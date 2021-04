Vjerovali ili ne, postoje pravi i pogrešni načini kako se brinuti za mirisne svijeće. Iako možda zvuči neobično to da svijećama treba pažnje, zaista postoji nekoliko koraka koje biste trebali poduzeti ako želite očuvati svijeće i produljiti njihov vijek trajanja.

Kako brinuti za svoje svijeće?

1. Provjerite gori li vaša svijeća ravnomjerno kad je prvi put upalite

Kad prvi put upalite svijeću, pustite da neko vrijeme gori kako bi se cijela površina svijeće istopila prije nego što je ugasite. Ako to ne učinite, svijeća će dobiti čvrsti rub voska koji se nikad neće otopiti. A ako želite da sav vosak u svijeći izgori, važno je pustiti je da ravnomjerno izgori prije nego što je ugasite. Scott Dean Brown, vlasnik tvrtke SDB Candle Co., kaže da bi ovaj postupak trebao trajati najmanje jedan sat - zato nemojte paliti novu svijeću ako nemate vremena.

2. Održavajte svijeću čistom

Nakon što nekoliko puta upotrijebite svijeću, primijetiti ćete da su se čađa i ostali ostaci počeli nakupljati unutar spremnika. To odmah očistite.

- Krhotine koje strše iznad voska mogu se zapaliti plamenom svijeće, što će proizvesti višestruki plamen u svijeći - kaže Kathy LaVanier, izvršna direktorica tvrtke Renegade Candles. To može dovesti do pregrijavanja svijeće, stvaranja bljeska ili toga da će cijela površina svijeće početi svijetliti. Obavezno koristite pincetu (ili nešto slično) kako biste uklonili višak voska s fitilja vaše svijeće. Suhim ručnikom obrišite čađu, otiske prstiju i druge estetske smetnje (pazite da ipak ne koristite mokri ručnik jer voda može poremetiti gorenje svijeće).

3. Podrežite fitilj svijeće

Ako želite čisto, ravnomjerno izgaranje, fitilj svijeće treba biti odgovarajuće duljine. Prije nego što upalite svijeću, dvaput provjerite duljinu svog fitilja. Ako je dulji od preporučenih 0,6 cm, podrežite ga škarama i zatim ponovo upalite. No, nemojte ga ni previše skratiti. Prekratak fitilj može se izgubiti u moru rastopljenog voska i svijeća se više neće moći upaliti.

4. Smanjite nered prilikom gašenja svijeće

Kad dođe vrijeme za gašenje svijeće, učinite to pažljivo. Ako je svijeća bila u teglici, možete ju ugasiti tako što ćete vratiti poklopac na staklenku.

- Puhanje svijeće djeluje, ali treba biti pažljiv. Budite nježni i koristite samo malu količinu zraka - kaže LaVanier. Ako pušete prejako, vosak će prskati posvuda i stvorit ćete nered. Svijeću možete ugasiti i potapanjem fitilja u otopljeni vosak. LaVanier kaže da to možete učiniti pomoću posebnog alata za svijeće nazvanog potopljivač fitilja. Pomoću tog alata utisnite fitilj u vosak, a zatim ga poravnajte prije nego što se osuši.

5. Bacite svijeću dok u njoj još ima voska

Trebali biste prestati koristiti svijeću prije nego što ona potpuno ostane bez voska. Naime, ako pustite da vam svijeća izgori do kraja, mogla bi pregrijati posudu - što bi moglo stvoriti problem, nered ili oboje. Većina stručnjaka za svijeće preporučuje da svijeću bacite dok je u njoj još 1,5 cm voska. Imajte na umu da vosak uvijek možete očistiti i spremnik ponovno upotrijebiti. LaVanier preporučuje da zagrijete času u kojoj je vosak da on ispari ili stavite svijeću u zamrzivač. Tako ćete smanjiti količinu voska i lakše ćete ga izvući.

- Omogućite svojim posudama još jedan život i ponovno ih upotrijebite u neke druge svrhe. Mogu poslužiti kao vaza za cvijeće, posuda za orhideje, držač za ili držač četkica za šminku - kaže Brown.

6. Spremite svijeće na hladno i tamno mjesto

Nažalost, rok trajanja vaše svijeće može s vremenom isteći. Iako je malo vjerojatno da će se pokvariti isto kao i hrana, one mogu izgubiti miris, boju ili se na neki drugi način pokvariti. Mijenjanje temperature može ubrzati proces starenja - kao i svjetlost. Stoga pronađite hladno i tamno mjesto za čuvanje svijeća između sezona (Brown preporučuje da svijeće čuvate na sobnoj temperaturi): I kad god je to moguće, pokušajte upaliti svijeće u roku od 12 do 16 mjeseci od kupnje, piše Real Simple.