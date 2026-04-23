Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
OPASNI OSTACI

Kako 'pomesti' svemir? Otpad u orbiti postaje sve veći problem

Piše Horizon,
Čitanje članka: 3 min
Kako 'pomesti' svemir? Otpad u orbiti postaje sve veći problem
Foto: NASA

Istraživači traže nove načine za rješavanje sve većeg problema svemirskog otpada. Potencijalna su rješenja vrlo raznovrsna, od recikliranja starih satelita u svemiru do pretvaranja dijelova raketa u gorivo i rušenja otpada u Zemljinu atmosferu

Već desetljećima u orbiti ostavljamo satelite koji se više ne koriste i dijelove raketa-nosača. Tako nastaje svemirski otpad, koji predstavlja sve veću prijetnju satelitima i svemirskim letjelicama bez kojih više ne možemo zamisliti svakodnevicu. Međutim, neki znanstvenici smatraju da dio tog otpada potencijalno ima veliku vrijednost.

POGLEDAJ VIDEO: VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam fotke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi

Pokretanje videa...

VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam fotke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi 01:48
VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam fotke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi | Video: 24sata Video

Prema podacima Europske svemirske agencije u Zemljinoj orbiti nalazi se više od 2700 neaktivnih satelita, oko 54 tisuće objekata većih od loptice za golf i nekih 140 milijuna objekata većih od 1 cm.

Predlagana su mnoga rješenja, od donošenja novih propisa čija bi svrha bila ograničavanje otpada do smišljanja tehnologija za njegovo uklanjanje. Međutim, dvije istraživačke inicijative koje financira EU u okviru Europskog vijeća za inovacije (EIC) imaju drugačiji pristup.

EIC podupire visokorizična istraživanja i pomaže znanstvenicima da testiraju radikalna nova rješenja, uključujući rastavljanje i recikliranje starih satelita u svemiru i rušenje manjih fragmenata u Zemljinu atmosferu, gdje će potpuno izgorjeti.

ŠOKANTNE TEORIJE Je li svemir nastao iz 'velikog odskoka', a ne praska? Evo što o teoriji kaže naš znanstvenik
Je li svemir nastao iz 'velikog odskoka', a ne praska? Evo što o teoriji kaže naš znanstvenik

Iskorištavanje neaktivnih satelita 

Nekoliko poduzeća i sveučilišta iz Ujedinjene Kraljevine, Španjolske, Estonije i Švedske zajedno istražuje mogu li se stari sateliti rastaviti i ponovno iskoristiti bez spuštanja na Zemlju. DEXTER, njihov projekt, pokrenut je 2025., a vodi ga Leonard Felicetti, profesor svemirskog inženjerstva na britanskom sveučilištu Cranfield.

- Problem je očit: jednostavno neprestano lansiramo previše toga. Pokušat ćemo ponovno iskoristiti materijal koji je već ondje - rekao je Felicetti.

Sateliti su izrađeni od vrijednih materijala kao što je aluminij. Iako neki sateliti nakon nekog vremena padnu i izgore u atmosferi, drugi mogu ostati u orbiti desetke ili čak stotine godina. Cilj je iskoristiti njihove sastavne materijale prije nego što postanu dugotrajna opasnost.

Tim koji radi na projektu DEXTER bavi se s dva pitanja: kako na siguran način rastavljati satelite u orbiti i kako iskoristiti te materijale.

Jedna je od mogućnosti od tako dobivenih metala graditi nove objekte u svemiru, npr. krute metalne rešetke koje će biti dio satelita. Još je ambicioznija ideja taj materijal pretvoriti u gorivo.

Prvi korak u tim procesima bio bi uhvatiti i rastaviti stare satelite. Istraživači stoga razvijaju alate poput robotske ruke koja može hvatati otpad i lasera koji može rezati metal u uvjetima sličnima onima u svemiru. Ispitivanja u laboratorijskim uvjetima već su počela.

Pretvaranje otpadnog metala u gorivo je kompliciranije. Projektni partner Magdrive u Ujedinjenoj Kraljevini istražuje može li se aluminij pretvoriti u plazmu za ionski potisnik, motor koji svemirske letjelice pogoni ubrzavanjem iona.

- Nije riječ o klasičnom kemijskom gorivu. Ovo bi moglo biti novo rješenje za pomicanje satelita pogonskim medijem dobivenim iz materijala koji su već u orbiti - rekao je Felicetti.

Još se traži način za skladištenje i distribuciju takvoga goriva. Jedna od mogućnosti je izgradnja svemirskih skladišta za opskrbu gorivom, gdje bi svemirske letjelice pristajale i popunjavale zalihe.

Trenutačno se radi na dokazivanju koncepta, a tim se nada da će u sljedećih nekoliko godina u orbiti demonstrirati ključne tehnologije.

