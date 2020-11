Kako pronalaze srodnu dušu: Rak promjenom prioriteta, a Strijelac izbjegavanjem rutine

Ribe su divni ljudi koji mogu svakoga razumjeti. Ali, to razlog zašto često zaborave sami na sebe i na to što su u dubini svoje duše pa skrenu sa životnog puta koji bi im najviše odgovarao

<h2>Ovan</h2><p>Ljudi rođeni u ovom znaku trebali bi napokon postati svjesni svoje avanturističke prirode i to prihvatiti kao dio osobnosti, jer tada imaju najviše šanse pronaći pravu ljubav.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Kako zaljubljenost djeluje na naše tijelo:</p><p>Njihova srodna duša mogla bi se skrivati u nekim grupnim aktivnostima na koje su pozvani ili imaju priliku otići. Najbolje i najljepše stvari u život često ulaze kada se najmanje nadamo, iz neplaniranih i neočekivanih situacija.</p><h2>Bik</h2><p>Ovdje se radi o pojedincima velikog srca koji često nisu svjesni svoje predivne osobnosti. Oni žude za konstantnim osjećajem ljubavi i sigurnosti. </p><p>Savjet za njih bi bio da se malo opuste i ne očekuju toliko panično da im srodna duša naiđe iza ugla i baci im se u zagrljaj. Tek tada će ljudi imati priliku vidjeti najbolju verziju njihovog karaktera, a to je magnet kojemu je teško odoljeti.</p><h2>Blizanci</h2><p>Kod ljudi rođenih u ovom znaku zabava je uvijek na prvom mjestu. Njima romantika i prava ljubav nisu toliko prijeko potrebne. To je nešto što potencijalne partnere odbija i Blizanci toga znaju biti svjesni zbog čega povremeno pomisle da s njima nešto nije u redu pa na silu krenu tražiti partnera.</p><p>Tek kad prihvate svoju prirodu, opuste se i shvate što doista žele u životu, tek tada će pronaći osobu koja će im karakterno savršeno odgovarati.</p><h2>Rak</h2><p>Rakovi su vrlo nesebični ljudi koji vole obiteljski život. Uživaju kad imaju priliku nekoga nasmijati, no pravu uživanciju pronalaze sami u sebi. </p><p>Ponekad znaju više brinuti o duhovnom rastu i izlasku iz zone udobnosti, nego o tome da ih 'tamo negdje vani' čeka srodna duša. Morali bi poraditi na tome i presložiti prioritete te pokazati drugima koliko su nevjerojatni - žele li upoznati pravu ljubav.</p><h2>Lav</h2><p>Lavovi su ponosni ljudi svjesni svoje vrijednosti. Vole imati vlastiti integritet, ali ponekad su uvjereni kako bi morali malo smanjiti način na koji doživljavaju sami sebe, kako bi ih drugi mogli voljeti. Ali, to je pogrešno. </p><p>Žele li naići na pravu ljubav, važno je da budu ono što jesu i ne mijenjaju se samo zato što vjeruju kako će se tako nekome više svidjeti. Srodna duša će cijeniti njihov karakter i to što su dosljedni sebi.</p><h2>Djevica</h2><p>Ovo su pojedinci skloni perfekcionizmu koji vide stvari na koje drugi ne obraćaju pažnju. Djevice imaju sposobnost jednim pogledom odgonetnuti mnoge tajne. Ipak, žele li upoznati savršenog partnera, ljudi rođeni u ovom znaku morali bi napokon shvatiti da savršenstvo ne postoji i da je perfekcionizam samo aktivnost uma.</p><p>Trebali bi se opustiti, na svijet oko sebe gledati otvorenijeg uma i ljudima dati više šansi da ih bolje upoznaju - moguće je da se srodna duša nalazi blizu njih, ali toga nisu svjesni jer imaju predrasude.