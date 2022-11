Kako pripremiti salatu za posao tako da ostane svježa? Tajna je u načinu pakiranja...

Slasni zeleni listići vrlo su nježni, pa ukoliko ih ne pakirate na odgovarajući način, mogli bi izgubiti na svježini i hrskavosti. Uglavnom se zbog dugog stajanja vaš omiljeni obrok pretvori u uvenule listiće bez osobitog okusa i teksture.

POGLEDAJTE VIDEO: Salata chefa Zorana Delića

No tom se problemu uz nekoliko trikova može doskočiti, piše GoodHouseKeeping.

1. Pakirajte je naopačke

Mnogi smatraju da se najbolje salate sastoje od mješavine različitih sastojaka poput kuhanih žitarica, jaja, graha te komadića svježeg nasjeckanog i delikatnog, hrskavog povrća. Kako biste spriječili da nježni zeleni listići uvenu, pakirajte salatu naopako: stavite teže namirnice dno posude za ručak, a zatim položite zelene listiće poput matovilca, salate ili rikole na vrh. Pobrinite se da spremnik držite uspravan tijekom prijevoza, a zatim, kad dođe vrijeme ručka, istresite sadržaj u veliku zdjelu, promiješajte i prelijte omiljenim preljevom.

Foto: 123RF

2. Preljev nosite odvojeno

Preljevi obogaćuju okus svake salate, no to vrijedi samo ih dodajete neposredno prije posluživanja. Ulja i kiseline s vremenom će potaknuti listove da uvenu. Ako želite da vaša zelena salata ostane svježa, morate zasebno pakirati preljeve. Spremite ih u male, dobro zatvorene posude za grickalice ili male staklenke za džem i pričekajte do ručka prije nego što ih prelijete preko salate. Isto pravilo vrijedi za dodatke kao što su marinirane artičoke i tunjevina puna ulja: držite ih podalje od zelenila dok ne dođe vrijeme za jelo.

3. Zelenu salatu prekrijte vlažnim ubrusom

Nakon što ste naopačke spakirali salatu, pod mlazom hladne vode namočite papirnati ubrus i ocijedite ga da ostane vlažan, a potom ga izgužvajte i položite preko vrha salate prije nego što stavite poklopac posude. Vlaga hidratizira zelenu salatu te omogućuje da dulje ostane hrskava.

Foto: Dreamstime

4. Držite je na hladnom

Ako imate hladnjak na radnom mjestu, odmah po dolasku u njega spremite salatu. U idealnom slučaju, ne birajte gornju policu koja se ponekad može smrznuti. Što je salata kraće na sobnoj temperaturi, to je manja mogućnost da će uvenuti.

5. Pripremite danima unaprijed

Salatu za posao možete pripremiti tijekom vikenda kako biste u slasnom obroku uživali sredinom tjedna. Pogotovo ako volite sve svoje obroke pripremati odjedanput i unaprijed, salata se također može naći na tom popisu. No imajte na umu da postoje određene zakonitosti.

Foto: Dreamstime

Spakirajte zajedno sve one teže, tvrđe namirnice za salatu kao što su mahune, kuhani krumpir, masline, cherry rajčice i kuhana jaja ili nasjeckane smokve i orasi. Svaki dan, neposredno prije nego što odete na posao, uzmite zdjelicu te mješavine i dodajte zelenu salatu po izboru. Držite odvojenima zelene salate od ostalih sastojaka kako bi ostale svježe i hrskave.

Najčitaniji članci