Rušenje otpada u atmosferu

Dok neki znanstvenici proučavaju kako pretvoriti otpad u nešto korisno, drugi razmatraju kako ga potpuno ukloniti. Fokus je na najsitnijim dijelovima jer se njih najteže prati i jer su najopasniji.

Neka su poduzeća već testirala svemirske letjelice koje se mogu spojiti s velikim komadima i odvući ih u atmosferu. Međutim, to nije praktično izvedivo sa sitnim fragmentima, kojih ima mnogo više.

Pod vodstvom francuskog start-up poduzeća Osmos X istraživači iz Francuske, Njemačke, Luksemburga i Španjolske surađuju u inicijativi ALBATOR, koju financira EU. Ispituju može li za izbacivanje manjih dijelova poslužiti struja nabijenih čestica.

Direktor Osmosa X Matthieu Cavellier to rješenje naziva „ionskim puhalom” – riječ je o uređaju na svemirskoj letjelici koji gura otpad prema atmosferi, u kojoj će izgorjeti.

Plan je da ova metoda omogući uklanjanje komadića veličine i samo jednog milimetra, pa i onih koji nastaju uslijed sudara satelita. Iako maleni, oni mogu stvoriti velike probleme. 

- Zamislite sudar dva satelita. Fragmenti se moraju brzo ukloniti, prije nego što se rasprše.” Važno je brzo reagirati jer može doći do lančane reakcije, tzv. Kesslerovog sindroma – kod svakog sudara nastaju novi fragmenti koji se i sami mogu sudarati - rekao je Cavellier.

ISTRAŽUJU KVAR? SpaceX dobio rivala: I Bezosov Blue Origin reciklirao raketu, ali misija se našla u problemu
SpaceX dobio rivala: I Bezosov Blue Origin reciklirao raketu, ali misija se našla u problemu

Održavanje otvorenih putova u svemir

Tim koji radi na projektu ALBATOR želi stvoriti flotu svemirskih letjelica koje bi se prema potrebi moglo poslati u oblak otpada da ga uklone kratkim impulsima ioniziranih čestica.

Ta se tehnologija tek testira, a eksperimenti u vakuumskoj komori planirani su 2027. u Njemačkoj, prije nego što se isproba u svemiru.

Svemir postaje mjesto sve većeg broja aktivnosti i time ključan dio modernog života, a otpad predstavlja sve veću opasnost. Najočitija je korist tih projekata održavanje Zemljine orbite u upotrebljivom stanju i dostupnom budućim generacijama.

Felicetti smatra da nije važno samo ukloniti opasnost nego i razmisliti na koji način koristimo svemir.

- Svemirski otpad predstavlja problem jer se može sudariti s drugim satelitima. Taj problem želimo pretvoriti u priliku - rekao je.

NOVO ISTRAŽIVANJE Mogu li se ljudi razmnožavati u svemiru? 'Gravitacija je ključna za spermije, gube orijentaciju'
Mogu li se ljudi razmnožavati u svemiru? 'Gravitacija je ključna za spermije, gube orijentaciju'

Ovaj je članak prvotno objavljen u časopisu EU-a o istraživanjima i inovacijama Horizon.

Autor: Jonathan O’Callaghan 
 
Više informacija:

DEXTER (CORDIS)

Stranica projekta DEXTER

ALBATOR (CORDIS)

Stranica projekta ALBATOR

Europska svemirska agencija

Svijest o situaciji u svemiru – „oči” Europe u svemiru

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zbog čega vas se boje? Raka jer ljudima 'čita misli', Lav napada
DVA SU ZASTRAŠUJUĆA

Zbog čega vas se boje? Raka jer ljudima 'čita misli', Lav napada

Kad Blizanci imaju loš dan svi se boje da su ih nekako povrijedili, Vage daju ljudima dojam da nisu vrijedni njihove pažnje, a s Jarcima se skoro pa nemoguće opustiti
Super savjeti: Evo kako možete prirodno smanjiti krvni tlak
NIZ OPCIJA

Super savjeti: Evo kako možete prirodno smanjiti krvni tlak

Visoki krvni tlak pogađa milijune ljudi diljem svijeta, no dobra vijest je da ga možete prirodno kontrolirati. Donosimo vam jednostavne načine koji će pomoći držati tlak pod kontrolom
FOTO Da, ovo je kod nas! 20 najluksuznijih hrvatskih hotela
NE MOŽEMO SE NADIVITI

FOTO Da, ovo je kod nas! 20 najluksuznijih hrvatskih hotela

Ne morate ići daleko da biste doživjeli odmor iz snova! I kod nas postoje divno uređeni hoteli s izvrsnom ponudom. Pružit će vam odmor za dušu i tijelo te iskustvo za pamćenje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026