</p><h2>Vaga</h2><p>Vage su mirni ljudi koji su skloni smirivati situaciju ako dođe do sukoba. Imaju ugodnu narav, vole ljude, životinje i prirodu. Međutim, kad se radi o ljubavi, tu kao da su ponekad slijepi ili previše orijentirani na sebe.</p><p>Oni prirodno imaju veliki kapacitet za ljubav, skloni su je širiti oko sebe, ali preosobno shvaćaju odbijanje što ih ponekad može zakočiti u pokušajima zbližavanja s nekim. Trebali bi se opustiti i imati na umu da postoji savršen partner za njih, samo ga još možda nisu pronašli.</p><h2>Škorpion</h2><p>Ljudi rođeni u ovom znaku odlični su u psihologiji zbog čega često mogu 'čitati' druge i znati što im se mota po glavi, kakve su im namjere... Upravo ta nadarenost ih može kočiti u pronalasku prave ljubavi.</p><p>Morali bi se suzdržati od razmišljanja tipa: 'Što moram napraviti da bi me netko zavolio?'. Naime, kada čovjek mora mijenjati svoju osobnost kako bi se nekome svidio, od toga nema ništa i takve veze ne traju dugo. Važno je da pronađu svoju svrhu u životu, ono što ih ispunjava, a tada će naići i prava ljubav.</p><h2>Stijelac</h2><p>Ovo su ljudi poznati po svojoj slobodi i neovisnosti o tuđem mišljenju. Skloni su istraživanju, putovanjima i općenito svemu što za njih predstavlja neko novo iskustvo. Rutina je za njih kao smrtna kazna.</p><p>Često žele stvari koje drugima zvuče čudno pa ponekad znaju izgubiti sami se be u pokušajima prilagodbe 'normalnom'. Za njih je važno da budu iskreni sa svojim emocijama, da ih ne sputavaju jer to je jedini način za pronalazak srodne duše.</p><h2>Jarac</h2><p>Ljudi rođeni pod ovim znakom su izuzetno usmjereni na svoje ciljeve, odgovorni su i ponekad se osjećaju kao da na svojim plećima nose i tuđe terete. U takvim situacija znaju pokušati pobjeći od svega i neobavezno se zabaviti, ali to nije ono što dosita žele.</p><p>Važno je da ostanu dosljedni sebi i svojim ciljevima jer to je strast koja ih gura prema naprijed, isijava iz njih i drugima može biti neodoljiva, posebno ljudima koji bi im mogli biti savršeni partneri.</p><h2>Vodenjak</h2><p>Vodenjaci se katkad znaju osjećati usamljeno jer vide ono što drugi ljudi ne vide. To je razlog zašto znaju ulaziti u odnose koji zapravo baš i nisu za njih. </p><p>Žele li u ljubavi biti istinski sretni, nikako ne bi smjeli pristajati na osrednje veze već otvoreno pokazivati o čemu sanjare - prava osoba u tome će prepoznati vrijednost.</p><h2>Ribe</h2><p>One su divni ljudi koji mogu provoditi vrijeme sa svakim i svakoga razumjeti. Ali, to razlog zašto često zaborave sami na sebe i na to što su u dubini svoje duše pa skrenu sa životnog puta koji bi im najviše odgovarao.</p><p>Ljudi rođeni u ovom znaku trebali bi naučiti više stavljati sebe na prvo mjesto i brinuti o vlastitoj dobrobiti, a ne stalno o tuđoj. Moraju shvatiti kako nije potrebno stalno tražiti i očekivati odobravanje od drugih, važnije je biti svoj. To je jedini način da srodna duša pronađe svoj put do njih, prenosi <a href="https://atma.hr/evo-kako-cete-pronaci-pravu-ljubav-ovan-skroz-neocekivano/?fbclid=IwAR0ajO3SsIMMx6qf7yKMgagj6Bas_1mOAtYwc-HMRxqBl9AgCAqWLOjL0-I" target="_blank">Atma</a>.</p>