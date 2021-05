Kad kažete sudbonosno 'Da' tad uz partnera u kompletu dobivate i njegovu obitelj. U idealnim uvjetima ta obitelj je brižna, no uglavnom nije tako - nađe se barem jedan član koji je vrlo neugodan prema drugima, posebno prema 'uljezima'.

Biti u društvu narcisa iz njegove ili njezine obitelji zna biti vrlo iscrpljujuće, do te mjere da sve to krene negativno utjecati na brak. Ali, s pravim pristupom problemu i to je moguće prevladati te se lakše nositi s ispadima narcisoidnog pojedinca.

Kao prvo, važno je prepoznati znakove da je netko narcisoidan

- Uz standardne osobine narcisoidnosti, postoje još neki znakovi. Imajte na umu da narcisoidni članovi obitelji ne stvaraju stres samo kod osobe prema kojoj je negativno ponašanje usmjereno, već ovakva toksična ponašanja mogu dovesti do sukoba između vas i vašeg partnera. Zapravo, takve situacije mogu biti štetne za vašu vezu - kaže psihoterapeutkinja Babita Spinelli.

Nabrojala je nekoliko primjera ponašanja narcisa u njegovoj/njezinoj obitelji:

- Općenito, narcisoidni punac, punica ili svekar, svekrva, ili drugi članovi partnerove obitelji, bit će nametljivi, samopouzdani, kontrolirajući, a najviše će se ponašati kao da su oni uvijek u pravu - rekla je Wendy Behary, terapeutkinja i autorica knjige 'Disarming the Narcissist' (Razoružavanje narcisa).

Kako se nositi s time?

Ako su vašeg supružnika odgojili narcisoidni roditelji, tad morate biti spremni na sve, jer oni lako mogu poremetiti dobre ljubavne odnose između vas i partnera. Što je najgore, takvi ljudi su zbilja uvjereni kako je njihovo ponašanje normalno, a ako time nekoga povrijede komentirat će kako je ta osoba jednostavno previše osjetljiva.

Učini li vam se da sve to negativno utječe na vašu vezu, svakako poduzmite nešto. Kao prvo, iskreno razgovarajte o svemu, o svojim osjećajima, sumnjama... Razgovarajte međusobno, a pokušajte razgovarati i s njima.

Najgore je kad se jedan partner zbog svega zatvori u sebe, a drugi ga krene optuživati kako nije dovoljno tolerantan jer 'njegovi roditelji ne misle ništa loše' - takvo ponašanje vodi brak prema razvodu. Znači, ako partnera nešto muči i nije mu ugodno u društvu vaših roditelja, vjerojatno postoji razlog za to pa obratite malo više pažnje na interakciju roditelja s vašim partnerom.

Također, nakon otvorenog razgovora o problemu, zajedno dogovorite granice do kojih ćete tolerirati narcisoidno ponašanje u interakciji s rodbinom i kako ćete zajedno kao par reagirati na neugodne situacije.

- To je osobito važno ako imate djecu jer narcisoidna rodbina može biti vrlo kritična prema vašem roditeljskom stilu i vrijednostima vezanima za obrazovanje, disciplinu i religiju - kaže Spinelli.

Ako je njihovo ponašanje konstantno otrovno i negativno utječe na vaš brak, razmislite o distanciranju, prenosi mindbodygreen.com.

Takvi tipovi ljudi o sebi misle kako su nevjerojatni, da su najpametniji, bolji i snažniji od drugih ljudi, i prilično su uvjereni u to. Čak i kada su sa svojim prijateljima i vršnjacima, vjeruju kako su korak ispred njih.

Neke je lako prepoznati, neke malo teže. Recimo, nije teško uočiti onoga tko teatralno hoda među kolegama ili članovima obitelji, hvali sam sebe ili potiče druge da ga hvale. Ponaša se na očigled kao da se svijet vrti oko njega.

Ali, postoje tzv. tihi narcisi i njih je teško prepoznati. Oni su najsretniji ako drugim ljudima u životima ne ide najbolje jer se tad osjećaju boljima i uspješnijima. Primjer su i oni ljudi koji rado ismijavaju svoje prijatelje, ali šalu na svoj račun prihvaćaju teško. Oni imaju neodoljivu potrebu stalno biti u pravu, ukazivati na tuđe pogreške i biti dominantni nad drugima.

Evo što narcisoidni čovjek obično misli o sebi i kako se ponaša:

Kako ljudi postanu takvi?

Pojedinci se kroz djetinjstvo nauče ponašati narcisoidno jer su ih roditelji tako učili. Na primjer, govorili su im stalno da su predodređeni za uspjeh, to im je u krvi, jer ih obiteljsko prezime čini posebnima ili su hvalili baš sve što su napravili, svaku sliku, figuricu od plastelina, svaku izvedbu pjesme i plesa...

Postoje i tipovi koji su možda živjeli i odrastali u obitelji drugog narcisoida koji ih je obeshrabrivao. Nisu se mogli s njim natjecati već su ih samo štovali i odobravali, no duboko u sebi i oni su željeli biti posebni.

Narcisoidno ponašanje ponekad iziskuje dijagnozu i liječenje jer takvi ljudi ustvari sebe ne vole kako bi trebali, nesigurni su i ne osjećaju se vrijednima. Uz to, zbog problema s drugim ljudima koje imaju zbog svojeg ponašanja, znaju padati u depresiju.