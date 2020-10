Kako potaknuti partnera da vas posluša: Četiri najbolja načina

<p>Znamo da postoji umijeće davanja savjeta, ali čini se da postoji i znanost koja to podupire. To umijeće uključuje kako izgovoriti vaš savjet tako da ga se može 'čuti'. </p><p><span id="cke_bm_40854S" style="display: none;"> </span>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Bez obzira koliki ste stručnjak za bilo koju temu, ako vaše mudre riječi trebaju doći do nekoga, treba ih pažljivo sročiti.</p><p>Razmislite o tome kad ste zadnji put poslušali ili odbili nečiji savjet. Možda vam je nečiji savjet bio previše napadan ili vam se samo nije sviđao način na koji je izgovoren. </p><p>Prema novoj studiji Xin Qin i kolega sa Sveučilišta Sun Yat-Sen, karakteristika dobrog vođe, uloge koja svakako uključuje i davanje smjernica, uključuje sposobnost i da pokažu svoju poniznost. Kineski autori tvrde da ljudi 'pozitivno reagiraju na skromne vođe' u smislu njihove produktivnosti i zadovoljstva. Ako bi se ovo primijenilo na vrstu vodstva kao davatelja savjeta, to bi značilo da biste svoje savjete kvalificirali frazama poput 'Nisam siguran hoće li ovo uspjeti, ali pokušajte.'</p><p>Ovakvi savjeti su loši jer zvuči kao da ne znate o čemu govorite. Osoba koja sluša taj savjet vjerojatno neće poslušati i smatrat će ga bezvrijednim.</p><p>Sukladno tome, Qin i suradnici smatraju poniznost mačem s dvije oštrice, barem u svijetu vodstva. Da bi razumjeli zašto, autori se pozivaju na teoriju atribucije, perspektivu socijalne psihologije koja ukazuje način na koji ljudi neprestano tumače ponašanje, kako svoje tako i ponašanje drugih. </p><p>Oni smatraju da pristup davanju savjeta mora nekako usvojiti ravnotežu između previše i premalo poniznosti. Dovoljno poniznosti da izbjegnete prepotentnost, ali ne toliko da potaknete osjećaj superiornosti kod onih koje pokušavate savjetovati. </p><p>Kinesko istraživanje pruža izvrstan model odnosa na radnom mjestu, a također predlaže četiri praktična načina da potaknete partnera da posluša vaš savjet.</p><h2>1. Razmotrite koga savjetujete</h2><p>Istraživanje na parovima također podupire ideju da odnosi odražavaju interaktivne procese. Ako znate da vaš partner dobro reagira na vaš savjet, tada će i vaši biti bolje prihvaćeni, ali morate pažljivo obratiti pažnju na to kako savjetujete.</p><h2>2. Uspostavite svoj autoritet, ali nemojte pretjerivati</h2><p>Dvosjekli mač poniznosti na radnom mjestu može se primijeniti i na bliske odnose. Ako dajete previše savjeta partneru iz položaja koji smatrate superiornim, smatrat će ih uvredljivim. Međutim, ako ste previše suzdržani i neodgovorni, vaše će se mudre riječi učiniti slabima.</p><h2>3. Imajte poštovanja</h2><p>Kad god nekoga savjetujete, pretpostavite da i druga osoba nešto zna. Ako se vaš partner osjeća neadekvatnim ili nesposobnim, teško će poslušati vaš savjet. Ispravljanje ove situacije moglo bi biti vrlo teško, ako ne i nemoguće.</p><h2>4. Rado prihvatite povratne informacije</h2><p>Možda je vaš savjet bio sjajan. Možda nije. Pitajte vašeg partnera je li im vaš savjet pomogao ili ne. Koristite ove povratne informacije kad sljedeći put budete davali savjete</p><p>Uvijek imaje na umu najbolje interese vašeg partnera kad ih savjetujete, piše <a href="https://www.psychologytoday.com/intl/blog/fulfillment-any-age/202009/4-great-ways-get-your-partner-follow-your-advice">Psychology Today.</a></p>