Rori Raye, terapeutica i stručnjakinja za veze, opisala je vlastito iskustvo spašavanja braka. Kaže kako joj je odluka da svoje potrebe stavi na prvo mjesto, umjesto konstantnog zadovoljavanja partnerovih potreba i očekivanja da se on promijeni, život učinila sretnijim. Ali, nije samo ona postala sretnija, već i njezin suprug.

POGLEDAJTE VIDEO Male stvari život čine sretnim:

Ovo je njezina ispovijest:

Kad sam se prije više od dvadeset godina udala, mislila sam da se više nikada neću morati brinuti hoće li se moj muškarac udaljiti od mene. Pa ipak, dogodilo se nezamislivo: naše početno blaženstvo nakon vjenčanja zamijenilo je takvo udaljavanje jednog od drugoga da sam došla do točke kad sam se osjećala kao da živim s neznancem.

Pokušala sam sve kako bih spasila svoj brak, uključujući konstantne razgovore sa suprugom o tome. Bila sam iscrpljena od pokušaja da ga promijenim dok nisam došla do važnog otkrića koje mi je u konačnici promijenilo život - jedini način da ga promijenim i spasim svoj brak bio je da promijenim sebe.

Shvatila sam da sam u braku izgubila pojam o sebi i svojoj vlastitoj sreći, a to je rezultiralo time da se isto događalo i mojem suprugu.

Jednom kad sam počela s malim promjenama na sebi, stavljajući u fokus najvažniju osobu - samu sebe, počela sam i sa spašavanjem braka i sad smo povezaniji i jači nego ikad prije. Ako je to uspjelo meni, može i vama, evo kako:

Zaboravite na njega!

Tako je. Kao što sam maloprije spomenula, stavljanje sebe na prvo mjesto ključno je za poticanje partnera da vas stavi na prvo mjesto. Tad muškarac primjećuje da poštujete sebe i da jako dobro znate što ćete tolerirati, a što nećete.

To je nemoguće napraviti ako trošite puno vremena i energije pokušavajući mu udovoljiti i pružiti mu ono za što vi mislite da on želi, a možda uopće nije tako. To me pak vodi do sljedećeg koraka koji je spasio moj brak, a može i vaš.

Usrećite sebe!

Kad usrećite sebe dolazi do jedne nevjerojatne stvari - usrećili ste i njega, jer ako je žena sretna, sretan je i njezin muškarac.

Jedan od najjednostavnijih načina kako to možete napraviti u braku je 'hodati sam sa sobom'. Radite ono što vas veseli i ispunjava. Na primjer, želite li da vas suprug više usrećuje sitnim poklonima, ​​priuštite sami sebi nešto što doista želite. To ne mora biti skupo, važno je da vas usrećuje. To bi moglo značiti i to da svaki dan odvojite sat vremena za jogu.

Jednom kad vaš muškarac vidi da zbog njega ne odustajete od svojih želja, sjetit će se divne žene u koju se zaljubio i po čemu je ta žena jedinstvena. Promjena vibracije poput one u vama zapravo može ponovno razbuktati strast kod partnera i u spašavanju braka.

Vrijedno je ponoviti: Dobar muškarac voli usrećiti svoju ženu i točka. Voli je darivati, voli je izvesti, voli joj biti vjeran i sviđa mu se kako se on osjeća kad se ona dobro osjeća uz njega i zbog njega.

Sviđa mu se osjećaj kad mu dajete do znanja da se osjećate dobro. Zbog tih emocija se on osjeća poput pravog muškarca i to ga čini sretnim. Dakle, ako želite spasiti svoj brak, prestanite se iscrpljivati ​​pokušavajući ga promijeniti i umjesto toga se usredotočite na to da prvo usrećite sebe, prenosi Have The Relationship You Want.