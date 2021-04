Većina roditelja zna da djeca ne vole jesti povrće. No, jedan samohrani otac je smislio sjajan, kreativan način kako povrće učiniti privlačnijim za svoju djevojčicu. Michael Weeks iz Salisburyja u Engleskoj radi predivne kreacije od zdrave hrane kako bi potaknuo svoju četverogodišnju kćer da jede povrće, a jedna od njegovih najdražih kreacija mu je hrana dekorirana u stilu crtića Frozen. Otkada Michael primjenjuje ovu metodu, njegova kćer s osmijehom pojede svo povrće.

Michaelove kreacije uključuju likove iz crtića Peppa Pig, Olafa iz Frozena, pa čak i McDonald’sov 'happy meal' koji je zapravo kamuflaža hamburgera i krumpirića u voće. Otkako je obroke za svoju kćer počeo raditi inovativnijima, Michael je primijetio kako se zainteresiranost za njegove dekoracije proširila, pa sada razmišlja i tome da svoje ideje prenese u knjigu.

- Prije nekoliko godina sam postao samohrani roditelj i s vremenom sam upao u neku rutinu. Najčešće sam spravljao pomfrit i nuggetse od piletine. No, jedne noći mi je zazvonilo u ušima kada me kćer pitala da joj složim nuggetse. Shvatio sam da mi je to previše prešlo u naviku i morao sam to promijeniti. Odatle ideja za zdravu verziju McDonald'sa. To je bilo prvo što sam dekorirao - kaže Michael.

Nakon toga su mu se ideje počele nizati i krenuo je intenzivnije razmišljati o drugim zabavnim stvarima koje bi mogao raditi s hranom.

- Dosta ljudi mi je reklo: 'Trebaš napisati knjigu'. Iako mislim da za to treba puno više, to je definitivno nešto što me zanima u budućnosti - rekao je Michael.

Njegove dekoracije privukle su pažnju brojnih roditelja, a pogotovo dekoracija s purećim dinosaurima te erupcijom vulkana od graha i pirea.

- Život samohranog roditelja nije lagan. Neke svoje aktivnosti jednostavno više nisam mogao raditi jer sam morao biti kod kuće i čuvati kćer, a kuhanje mi je oduvijek bila strast. Tako mi je cilj bio natjerati Sylviju da jede što raznovrsnije, a ujedno sam time uspio pronaći nešto što mi je zaokupilo misli - zaključio je tata, piše Metro.