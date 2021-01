Ovan (21. ožujka - 19. travnja)

Ovnovi su uvijek optimistični, impulzivni te su potpuno uvjereni da mogu podnijeti gotovo sve. Naravno, to se odnosi i na hladno vrijeme. Nikad nisu spremni za pad temperature, a uvijek misle da mogu podnijeti sve što im vrijeme donese. Iako čuju da se sprema nevrijeme, oni ne ponesu kišobran ili se prelagano odijenu. No, čak i ako se smrzavaju, previše su ponosni da bi to priznali.

Bik (20. travnja - 20. svibnja)

Bikovi jednostavno obožavaju trošiti novac na stvari za koje se nadaju da će im s vremenom trebati, a njihovi su ormari puni luksuznih kaputa koji će ih ugrijati i u najhladnijim danima i okolnostima. Uz to, uvijek imaju tople i slatke čizmice te najdeblje džempere koji postoje. Sve u svemu, potpuno su pripremljeni za snježne i hladne dane tijekom cijele godine.

Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja)

Blizanci zaista ne vole hladnoću, ali to ne znači da se neće suočiti s njom kako bi izašli iz kuće. Oni jednostavno žude za socijalnom interakcijom, zabavom i druženjima, pa će se odvažiti i izaći iz kuće u bilo kojim okolnostima, kako bi došli do svojih prijatelja. Nije im važno koliko je to teško. Ništa ih ne može udaljiti od ljudi koje vole.

Rak (21. lipnja - 22. srpnja)

Emotivni Rakovi osjećaju snažnu povezanost s vremenom. Vrijeme jako utječe na njihove emocije i raspoloženje i više vole da im je zrak osvježavajuće hladan nego jako vruć te da se znoje. Tijekom najhladnijeg doba godine Rakovi se mogu potpuno opustiti jer je ono što ne vole vrućina. Ovo im vrijeme omogućuje da budu opušteni, mirni i potpuno odmorni.

Lav (23. srpnja - 22. kolovoza)

Kada su Lavovi okruženi ljudima koji cijene njihovo društvo, ne primjećuju ništa drugo. To im je u tim trenucima najvažnije. Oni doista uživaju u pažnji drugih ljudi i iskrenom prijateljstvu, pa ako su pravi ljudi u njihovoj blizini neće niti primijetiti da se smrzavaju. Nastavit će druženje ako je okolina zabavna. Oni najčešće nisu dobro pripremljeni za hladno vrijeme, ali ih to ne smeta.

Djevica (23. kolovoza - 22. rujna)

Djevice su praktične, mudre i jako proračunate pa uvijek znaju da je tijekom hladnog vremena uvijek pametno nositi puno slojeva odjeće. Zato na sebe stave nekoliko slojeva tople robe tako da mogu biti vani koliko treba, ali čim ulaze u zagrijani prostor bacaju sve sa sebe jer im je vruće. Malo su komplicirani, jer njima je - ili vruće ili hladno. No, metoda im je dobra pa se nikad ne prehlade.

Vaga (23. rujna - 22. listopada)

Vage znaju važnost dijeljenja, a budući da su nesebične, brižne i drage, uvijek imaju sa sobom i dodatan komad odjeće. Oni više vole pomagati drugima pa će rado podijeliti i topli komad robe koji su ponijeli za sebe. Tako, većinu vremena, Vaga uvijek u torbi ima dodatnu kapu, rukavice, šal i kišobran, a drži ih, za svaki slučaj. Kada ih podijeli s drugima, jako je ponosna na sebe.

Škorpion (23. listopada - 21. studenog)

Dok se svi ostali tresu i žale se na hladnoću, Škorpioni su presretni kad osjete hladnije vrijeme. Za njih je to simbol da se približava zima i blagdani, ali im i godi svježi, hladni zrak. Tada se osjećaju relaksirano i ništa ih ne smeta. Osim toga, nikako ne mogu razumjeti zašto svi ostali ne vole nositi udobnu i toplu odjeću i sjediti pored radijatora. No, ne smeta ih niti ako se nisu toplije odjenuli.

Strijelac (22. studenoga - 21. prosinca)

Aktivni Strijelci su uvijek u pokretu. Puno im je draže biti vani nego ostati cijelu zimu unutra, a budući da nikad ne miruju, hladnoća na njih ne utječe jako. Umjesto da se odjenu za hladnije vrijeme, oni za to ne mare. Odjenu udobnu odjeću koja im omogućuje da uživaju u svojim aktivnostima, a hladnoća će, smatraju, jednostavno nestati.

Jarac (22. prosinca - 19. siječnja)

Snalažljivi Jarci uvijek se oblače prikladno vremenu. 'Zabundaju' se svaki put kad izađu iz kuće. Oni gotovo nikad ne biraju odjeću, a da prethodno ne provjere kakva je prognoza. Moraju uvijek biti spremni. Kada vide prognozu, odjenu se prema njoj. Ako će biti hladno, znaju to i prije vremena. Spremni su za bilo koju priliku.

Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače)

Vodenjaci su obično tvrdoglavi i pomalo nepredvidljivi, a u slučaju da se nađu nespremni za hladno vrijeme, neće htjeti to priznati. Čak i ako se potpuno smrzavaju, pretvarat će se da su dobro, unatoč drhtavici. Ponose se time što se mogu nositi s bilo kojom situacijom, pa će se jednostavno morati nositi s hladnoćom.

Ribe (19. veljače - 20. ožujka)

Što se tiče hladnog vremena, Ribe bi radije cijeli dan provele u krevetu nego da se moraju suočiti s vanjskim svijetom. Ne vole hladnoću i radije bi sve odgodili tako da što duže ostanu na toplom i da budu ušuškani. Naravno, na kraju će ustati i otići na posao i u školu, ali čim se vrate kući, skočit će pod pokrivač.