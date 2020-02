Kako prekidaju vezu: Jarac će oprostiti i prevaru, Vaga glumi

Ovan je 'u drami', ali to neće pokazati

Ovnu u vezi najviše smeta dosada, što mu je ujedno i glavni razlog za prekid. U prekidu nije nimalo dostojanstven, pa ako ga partner povrijedi u trenu će postaviti "zid" ispred sebe i postati hladan. Prekid mu jako teško pada, ali nikada neće pokazati već će se truditi svima dokazati da i dalje drži titulu glavnog osvajača.

Bik pati dugo i tiho

Bik se jako teško odlučuje na prekid veze, no nakon što ona jednom sazrije, više nema povratka. On je iskren i vjeran, a to isto očekuje od partnera. Ipak, vrlo često mu se to obije o glavu. Jako loše ljude, pati dugo i tiho, a svoje najdublje osjećaje ne želi povjeriti ni prijatelju.

Foto: Dreamstime

Blizanci još mjesecima razmišljaju 'zašto?'

Blizanci se jako loše nose s prekidom zato što su naučili biti omiljeni u društvu. Upravo zbog toga ne mogu zamisliti da bi ih netko ostavio. Skloni su traženju objašnjenja, pozivima u kasnim noćnim satima i izljevima nježnosti, no ako su oni ti koji su prekinuli, posve su sigurni u tu odluku, koliko god ona nagla bila. Najčešći razlozi za prekid su dosada i emocionalne ucjene.

Rak i kad je sve gotovo, čeka da mu se vrati

Emocionalni Rak u vezi često smatra kako ne dobiva dovoljno ljubavi, no rijetko se odlučuje za prekid veze ili razvod braka. On ustraje u vezi, ali nisu mu strani ni ljubavni izleti. U slučaju prekida, on ne gubi nadu već čeka povratak voljenog partnera, a dobronamjerni savjeti prijatelja i obitelji mu nimalo ne pomažu.

Bivši je ostavljenom Lavu samo zrak

Lav nikada nakon prekida neće pokazati da je povrijeđen. On je previše sebičan i ponosan da prizna poraz, a s jednakim žarom trudit će se uvjeriti druge kao i sebe da mu jednostavno nije stalo. No ako vezu on prekine, trudi se bivšeg partnera zadržati kao prijatelja što mu često smeta kod sklapanja novih poznanstava.

Foto: Dreamstime

Kod Djevice je i prekid uredan

Djevica je vjerna i učinit će sve kako bi veza zauvijek trajala, slat će ljubavne poruke i iskazivati nježnost. Ako ljubav ipak pukne, potrudit će se da prekid bude civiliziran i uredan kakva je i ona sama. Raspodijelit će stvari i napraviti čisti rez, a ako su djeca u pitanju potrudit će se da ne pate previše.

Vaga glumi da je sve u redu

Vaga se na prvi pogled odlično nosi s prekidom, no to je sve samo maska. Ona izvrsnim glumačkim nastupom neće dati do znanja da je povrijeđena zato što drugoj strani ne želi priuštiti to zadovoljstvo. Ako pak ona prekine, trudit će se da prekid prođe u najboljem redu.

Za Škorpiona je prekid ultimativna izdaja

Škorpion je sklon izvanbračnim aferama, ali unatoč tome prekid veze doživljava kao izdaju. Upravo će se zato pokušati osvetiti bivšem partneru. On najteže od svih znakova podnosi rastanak zato što se rijetko veže.

Strijelac vrlo brzo kreće dalje

Strijelac je posesivan i zahtjevan partner, ali se jako brzo oporavlja od prekida. On smatra kako u životu nema smisla žaliti i za čim te da je najbolji lijek za prebolijevanje drugo naručje.

Jarac će učiniti sve da zadrži partnera

Jarac ne želi kratke avanture, on je tip za duge veze. Ne podnosi prekid i trudit će se svim snagama da zadrži partnera, a u slučaju da veza ipak završi rastankom, analizirat će svaki svoj korak i truditi se otkriti gdje je pogriješio. Jarac je toliko predan da će partneru oprostiti čak i prevaru.

Foto: fizkes

Vodenjak se toliko izgubi da svima govori sve i svašta

Vodenjak je vjeran, ali može zalutati ako mu je u vezi dosadno. Voli biti glavni i ne tolerira posesivnost, no ipak u prekidu se ne snalazi najbolje. Sve ono što bi trebao reći bivšem partneru on govori prijateljima i obitelji.

I kad žele prekid, Ribe će dugo biti tužne

Ribe skaču iz jedne veze u drugu, vrlo često da nisu ni prvu završile kako treba. Međutim, ako partner njih ostavi, osjećajne Ribe neće se moći pomiriti s time i svim će ga snagama pokušati razuvjeriti. Tuga, plač i bolna prisjećanja u samoći karakteristična su za njihov prekid.

