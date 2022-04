Kako osvojiti srce alfa žene? One jesu dominantne, ali su i sjajne ljubavne partnerice

Čak 11 je sigurnih načina da osvojite srce alfa žene. Ako već neko vrijeme aktivno izlazite, vjerojatno ste iskusili neke općenite tipove ženskih osobnosti - onu štrebericu, 'bezobraznicu', ljutitu 'emo' djevojku i alfa ženu. Alfa žena je poznata kao šefica, dominantna, hladna i prijeteća. Dakle, neki se ne žele ni truditi. Ako vas je alfa žena uplašila, niste sami. Vjerovali ili ne, postoje različite razine alfa.

Dakle, šanse za kontakt s jednom su vrlo visoke. Može se činiti da je teško dokučiti jednu takvu ženu i prodrijeti kroz nju kada se čini da ima tvrdu vanjsku ljusku. Ali, ako joj niste dali priliku, propuštate je. Ova žena je obično uspješna, iznimno neovisna i inteligentna. Ali, ona je i zastrašujuća.

Alfa žene su sjajne partnerice. One su uspješne, odane, strastvene, znaju što žele, ne šale se kada je riječ o ozbiljnim stvarima i žele da im odnosi budu najbolji - baš kao što su i one same.

Evo 11 sigurnih načina da osvojite srce alfa žene:

1. Donosite odluke

Bilo da se radi o planiranju večere ili odabiru filma, svakako vodite. Možda ćete steći dojam da alfa to želi, ali, zapravo, ona voli muškarca koji preuzima kontrolu. Nikad ne pleši oko ideje što će joj se svidjeti.

2. Budite kreativni

Alfa ženka se hrani kreativnošću - živi za svoju žeđ za znatiželjom. Bilo da je to način na koji ju darujete ili večerate, učinite to na drugačiji način. Ne morate slijediti pravila ili ići redom. Alfa žena ne voli ništa obično, jer je sama daleko od toga.

3. Budite svoji

Alfa žena može nanjušiti čak i malu količinu oklijevanja. Nemojte se vraćati na ono što kažete samo zato što ona ima problem s tim. U redu je ne slagati se - čak i ako je ona protiv vas zbog toga. Alfa voli nekoga tko osporava njezino mišljenje. Ako završite u velikoj svađi, uvijek postoji pomirbeni seks.

4. Budite divlji u krevetu

Postavite pravila u krevetu. Alfa žene prirodno su dominantne u svom držanju, ali ništa nije više uzbuđujuće od toga da se pravila mijenjaju iza zatvorenih vrata - ona je tu sva vaša.

5. Budite strpljivi

Ona je daleko od strpljenja - kad je nešto potrese - spremna je eksplodirati. S ovim se teško nositi. Nitko ne želi biti s nekim tko je agresivan i lako se naljuti. Ali, kada imate posla s osobom punog karaktera i autoritativne prirode, jednostavno morate zaprljati ruke. Nitko nije savršen. Kada želi nekoga postaviti na njegovo ili njezino mjesto - dajte joj prostora da smiri svoje živce. I nikad joj nemojte reći da se smiri.

6. Imajte ciljeve

Ne morate nužno biti na vrhuncu svoje karijere, ali težite nečemu većem - ako već niste. Imati nekoga tko stalno želi biti bolji je najzgodnija stvar za alfa ženku. Ona je žena s ambicijom. I od svog muškarca očekuje da bude strastven u svom poslu i ciljevima u životu.

7. Budite spremni na izazov

Njezina su očekivanja velika. Ovo može biti komplicirano, jer čak i ako dajete sve od sebe, to joj se možda neće činiti tako, ali nauči je kako upravljati svojim očekivanjima. Ona je sanjar - ovako je vraćate na zemlju, prenosi YourTango.

8. Izrazite se

Alfa ženka djeluje kao neemotivna, ali to je uglavnom u početnim fazama. Možda ne mislite da je ispravno izražavati se ako vam ona odmah ne uzvrati. Ali što vam više vjeruje i otvara svoje srce, više će se pojačavati i njezini osjećaji prema vama.

9. Progutajte svoj ponos

Ako joj možeš pokazati da možeš progutati svoj ponos, naučit ćeš i nju da učini isto.

10. Naučite je nečemu

Ne mora nužno biti iznimno zanimljivo – činjenica da imate drugačiji hobi može biti iznimno privlačna. Voli učiti nove stvari.

11. Stvorite tim iz snova

Ako uspijete postići bodove od 1 do 10, bit ćete spremni zauzeti svijet s njom. Ona će biti tu s vama - bit će vaša stijena dok se zajedno penjete na vrh.

