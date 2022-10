Kako održati romansu nakon dvoje djece: 'Još uvijek sam intimna s mužem svaki dan'

Majka dvoje djece iz Colorada, AnnaLee Ford (31), ne želi da se ona i muž počnu osjećati kao cimeri i zato ga ljubi svaki dan deset sekundi kad se pozdravljaju, na dolasku i odlasku. Podijelila je tajne sretne trajne veze.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ona i suprug Ethan (40) slijede neka pravila kako bi romantiku održali 'na životu' u svom braku. Između ostalog, par ne koristi mobitele navečer, i svaki dan su intimni.

Roditelji su dvoje male djece i primijetili su da su im se životi 'potpuno promijenili' nakon što su dobili prvo dijete. Imali su puno manje slobodnog vremena koje su provodili zajedno i otkrili su da su zbog umora, posla i stresa postali sve manje romantični.

Napravili su popis načina na koji žele održati intimnost u vezi, i vjeruju da je to dobro djelovalo. Par je objasnio da ne samo da se njihov odnos poboljšao u spavaćoj sobi, već je i svaki aspekt postao bolji - i sretniji su - manje se svađaju, ljubazniji su i skladniji.

- Ludo je koliko se stvari mijenjaju nakon što dobijete djecu, to nas je pogodilo više nego što smo očekivali. Nitko zapravo ne želi razmišljati o seksu ako se nisi tuširao tri dana, a grudi ti cure i veličine su Jupitera. Teško je biti intiman - priča mama.

Stoga su ona i suprug odlučili vezu učiniti prioritetom jer bez toga će im se sve ostalo 'raspasti'.

AnnaLee je otkrila da im je prva i najvažnija stvar intimnost - svaki dan.

Foto: Profimedia.hr

- To ne znači nužno seks, ali kad god imamo vremena, pristajemo na 'pravilo od jedne minute'. Kad god smo nasamo, moramo odvojiti minutu i dati si priliku, bez obzira na to koliko smo umorni. Devet od 10 puta to nas odvede do seksa, ali ono što želimo je osigurati da odmah ne kažemo 'ne' bez da smo si dali priliku, samo zbog umora ili stresa - istaknula je.

Njihovo pravilo je i da nema elektronike nakon što njihova djeca, Elliott (3) i Collins (1) odu u krevet.

- To može biti teško pravilo, jer ponekad samo želimo ležati ispred TV-a, ali ako jedno od nas želi ostati bez elektronike, mora to učiniti i ono drugo. Sjedimo zajedno, čitamo knjige, razgovaramo i blizu smo jedno drugog. I lijepo je ne biti zalijepljen za svoj telefon - kaže Ford.

Također, kažu da se moraju poljubiti svaki put kada se pozdravljaju, a to je, kaže, zato što život može biti naporan i stresan, ali ova sićušna stvar im omogućuje trenutak da budu bliski.

- Posebno ako jedno od nas drži bebu, žurimo se pozdraviti. Prisiljavamo se da usporimo tih nekoliko sekundi. Nakon pet sekundi počinjemo primjećivati ​​kako se opuštamo i približavamo. Onda se možemo vratiti svojim ludim danima - ističe ona.

Iako bi njihov popis pravila mogao zvučati pretjeran ili težak za provedbu, AnnaLee je rekla da što više to radite, to je prirodniji osjećaj.

Foto: Profimedia.hr

No njihovi pratitelji na društvenim mrežama šokirani su kako roditelji dvoje mališana mogu tako često biti intimni i romantični.

- Nemamo seks svaki put, ali pokušavamo si dati priliku. Seks je kao da ponekad u početku ne želiš ići u teretanu, ali odeš i odradiš trening, a onda se nakon toga osjećaš super - kaže mama, dodajući kako se osjeća sretnom što ima dvoje djece sa svojim mužem i još uvijek je ludo zaljubljena i jako ju privlači.

Ali kada imate djecu i život postane ludo užurban, povezanost je jedina stvar koju možete kontrolirati, objašnjava AnnaLee.

- Život zna biti vrlo naporan, ne samo s dvoje malenih, već i s tri psa, kupnjom i prodajom kuća, selidbom, a onda na sve to dodajte karijeru. Sa životom, i naravno sa svim stvarno zabavnim i sretnim trenucima, za suprugu i mene je jako važno da se odmaknemo i stvarno usredotočimo na nas i naš odnos te međusobno poštovanje i ljubav. Veliki dio našeg uspjeha je svakodnevna intimnost poput ranojutarnjeg maženja u krevetu, zagrljaja, malih dodira i poljubaca tijekom dana, i naravno, seksa - kaže Ethan.

Ali uspjeh je također pronaći ili odvojiti vrijeme za kvalitetno provođenje zajedničkog vremena, poput isključivanja TV-a i jednostavnog zajedničkog slušanja glazbe.

- Prije djece, veza je bila više vezana uz velike, romantične geste. Sad kad nam je život pun beba i kaosa, promijenili smo put do ljubavi i sreće i pronalazimo ga u malim trenucima. Sve je u malim pobjedama nakon što dobijete djecu. Ovakav način razmišljanja je napravio veliku razliku u našoj sreći i kvaliteti odnosa - dodaje suprug ističući kako se svakodnevno fokusiraju i daju prioritet međusobnom povezivanju, što ne samo da ih podsjeća koliko su još zaljubljeni jedno u drugo, već ima i pozitivan učinak na njihovo roditeljstvo, na odnos s djecom, na karijeru i sve druge aspekte života.

Foto: Profimedia.hr

Najbolji savjeti AnnaLee i Ethana za očuvanje intimnosti:

Ovo je stvarno jednostavno, a pomaže da se ponovno usredotočite na ono na čemu ste zajedno radili, prenosi Daily Mail.

Najčitaniji članci