Trudite se ispraviti pogrešne osjećaje, ali vam ne ide. Kad se to dogodi, morate poslušati vlastitu intuiciju, jer ona će vam reći zašto on nije vaša srodna duša.

Ovih 7 znakova ukazuju na to da partner kojeg volite nije za vas:

1. Ne razumije vaše prioritete

Ne razumije i ne poštuje činjenicu da morate slijediti svoje ambicije. Želi da cijelo vrijeme budete s njim, a vi imate i drugih ambicija.

Ne tjera vas da slijedite svoje snove ili se žali kad god morate učiniti nešto važno za vlastitu dobrobit jer misli da ga zanemarujete i ne volite. Ako vas ne razumije u tom polju, on nije pravi.

2. Osuđuje vas

Možda mu se ne sviđa ono što volite ili ima drugačiji pristup životu od vas. Bez obzira na to, on ne smije osuđivati vas i vaš život. U redu je dati neki savjet, ali nije u redu nametati ili prosuđivati ​​vaše strasti i izbore.

3. Zbog njega se osjećate dobro, ali vas i razočarava u isto vrijeme

Nekad ćete se osjećati poput princeze, a nekad će vam sve biti previše.

Nekada vam daje previše pažnje no onda kada ju vi zapravo trebate, imate osjećaj da njega to uopće ne zanima. Šalje vam slatke poruke, ali istovremeno vas neprestano razočarava te vam stvara dojam da niste dovoljno dobri.

4. Ne smijete se njegovim šalama

Dečki se uvijek trude nasmijati djevojke. To je njihov način da ih osvoje, da se zaljube. Ali ako se ne smijete njegovim šalama, možda jednostavno nije smiješan ili nije pravi partner za vas.

5. Nemate nikakvu potrebu da mu pošaljete poruku

Istina je da ćete, ako vam se netko stvarno sviđa, osjetiti potrebu da mu što prije pošaljete poruku. Ako nemate tu potrebu ili ako vam smeta svaka poruka koju dobijete od njega, možda vam se zapravo i ne sviđa.

6. Nemate potrebu reći mu nešto što vam je važno

To je možda sitnica, ali ako vam vaša intuicija govori da mu ne kažete, možda on nije onaj pravi. Ako nekoga volite, vaš je prvi instinkt reći mu sve.

7. Sve s njim vam izgleda teško

Ako osjećate da je nešto između vas teško i da vam se ne da truditi niti imate volje onda ste u pogrešnoj vezi. Možda vam je on izvrstan prijatelj, možda je jako dobar, ali vas ne upotpunjava na romantičnoj razini. Ljubav se mora osjećati, ona se ne forsira. Ako s njim ne osjećate ljubav to vam je jasan znak, piše Your Tango.