliku

Personalizirani pristup i pravilna kombinacija metoda daju sigurnije i brže rezultate od nasumičnog biranja proizvoda. U specijaliziranom muškom salonu kao što je Men's Choice No.1 u Zagrebu provodi se detaljna procjena kože i životnih navika, pa se izrađuje plan koji može uključivati dubinsko čišćenje lica, umirujuće protokole nakon brijanja, ciljane kemijske pilinge za akne i ožiljke, anti-age tretmane, opuštajuće masaže, kao i depilaciju te manikuru i pedikuru. Korištenje formula prilagođenih muškoj koži smanjuje rizik od iritacije i ubrzava oporavak.

Foto: Mens choice no.1

Primjeri odabira tretmana prema problemu

  • Iritacija i urasle dlačice nakon brijanja: nježno enzimsko čišćenje, umirujuća maska s pantenolom i niacinamidom te lokalni kemijski piling niske koncentracije koji oslobađa folikul. Kod kuće koristite kvalitetan gel ili pjenu za brijanje, čistu oštricu i losion bez alkohola.
  • Masna koža i akne: profesionalno čišćenje pora, salicilni ili kombinirani kemijski piling u ciklusima, uz lagani fluid i redovito, ali nenapadno čišćenje. Ne preskačite hidrataciju; lagana krema smanjuje kompenzatorno lučenje sebuma.
  • Umorna koža i podočnjaci: protokoli s limfnom drenažom lica, hladnim maskama i hidratacijom područja oko očiju. U rutinu uključite serum s peptidima ili kofeinom i dosljednu higijenu sna.
  • Ožiljci i neravna tekstura: serija blagih do srednjih kemijskih pilinga ili mikrodermoabrazija, uz striktno korištenje zaštitnog faktora tijekom dana i hranjive kreme navečer.

Za ruke i stopala, pogotovo kod poslovnih susreta i sporta, korisni su muška manikura i pedikura: skraćivanje i oblikovanje noktiju, tretman kožice i zaglađivanje zadebljale kože pružaju čist, uredan dojam.

Kako izgleda učinkovita rutina kod kuće

  • Jutro: nježno čišćenje, serum prema cilju (npr. niacinamid za pore, hijaluron za hidrataciju), hidratantna krema i zaštitni faktor.
  • Večer: temeljito čišćenje, povremeni piling (2–3 puta tjedno, ovisno o tipu kože), ciljani serum i hranjiva krema.
  • Brijanje: pripremite kožu toplom vodom, nanesite mazivu pjenu ili gel, koristite kratke poteze bez pritiska i završite umirujućim balzamom. Ako je koža osjetljiva, brijte se nakon tuširanja kada su dlačice mekše.

Dosljednost je važnija od savršenstva: bolje je jednostavno, ali stalno održavanje nego povremeni napadi intenzivne njege.

Kada očekivati rezultate?

Nakon jednog profesionalnog tretmana koža može izgledati svježije i urednije, dok su za ciljeve poput smanjenja akni ili ublažavanja ožiljaka obično potrebni ciklusi od nekoliko dolazaka u razmaku od dva do četiri tjedna, uz pravilnu kućnu njegu. Kod osjetljive kože poboljšanja se vide kroz smirenje crvenila lica i manju reaktivnost, osobito ako se uporno izbjegavaju iritansi i ako je rutina jednostavna i dosljedna.

Men's Choice No.1, smješten u zagrebačkoj Malešnici na adresi Ante Topić Mimare 11A, nudi upravo takav sustavan, diskretan i stručno vođen pristup koji omogućuje da muška koža ostane čista, uravnotežena i uredna u svim životnim situacijama.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO 'Imam toliko velike grudi da me svi mrze. Nisu umjetne!'
ŽELI IH SMANJITI

FOTO 'Imam toliko velike grudi da me svi mrze. Nisu umjetne!'

Nisam ja kriva što sam naslijedila velike grudi. Ljudi mi ponekad znaju pisati ružne komentare poput: 'Sve što imaš su grudi', zbog čega se osjećam kao da sam samo to, žena s velikim grudima, požalila se Louisa
Nije do vas, zvijezde su krive... Najljeniji horoskopski znakovi
SVE IM JE TEŠKO

Nije do vas, zvijezde su krive... Najljeniji horoskopski znakovi

Bikovi imaju ukusa za fine stvari u životu, a to uključuje i odmaranje na kauču kad god im se za to ukaže prilika. Lavovi uživaju kad su u centru pažnje, ali ne i u napornom radu, a Ribe žive u oblacima
Evo koji horoskopski znak se ljubi najbolje, a koji najgore
NA KOJEM STE MJESTU?

Evo koji horoskopski znak se ljubi najbolje, a koji najgore

Dobar poljubac može zapaliti iskru ljubavi i potaknuti provalu strasti, dok loš može ugasiti neku ljubavnu priču prije nego je i počela... Astrolozi su analizirali kako se ljube svi znakovi horoskopa, a kakva su vaša iskustva?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026