Jeste li ikad razmišljali o crtama svoje osobnosti koje vas čine simpatičnima za prijatelje, atraktivnima za potencijalne partnere, ili poželjnima za osobu s kojom u životu dijelite intimu? Da, možda tome niste svjesni, no istina je da svatko od nas posjeduje neke osobine koje ljudi vole i kojima se dive.

Možda ste nekome u životu inspiracija, kao što su vama inspiracija dragi ljudi oko vas: vaša majka, otac, djedovi ili bake, netko od prijatelja, pa čak i neka osoba s kojom niste u bliskom kontaktu, ali vas je nadahnula.

POGLEDAJTE VIDEO: Privlačni ljudi ne odustaju

Divljenje je jedna od najjačih emocija, koja stvara i vrlo snažne osjećaje privlačnosti. Stručnjaci kažu da postoje neke osobine koje nas češće potaknu na to da osjetimo divljenje prema nekome, pa nije zgorega provjeriti imate li i sami te osobine. Oni koji ih posjeduju zasigurno pored sebe imaju i partnera koji ih obožava.

Koje osobine su važne da biste privukli partnera?

Pravu ljubav ne čine snažna i vatrena strast, odnosno bura emocija, već naprotiv, čini ju smiren i duboko umirujući osjećaj. I ne temelji se toliko na vanjskom izgledu, koliko na osobinama ličnosti kod oba partnera, napisala je američka autorica Ellen G. White.

1. Budite to što jeste

Ništa nije privlačnije od nekoga kome je ugodno biti u svojoj koži, sam sa sobom, bilo da ste sami ili na nekom javnom mjestu. Privučete li nekoga glumom, umjesto vašom suštinom, vaše ja isplivat će na površinu i mogu se pokazati razlike koje vode u neuspjeh veze.

Jednostavno rečeno, ljudi shvaćaju, poštuju i obožavaju ono što vas čini onim što jeste. Stvaranje neke drugačije slike predstavljalo bi samo privremenu 'ljusku'. Zato, ne bojte se biti ono što jeste, autentično lijepi.



2. Budite iskreni

Čak i najneugodnija iskrenost pokazuje da imate povjerenja u ljude, a to je vrlo atraktivna značajka. Biti neiskren čovjek je sebično, manipulativno i egocentrično ponašanje.

Možda se netko ne slaže s vašom nefiltriranom iskrenošću. Možda neće razumjeti zašto ste takvi, a mogu vas i osuđivati. No, bez obzira na to kako ljudi reagirali na vašu iskrenost, istina je da ćete privući prave ljude: One koji vas obožavaju zbog toga što živite vaše autentično ja.

3. Njegujte zdravu dozu humora

Životne okolnosti ponekad mogu biti poražavajuće, no dobar smisao za humor ogromna je prednost koja će izazvati to da privučete ljude i da vas iskreno zavole. Kad su u pitanju žene, postoji i biološki razlog zbog čega je humor neophodan u vezi.

U studiji provedenoj na Sveučilištu Stanford, stručnjaci su okupili 22 djece u dobi od šest do 13 godina i prikazali im niz video priloga, od kojih su neki bili smiješni, neki ne. Djeca su bila spojena na fMRI (funkcionalni uređaj za magnetsku rezonancu) kako bi se izmjerila aktivnost njihovog mozga. Rezultati su pokazali da su djevojčice pokazale više pozitivnih osjećaja i osjećaja nagrade kao odgovor na humor, nego dječaci.

4. Budite nesebični

Biti nesebičan u sebičnom svijetu nije lako. Nesebični ljudi mijenjaju svijet i često nose najveći teret za veće dobro. Nesebični ljudi i dalje stječu poštovanje i obožavanje ljudi širom svijeta.

Zapravo, neki od najvećih vođa koje je svijet ikad vidio poput Isusa, Bude, Gandija, Majke Tereze, Nelsona Mandele, Martina Luthera Kinga - sve su to najnesebičniji ljudi koje znamo i obožavamo.

5. Budite otvoreni za promjene

Neprestano se razvijamo kao vrsta, a time evoluiraju i reakcije na društvene norme koje je društvo usvojilo ranije. Pitanja poput upotrebe marihuane, globalnog zagrijavanja, oružanih sukoba i tako dalje, različito smo ocjenjivali nekada i sada. Bez obzira na to zalažete li se oko nekoga od njih za jednu ili drugu opciju, ostanite otvorenog uma. Izazov konvencionalne linije mišljenja i otvaranje vlastite perspektive pokazuje inteligenciju i fluidno razmišljanje - još dvije osobine zbog kojih vas ljudi obožavaju

6. Budite korisni, pomozite kad možete

Jeste li ikad upoznali nekoga tko ima vremena samo za sebe i brine jedino za sebe? Vjerojatno je da vas takva osoba nije privukla. Biti koristan, odnosno pomoći ljudima oko sebe, kad im je potrebno, danas je potrebnije više nego ikad. Problemi poput siromaštva, gladi i bolesti mogli bi se riješiti vrlo brzo kad bi više ljudi odlučilo iskoristiti svoje vrijeme i posvetiti ga onima kojima je to potrebno. Ponekad već i 2 do 3 sata vašeg vremena mogu promijeniti život u zajednici. Ako nemate vremena, pokušajte izdvojiti makar malo novca za pomoć udrugama koje čine dobro, ili direktno ljudima kojima je pomoć potrebna.

7. Budite ponizni

Biti u blizini ljudi koji ostaju ponizni veliki je dašak svjetla. Veliki dio zapadne civilizacije čine ljudi koji se hvalisaju i s krova viču što su sve postigli, uvjereni da o tome svjedoči oni što su kupili. Nažalost, mnogi su ljudi zaboravili izreku: 'Djela govore više od riječi'. Sama činjenica da je danas toliko rijetka, čini poniznost posebno privlačnom kvalitetom koja je daleko autentičnija od drskosti i dominacije.

Uvijek će postojati mnoštvo koje idolizira drske i dominantne osobine uspješnih ljudi. Međutim, istinsko divljenje i poštovanje je rezervirano za one koji tiho i nepretenciozno čine svijet boljim, prenosi portal The Wild Child.